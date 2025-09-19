Эффективнее яда: один продукт на кухне может спасти дом от нашествия грызунов

Крысы и мыши начинают искать новые места для гнезд, становятся более голодными и пробираются в дома, сараи и даже огороды. Для владельцев дач и загородных домов это превращается в серьёзную проблему. Чтобы не допустить появления нежелательных "соседей", специалисты советуют использовать простые и доступные средства. Одним из них является обычный чеснок.
Крысы и мыши обладают тонким обонянием, которое помогает им находить пищу. Но именно этот дар становится их слабым местом. Резкий запах чеснока содержит сернистые соединения, которые вызывают у грызунов дезориентацию и ассоциируются с токсинами.
"Чеснок любим во всем мире, он приятно пахнет, полезен для здоровья и украсит любое блюдо, в которое вы его добавите. Но что касается крыс, сильный, резкий запах — это для них настоящий кошмар", — сказал эксперт по DIY компании Saxton Blades Глен Пескетт.
Чтобы отпугнуть грызунов, достаточно разложить зубчики чеснока в местах, где мыши и крысы могут проникнуть в дом или сарай: у дверей, в подвалах, в гараже или даже в земле рядом с фундаментом.
Мыши и крысы выбирают тёмные, укрытые места, где есть доступ к пище и воде. Чаще всего их можно встретить:
Если грызуны уже проникли в дом, избавиться от них может быть непросто. Поэтому профилактика — лучший способ защиты.
А что если у вас есть домашние животные, которые могут контактировать с чесноком? В этом случае лучше использовать спрей с водой и чесноком для обработки грядок или устанавливать зубчики в недоступных местах.
Раз в несколько дней, иначе запах ослабевает.
Нет, он не имеет нужного аромата. Лучше свежие зубчики или листья.
Да, чеснок не токсичен, в отличие от химических ядов.
Уточнения
Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов. Широко распространены два синантропных вида — серая и чёрная крысы. Остальные виды распространены в Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Австралии, на островах Малайского архипелага.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.