Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты абхазского гостеприимства: где подстерегают обман и как его избежать
Трамп отказался говорить с Путиным о мире: сейчас не время
От императорской резиденции до санатория: удивительная судьба дворца Дюльбер
Под огнём критики: как высказывания Пугачёвой о Дудаеве могут повлиять на её доходы в России
Осень режет ножницами по живому: длинные волосы заиграют свежим образом с новой челкой
Деньги утекают сквозь пальцы? Возможно, дело в этих вредных финансовых привычках
Правда бьёт сильнее рекламы: чудо-упражнения дают лишь осанку, а не сантиметры
Сад без громил: декоративные малыши создают красоту, которой завидуют соседи
Варенье, которое северяне называют зимним оберегом: клюква и яблоки в одном котле

Зима дышит в затылок: хитрый способ подключить батареи раньше соседей уже обсуждают во дворах

2:34
Недвижимость

Отопительный сезон в Подмосковье всегда ждут с особым вниманием. Ведь от того, насколько быстро и слаженно включат батареи, зависит комфорт миллионов жителей региона. В этом году Министерство энергетики Московской области заранее обозначило сроки и порядок подачи тепла, чтобы люди понимали, чего ожидать.

холодная батарея
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
холодная батарея

"Соответствующий документ подписал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов", — заявил министр.

Когда дадут тепло

По информации Минэнерго, отопительный сезон стартует 22 сентября. Первыми тепло получат социальные объекты — это школы, детские сады, больницы, поликлиники и техникумы. Для массового запуска выбрана дата 29 сентября, а к 1 октября батареи должны нагреться во всех жилых домах региона.

При этом уточняется: сроки могут сдвинуться, если среднесуточная температура опустится ниже +8 °С и продержится на этом уровне пять суток подряд.

Сравнение: этапы подключения тепла

Категория Дата запуска Особенности
Социальные учреждения 22 сентября Включают в приоритетном порядке
Жилые дома (массовый запуск) 29 сентября Начало масштабного подключения
Полное завершение 1 октября Все дома региона с теплом

FAQ

Когда точно дадут отопление в Подмосковье?
Ориентировочно с 22 сентября в социальные объекты, массовый запуск — 29 сентября, полное завершение — 1 октября.

Можно ли включить отопление раньше в отдельном доме?
Да, если жильцы обратятся в УК и оплатят услугу, подключение возможно досрочно.

Что делать, если батареи холодные после 1 октября?
Нужно подать заявку в управляющую компанию или теплоснабжающую организацию.

3 интересных факта

  1. В Москве и области отопительный сезон длится в среднем 210 дней — почти 7 месяцев.

  2. Первые системы централизованного отопления в России появились в Санкт-Петербурге в XIX веке.

  3. Современные котельные могут переключаться с газа на мазут или уголь в случае перебоев.

Чтобы встретить холода подготовленными, важно заранее проверить состояние дома и техники. Тогда начало отопительного сезона пройдёт максимально комфортно, сообщают  "Вести Подмосковья".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Авто
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Организм просыпается ради холодильника: что стоит за ночными пробуждениями
Неделя без интернета: в Госдуме придумали новый способ оздоровить россиян
Гремящий дым, ревущая бездна и ледяная фата: три водопада, которые невозможно забыть
Футбол, который стал ближе к массам: почему МФЛ называют будущим спортивных шоу
20 лет Дневному дозору: как Серёга стал первым рэпером-миллионером и столкнулся с проблемами
Популярные приложения могут быть фейком: простые правила защиты смартфона
Шоколад топит классику: французский маникюр вернулся, но в совсем другом обличии
Ипотека под 4%: сколько государство потратит на льготную для поддержки многодетных семей
Классика на диете: секрет нового Птичьего молока — воздушный десерт, который стройнит
Цветок с ароматом мяты и мелиссы: почему молюцеллу называют талисманом любви
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.