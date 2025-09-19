Зима дышит в затылок: хитрый способ подключить батареи раньше соседей уже обсуждают во дворах

Отопительный сезон в Подмосковье всегда ждут с особым вниманием. Ведь от того, насколько быстро и слаженно включат батареи, зависит комфорт миллионов жителей региона. В этом году Министерство энергетики Московской области заранее обозначило сроки и порядок подачи тепла, чтобы люди понимали, чего ожидать.



Когда дадут тепло

По информации Минэнерго, отопительный сезон стартует 22 сентября. Первыми тепло получат социальные объекты — это школы, детские сады, больницы, поликлиники и техникумы. Для массового запуска выбрана дата 29 сентября, а к 1 октября батареи должны нагреться во всех жилых домах региона.

При этом уточняется: сроки могут сдвинуться, если среднесуточная температура опустится ниже +8 °С и продержится на этом уровне пять суток подряд.

Сравнение: этапы подключения тепла

Категория Дата запуска Особенности Социальные учреждения 22 сентября Включают в приоритетном порядке Жилые дома (массовый запуск) 29 сентября Начало масштабного подключения Полное завершение 1 октября Все дома региона с теплом FAQ Когда точно дадут отопление в Подмосковье?

Ориентировочно с 22 сентября в социальные объекты, массовый запуск — 29 сентября, полное завершение — 1 октября. Можно ли включить отопление раньше в отдельном доме?

Да, если жильцы обратятся в УК и оплатят услугу, подключение возможно досрочно. Что делать, если батареи холодные после 1 октября?

Нужно подать заявку в управляющую компанию или теплоснабжающую организацию. 3 интересных факта В Москве и области отопительный сезон длится в среднем 210 дней — почти 7 месяцев. Первые системы централизованного отопления в России появились в Санкт-Петербурге в XIX веке. Современные котельные могут переключаться с газа на мазут или уголь в случае перебоев. Чтобы встретить холода подготовленными, важно заранее проверить состояние дома и техники. Тогда начало отопительного сезона пройдёт максимально комфортно, сообщают "Вести Подмосковья".