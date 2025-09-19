Зима дышит в затылок: хитрый способ подключить батареи раньше соседей уже обсуждают во дворах

Отопительный сезон в Подмосковье всегда ждут с особым вниманием. Ведь от того, насколько быстро и слаженно включат батареи, зависит комфорт миллионов жителей региона. В этом году Министерство энергетики Московской области заранее обозначило сроки и порядок подачи тепла, чтобы люди понимали, чего ожидать.
"Соответствующий документ подписал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов", — заявил министр.
По информации Минэнерго, отопительный сезон стартует 22 сентября. Первыми тепло получат социальные объекты — это школы, детские сады, больницы, поликлиники и техникумы. Для массового запуска выбрана дата 29 сентября, а к 1 октября батареи должны нагреться во всех жилых домах региона.
При этом уточняется: сроки могут сдвинуться, если среднесуточная температура опустится ниже +8 °С и продержится на этом уровне пять суток подряд.
|Категория
|Дата запуска
|Особенности
|Социальные учреждения
|22 сентября
|Включают в приоритетном порядке
|Жилые дома (массовый запуск)
|29 сентября
|Начало масштабного подключения
|Полное завершение
|1 октября
|Все дома региона с теплом
Когда точно дадут отопление в Подмосковье?
Ориентировочно с 22 сентября в социальные объекты, массовый запуск — 29 сентября, полное завершение — 1 октября.
Можно ли включить отопление раньше в отдельном доме?
Да, если жильцы обратятся в УК и оплатят услугу, подключение возможно досрочно.
Что делать, если батареи холодные после 1 октября?
Нужно подать заявку в управляющую компанию или теплоснабжающую организацию.
В Москве и области отопительный сезон длится в среднем 210 дней — почти 7 месяцев.
Первые системы централизованного отопления в России появились в Санкт-Петербурге в XIX веке.
Современные котельные могут переключаться с газа на мазут или уголь в случае перебоев.
Чтобы встретить холода подготовленными, важно заранее проверить состояние дома и техники. Тогда начало отопительного сезона пройдёт максимально комфортно, сообщают "Вести Подмосковья".
