Грибок плюёт на рекламу: копеечные средства очищают швы лучше фирменных

Белые швы между плиткой быстро теряют свежий вид: на них оседает мыльный налёт, грязь, плесень. Со временем ванная перестаёт казаться опрятной, даже если сама плитка сияет чистотой. Магазинные очистители стоят дорого, нередко содержат агрессивные вещества и не всегда дают обещанный результат. Но есть простые домашние способы, которые позволяют вернуть затирке прежний вид — с помощью обычных ингредиентов, которые наверняка есть на вашей кухне.
Затирка представляет собой пористый материал. Влага, мыло, остатки шампуней и кондиционеров быстро впитываются и меняют её цвет. На кухонном фартуке ситуация аналогична: жир и копоть оставляют тёмный налёт. Если не ухаживать за швами регулярно, со временем они не просто темнеют, но и становятся питательной средой для грибка.
|Метод
|Состав
|Время выдержки
|Эффект
|Стоимость
|Разрыхлитель
|Разрыхлитель + вода
|30 минут
|Быстрое осветление
|~15 ₽
|Сода + лимон
|Сода + лимонный сок
|20-30 минут
|Осветление + дезинфекция
|~20 ₽
|Перекись водорода
|3 % раствор
|15-20 минут
|Сильное отбеливание
|~40 ₽
|Пароочиститель
|Горячий пар
|Без выдержки
|Удаление биоплёнки
|Требует техники
|Кислородный отбеливатель
|Спецсредство
|По инструкции
|Для старых швов
|200-400 ₽
Подготовьте смесь: разрыхлитель или соду разведите водой до густой консистенции. Для отбеливания добавьте лимонный сок.
Наденьте перчатки и защитите глаза — даже натуральные средства могут раздражать кожу.
Нанесите пасту на швы и аккуратно вотрите щёткой.
Оставьте на 15-30 минут, в зависимости от загрязнения.
Почистите щёткой, смойте горячей водой.
Вытрите поверхность насухо и при желании обработайте пропиткой для швов.
Ошибка: использовать слишком едкий бытовой хлорсодержащий отбеливатель.
Последствие: запах, повреждение плитки, аллергия.
Альтернатива: кислородный отбеливатель или сода с лимоном.
Ошибка: не сушить швы после чистки.
Последствие: быстрое появление плесени.
Альтернатива: после уборки обязательно протирать поверхность микрофиброй.
Ошибка: слишком часто тереть металлической щёткой.
Последствие: разрушение затирки.
Альтернатива: старая зубная щётка или мягкая щётка для швов.
А что если затирка настолько старая, что домашние средства не помогают? В этом случае проще обновить швы: старую смесь аккуратно выскоблить, нанести новую и после высыхания обработать водоотталкивающей пропиткой. Такой подход освежает внешний вид ванной и продлевает срок службы плитки.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность и низкая цена
|Не всегда справляются с сильными загрязнениями
|Безопасность для экологии
|Требуют времени и ручной работы
|Простота приготовления
|Эффект менее стойкий, чем у химии
|Можно использовать часто
|Иногда нужно повторять процедуру несколько раз
Как часто чистить затирку?
Раз в 2-3 недели, чтобы загрязнения не успевали проникнуть глубоко.
Что лучше — сода или разрыхлитель?
Разрыхлитель удобнее, он быстрее отбеливает. Но сода универсальнее, её можно комбинировать с лимоном или перекисью.
Сколько стоит обработка пароочистителем?
Сам прибор стоит от 3 до 7 тысяч рублей. Но если он у вас есть для кухни или уборки мебели, использовать его для швов очень удобно.
Можно ли использовать зубную пасту?
Да, но только как временную меру. Паста отбеливает, но её сложно смыть полностью.
Миф: затирку можно очистить только хлором.
Правда: сода, лимон и пароочиститель действуют мягко и эффективно.
Миф: если швы почернели, значит, их надо менять.
Правда: во многих случаях натуральные пасты полностью восстанавливают белизну.
Миф: дорогие магазинные средства работают лучше.
Правда: часто это тот же кислородный порошок, только в красивой упаковке.
Лимонный сок не только отбеливает, но и дезинфицирует, уничтожая грибок.
Перекись водорода используется даже в стоматологии, поэтому её действие на швы предсказуемо и безопасно.
Первые плиточные затирки в Европе делали из извести и древесной золы — фактически это была "натуральная сода".
В древности плиточные покрытия в банях и термах Рима чистили при помощи уксуса и золы. На Востоке для этой цели использовали лимон и соли. Химические отбеливатели появились только в XX веке, и до этого люди полагались на доступные продукты: известь, соду, кислоты из фруктов. Интересно, что многие из этих средств до сих пор актуальны и оказываются более щадящими, чем современные агрессивные аналоги.
