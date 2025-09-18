Подошва в капкане нагара: об этих простых приёмах очистки утюга не напишут в инструкции

Подошва утюга со временем покрывается налётом и пригаром. Это не только портит внешний вид прибора, но и угрожает испортить одежду: пятна, блеск на ткани и неприятные следы появляются именно из-за загрязнений. Хорошая новость в том, что вернуть утюгу "вторую жизнь" можно подручными средствами, не тратясь на сервис.
Нагар образуется из-за перегрева, пригорания синтетических тканей и попадания пыли или жира на горячую поверхность. Со временем он становится плотным, утюг хуже скользит по ткани, а в запущенных случаях начинает прожигать материал. Чтобы этого не случилось, подошву нужно чистить регулярно.
Поваренная соль отлично работает как абразив.
Важно: этот метод нельзя использовать для тефлонового покрытия.
Сода мягко оттирает пригар. Нужно развести её водой до кашицы, нанести на ткань и протереть подошву холодного утюга. Можно смешать соду и соль — получится более активный состав. После чистки протереть поверхность влажной тряпкой.
Уксус растворяет даже старый налёт. Смочите ткань и положите на подошву утюга на несколько часов. Для быстрого метода разведите уксус водой, разогрейте утюг и протрите тканью.
Обязательно: использовать перчатки и маску, а чистку проводить в проветриваемом помещении.
Доступное аптечное средство поможет, если нужно убрать налёт без риска для покрытия. Смочите ватный диск перекисью и протрите подошву холодного утюга. Для отверстий удобно использовать ватные палочки.
Оберните свечу тканью и потрите горячую поверхность. Парафин растворяет пригар, но требует аккуратности: обязательно подложите газету или ёмкость, чтобы расплав не испачкал стол. После процедуры удалите остатки свечи.
Ацетон или средство для снятия лака справляется с пригоревшей синтетикой. Утюг должен быть холодным: смочите ватный диск и аккуратно потрите загрязнения. Следите, чтобы жидкость не попадала на пластик корпуса.
Самый современный и безопасный способ. В его состав входит мочевина, которая расщепляет нагар при высокой температуре. Подходит для тефлона, керамики и металла. Достаточно нагреть утюг, нанести карандаш круговыми движениями и протереть хлопковой тканью. Минус — резкий запах, поэтому чистить нужно при открытом окне.
Подходит для свежих загрязнений. Натрите мыло, растворите в тёплой воде и обработайте тканью подошву холодного утюга. При необходимости повторите процедуру.
Мягкий абразивный эффект пасты помогает очистить утюг без царапин. Нанесите пасту на слегка тёплую поверхность, потрите тканью и уберите остатки влажной тряпкой.
С её помощью очищают и подошву, и внутренний резервуар. Растворите порошок водой, залейте в отсек для воды, включите паровой режим и прогладьте ненужную ткань.
Для удаления пригоревших синтетических волокон подойдёт и чистый ацетон. Смочите диск, протрите поверхность и оставьте утюг на ночь на влажном тампоне. Наутро от нагара не останется и следа.
|Средство
|Для какого покрытия
|Эффективность
|Особенности
|Соль
|Металл
|Высокая
|Нельзя для тефлона
|Сода
|Металл, керамика
|Средняя
|Щадящий способ
|Уксус
|Все виды
|Высокая
|Требует защиты дыхания
|Парафин
|Металл
|Средняя
|Нужно тщательно удалять остатки
|Карандаш
|Любое покрытие
|Очень высокая
|Есть запах
|Зубная паста
|Керамика, тефлон
|Средняя
|Для свежих загрязнений
Если утюг сильно испорчен и налёт не оттирается, возможно, пора задуматься о покупке нового прибора. Современные модели с керамическим или сапфировым покрытием дольше сохраняют гладкую поверхность и легче чистятся.
Раз в 1-2 месяца, в зависимости от частоты использования.
Нет, соль повредит поверхность.
Проветрить комнату и прогладить старую ткань без пара.
