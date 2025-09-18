Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подошва в капкане нагара: об этих простых приёмах очистки утюга не напишут в инструкции
Не каша и не бутерброд: россиянка раскрыла утренний рацион жителей Гондураса
Бургер бьёт по мозгу сильнее стресса: последствия такого сбоя трудно представить
Милонов объяснил благословение РПЦ на мужские поцелуи: почему в Госдуме не считают их пошлостью
МИД Киргизии отказался защищать своих граждан за границей: что это значит для мигрантов
Хватит гадать — вот какой вес нужно поднимать, чтобы стать сильнее и нарастить стальные мышцы
Маленький бунт с большим эхом: чем грозит отказ от авиарежима во время полета
Одно движение вместо сотни скручиваний: упражнение, которое прокачивает пресс и снимает боль в спине
Эти каннеллони исчезают с тарелок за считанные минуты: рецепт стоит сохранить

Москва показала то, что регионы боятся повторить: столичная модель ЖКХ бросает вызов управлению городом

Недвижимость

Москва сегодня демонстрирует заметный прогресс в сфере благоустройства и капитального ремонта. Об этом говорили на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства, который прошёл в столице. Участниками ключевой дискуссии стали министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

ПИК-1 Ярцевская, вид со двора
Фото: commons.wikimedia.org by Фред-Продавец звёзд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ПИК-1 Ярцевская, вид со двора

Форум как площадка для обмена опытом

Форум собрал экспертов и представителей регионов, чтобы обсудить современные подходы к управлению городским хозяйством. Москва выступила не только в роли организатора, но и примера для всей страны: столичный опыт капитального ремонта и благоустройства был представлен как модель, которую можно тиражировать в регионах.

"Москва добилась высоких результатов в благоустройстве и капитальном ремонте", — отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Главные темы обсуждения

Ключевые вопросы, поднятые на встрече:

  • энергоэффективность и снижение расходов на коммунальные ресурсы;
  • цифровизация сферы ЖКХ;
  • внедрение современных технологий в управление многоквартирными домами;
  • повышение качества услуг для населения;
  • модернизация коммунальной инфраструктуры;
  • создание комфортной городской среды.

Особый акцент был сделан на опыте Москвы в капитальном ремонте жилого фонда и реализации программ благоустройства дворов, улиц и общественных пространств.

Сравнение: Москва и регионы

Параметр Москва Средний регион
Масштаб капремонта ежегодно тысячи домов ограниченные объёмы
Благоустройство комплексные проекты, парки, набережные точечные улучшения
Цифровизация ЖКХ онлайн-сервисы, "умные" технологии частичное внедрение
Энергоэффективность программы модернизации локальные инициативы

Москва стала площадкой для демонстрации того, как системный подход и финансирование позволяют добиться качественных изменений.

Советы шаг за шагом (для регионов)

  • Создать единый центр управления проектами ЖКХ.
  • Внедрять цифровые сервисы для жителей: оплата услуг, заявки, контроль капремонта.
  • Планировать благоустройство комплексно, а не точечно.
  • Использовать энергоэффективные технологии при ремонте домов.
  • Делать ставку на открытый диалог с населением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ремонтировать дома без учёта энергоэффективности.
  • Последствие: высокие счета за коммунальные услуги.
  • Альтернатива: утепление, современные окна, энергосберегающие системы.
  • Ошибка: благоустраивать только центральные районы.
  • Последствие: недовольство жителей окраин.
  • Альтернатива: равномерное распределение проектов.
  • Ошибка: игнорировать цифровизацию.
  • Последствие: рост бюрократии и жалоб.
  • Альтернатива: онлайн-платформы для обратной связи.

Если успешные практики Москвы масштабировать на всю страну, можно существенно ускорить модернизацию ЖКХ. Но важно учитывать специфику каждого региона: климат, плотность населения, финансовые возможности.

Плюсы и минусы московской модели

Плюсы Минусы
Комплексный подход Высокая стоимость проектов
Использование современных технологий Зависимость от бюджета
Видимые результаты для жителей Сложность адаптации в малых городах

FAQ

Почему Москва считается лидером в ЖКХ

Благодаря масштабным программам капремонта, благоустройства и внедрению цифровых технологий.

Можно ли применить её опыт в регионах

Да, но с адаптацией под местные условия.

Какая роль у Минстроя России

Координация и поддержка регионов, интеграция усилий в рамках национальных проектов.

Мифы и правда

  • Миф: благоустройство касается только центра столицы.
  • Правда: проекты реализуются во всех округах Москвы.
  • Миф: цифровизация ЖКХ — это дорого и сложно.
  • Правда: онлайн-сервисы снижают затраты и ускоряют процессы.
  • Миф: капремонт — только косметика.
  • Правда: это модернизация систем жизнеобеспечения домов.

3 интересных факта

  • В Москве ежегодно благоустраивают сотни дворов и общественных пространств.
  • Столица активно внедряет "умные" технологии: освещение, датчики утечек, цифровые сервисы.
  • Программа капремонта Москвы признана одной из самых масштабных в Европе.

Исторический контекст

  • 2000-е годы: запуск первых масштабных программ благоустройства в столице.
  • 2010-е годы: системный подход к капремонту и цифровизации.
  • Сегодня: Москва становится примером для регионов, а её опыт рассматривается как модель для национальных проектов.

Таким образом, успех Москвы в благоустройстве и капитальном ремонте показывает, что системный подход способен менять качество городской среды и становиться ориентиром для всей страны, сообщает "Царьград".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Тунеядцев лечат за чужой счёт: уравниловка в медобслуживании выходит боком
Королева клумбы потеряла трон: неожиданный конкурент превратил гортензию в скучную классику
Жидкий шелк из листа: кремы за тысячи превращаются в пыль рядом с силой этого растения
Опасность обернулась сокровищем: то, что десятилетиями хоронили, теперь даёт энергию
Один вызов ГАИ меняет сценарий подставы: как не попасть в ловушку аферистов
Этот сорняк — золото: раскройте мощь расторопши для омоложения и детокса
Залог здоровья у питомцев прост: сколько в среднем прогулок в день могут продлить жизнь собакам
Вот где скрыта золотая жила: эти авиакомпании платят своим стюардессам больше, чем топ-менеджерам
Вдова Бутусова взывает к справедливости: почему власти не разрешили похороны на выбранном кладбище
Секретные материалы Зеленского: власть Украины незаконно вмешивается в дела НАБУ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.