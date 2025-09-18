Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Даже легкие изменения должны насторожить: эти признаки могут указывать на диабет
Рак теряет шансы против овощей: как природный компонент усилил терапию
После такой закуски он сделает предложение: аромат баклажанов вскружит голову
Римские тайны оживают под Луарой: находка в доме грозит переписать историю региона
Кто из звёзд представит Россию на Интервидении в 2026 году? Глызин назвал своего фаворита
Огненные муравьи жалят до слёз: их колонии способны захватить целый двор за день
В Армении придумали, как облегчить жизнь российским туристам — вот что скоро изменится
Тухлый пленник в холодильнике: запахи сидят в засаде неделями, пока одно средство не обрывает их вечеринку
Обычная ванная стала ареной битвы: спор об утреннем и вечернем душе до сих пор не решён

Фольга спасает не только котлеты: быстрый лайфхак избавит морозильник от наледи

3:58
Недвижимость

Каждый, у кого есть морозильная камера, хотя бы раз сталкивался с неприятной проблемой: на стенках и полках образуется плотный слой инея и наледи. Сначала это выглядит безобидно, но со временем лед начинает мешать закрывать дверцу, занимает полезное место и даже снижает эффективность работы прибора.

Морозильная камера во льду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морозильная камера во льду

Обычно процесс разморозки воспринимается как настоящая "головная боль": нужно отключать морозильник от сети, ждать часами, пока лёд растает, а затем убирать лужи воды. Но существует быстрый и удивительно простой способ — достаточно использовать обычную алюминиевую фольгу.

Почему появляется иней

Образование инея связано с попаданием влаги внутрь камеры. Она оседает на холодных стенках и постепенно превращается в лёд. Основные причины:

  1. Частое открывание дверцы.

  2. Повреждённый или изношенный уплотнитель.

  3. Горячая или тёплая пища, помещённая в морозильник.

  4. Высокая влажность в помещении.

Если наледь не убирать регулярно, это приводит к повышенному энергопотреблению и сокращает срок службы техники.

Сравнение способов разморозки

Метод Время Сложность Результат
Естественное таяние 4-6 часов Минимальная Долго, много воды
Лопатка или нож 1-2 часа Высокая, риск повреждений Можно поцарапать поверхность
Специальные спреи 30-60 минут Средняя, нужны средства Химия в доме
Горячая вода в кастрюле 20-30 минут Простая Безопасно
Алюминиевая фольга 15-20 минут Очень простая Быстро и эффективно

Пошаговый метод с фольгой

  1. Выключите морозильную камеру из сети.

  2. Освободите её от продуктов, убрав их в холодильник или термосумку.

  3. Налейте кипяток в большую кастрюлю.

  4. Поставьте кастрюлю внутрь морозильника и закройте дверцу.

  5. Через 10-15 минут откройте дверцу: лёд станет мягким и легко отойдёт.

  6. Застелите стенки и полки камеры листами алюминиевой фольги. Она будет отражать и равномерно распределять тепло, помогая льду быстрее оттаять.

  7. Уберите остатки наледи лопаткой или тёплой тканью.

Этот способ не требует специальных средств, а результат достигается значительно быстрее.

А что если нет времени?

Если срочно нужно разморозить морозильник, а времени мало, можно совместить два метода: поставить кастрюлю с кипятком и дополнительно обложить стенки фольгой. Так лёд растает ещё быстрее, а уборка займёт не больше получаса.

Плюсы и минусы метода с фольгой

Плюсы Минусы
Быстрота — всего 15-20 минут Нужно полностью освобождать морозильник
Не требует химии Нужно следить за безопасностью с кипятком
Простая реализация Подходит не для встроенных моделей с ограниченным доступом
Сохраняет поверхность от повреждений Требует аккуратности при укладке фольги

FAQ

Как часто нужно размораживать морозильник?
Оптимально — раз в 6 месяцев. Если наледь появляется быстрее, можно чаще.

Можно ли оставлять фольгу внутри постоянно?
Да, это допустимо, но менять её нужно регулярно, так как со временем она темнеет и теряет свойства.

Подходит ли этот способ для холодильников No Frost?
Нет, такие модели размораживаются автоматически. Метод актуален только для обычных морозильных камер.

3 интересных факта

  1. В старых советских холодильниках лёд приходилось убирать каждые 1-2 месяца.

  2. Первые системы No Frost появились в 1950-х в США.

  3. Лёд в морозильной камере накапливается быстрее в летний период из-за частого открывания дверцы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Последние материалы
Пока не увидишь своими глазами — будешь немым: история Захарии и чудо рождения Иоанна Крестителя
Муравьи покидают деревья: старая специя превращается в защитный барьер — урожай спасён
Пирог с капустой спасает от хлопот: готовится за минуты, а выглядит как ресторанный
Нижняя часть тела — фундамент силы: почему игнорировать её опаснее, чем кажется
Золото или вклад? Раскрыты лучшие способы инвестировать 100 тысяч рублей
Думаете, кот вас игнорирует, но он уже всё рассчитал: как питомец слышит то, что человеку недоступно
Пиратская добыча не ушла на дно: находка у Мадагаскара меняет историю морских сражений
Макс и Алла в миниатюре: Галкин* показал сына и дочь в день рождения детей и восхитил подписчиков
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров
Яйца динозавров заговорили: учёные впервые напрямую определили их возраст
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.