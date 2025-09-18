Вылейте колу в унитаз: то, что произойдёт через 8 часов, шокирует

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:27
Недвижимость

Казалось бы, что может быть общего между сладким газированным напитком и чисткой сантехники? Оказывается, кока-кола благодаря своему уникальному химическому составу способна справляться с застарелыми загрязнениями в туалете лучше многих специализированных средств.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Этот необычный лайфхак уже много лет используют хозяйки по всему миру, хотя производители напитка вряд ли предполагали такое альтернативное применение своей продукции.

Почему кола эффективно очищает?

Секрет очищающих свойств кока-колы кроется в ее химическом составе. Фосфорная кислота, содержащаяся в напитке, прекрасно справляется с растворением известкового налета и ржавчины. Лимонная кислота обладает дезинфицирующими свойствами и помогает устранять неприятные запахи. А угольная кислота, образующаяся из углекислого газа, усиливает очищающий эффект.

Для достижения максимального результата достаточно просто залить напиток в унитаз и оставить на несколько часов, а лучше на ночь — утром останется только смыть воду, и сантехника засияет.

Опасности и ограничения

Однако у этого метода есть и серьезные недостатки, о которых стоит знать. Содержащийся в коле сахар может оставлять липкие следы и создавать благоприятную среду для размножения бактерий. Красители при частом использовании способны придать сантехнике нежелательный желтоватый оттенок.

Кислоты в составе напитка могут повреждать резиновые и пластиковые элементы сантехнического оборудования. Поэтому специалисты рекомендуют использовать этот способ только в экстренных случаях и не чаще 1-2 раз в год.

Альтернативные решения

Для тех, кто ищет более безопасные способы очистки, существуют натуральные альтернативы. Смесь лимонного сока с пищевой содой прекрасно справляется с отбеливанием поверхностей. Уксус в сочетании с перекисью водорода обеспечивает дезинфекцию без риска повреждения сантехники. Чистая лимонная кислота также эффективно удаляет налет, не представляя опасности для здоровья и сантехнического оборудования.

Эти методы могут быть менее эффектными в плане скорости очистки, но зато более безопасными при регулярном использовании.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
