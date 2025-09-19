Забудьте о днях ожидания: полотенце поможет высушить белье в 2 раза быстрее — секрет раскрыт

С приходом прохладной и дождливой погоды сушка белья превращается в настоящую проблему. Без доступа к балкону и без сушилки мокрая одежда может висеть на раскладной сушке несколько дней, создавая в квартире повышенную влажность и неприятный запах.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прищепки

Однако эксперты по бытовым вопросам раскрыли простой и эффективный трюк, который позволяет значительно ускорить этот процесс, не тратясь на электроэнергию для обогревателя или сушильной машины.

Секрет метода заключается в использовании самого обычного сухого банного полотенца. Этот нехитрый способ помогает буквально "вытянуть" из ткани излишки воды, сокращая время последующей сушки в разы.

В чем суть метода "полотенца"?

"Заворачивание мокрой одежды в сухое полотенце — это один из самых эффективных бытовых лайфхаков. Полотенце, как губка, впитывает излишки влаги, благодаря чему одежда высыхает гораздо быстрее", — объясняют специалисты, на которых ссылается blikk.hu.

Этот метод особенно актуален для плотных вещей: джинсов, свитеров, полотенец и постельного белья, которые сохнут дольше всего.

Пошаговая инструкция: как правильно применять лайфхак

Подготовьте материалы. Вам понадобится сухое махровое полотенце хорошей впитываемости. Разложите и заверните. Разложите полотенце на ровной поверхности. Сверху положите один хорошо отжатый влажный предмет одежды. Плотно заверните его в полотенце, как рулет. Скрутите и отожмите. Аккуратно, но сильно скрутите сверток с двух сторон. Можно сделать это над ванной. Вы увидите, как полотенце впитывает лишнюю воду. Для максимального эффекта можно добавить внутрь свертка бумажное полотенце. Повторите при необходимости. Если после первого раза вещь все еще кажется очень мокрой, повторите процедуру со вторым сухим полотенцем.

Важно: Не заворачивайте сразу несколько вещей — так эффективность метода резко падает. Обрабатывайте каждый предмет по отдельности.

Кому особенно пригодится этот метод?

Жителям малогабаритных квартир без балкона и хорошей вентиляции.

Семьям с маленькими детьми, где стирка и сушка происходят практически ежедневно.

Всем, кто столкнулся с внезапной непогодой и не может высушить белье на улице.

Как отмечает Мартин Сили, генеральный директор MattressNextDay и эксперт по сну, этот метод отлично подходит для быстрой сушки постельного белья, которое особенно долго сохнет в помещении из-за своих размеров и плотности ткани.

Дополнительные советы для быстрой сушки белья в квартире

Создайте сквозняк. Даже в холодную погоду 5-10 минут проветривания быстро снизят влажность в комнате. Используйте вентилятор. Направленный поток воздуха ускорит испарение влаги с поверхности ткани. Развешивайте вещи правильно. Оставляйте между предметами одежды достаточное расстояние для циркуляции воздуха. Воспользуйтесь утюгом. Для экстренной сушки небольшой вещи (например, рубашки) пройдитесь по ней утюгом с режимом отпаривания через тонкую хлопковую ткань.

Этот простой, но гениальный трюк с полотенцем не требует никаких финансовых затрат и действительно помогает сэкономить несколько часов, а то и дней томительного ожидания. Попробуйте его в следующий раз — и убедитесь в его эффективности сами!