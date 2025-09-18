Опасные предметы в вашем доме: вот от чего нужно избавиться уже сейчас

Некоторые привычные вещи в наших домах могут скрывать серьезную угрозу для здоровья. От токсичных материалов в мебели до вредных химикатов в бытовых товарах — вот список предметов, от которых лучше избавиться как можно скорее.
Многие предметы мебели (шкафы, столы, полки) сделаны из древесно-стружечных плит (ДСП), склеенных формальдегидными смолами. Это вещество раздражает дыхательные пути, глаза и может быть опасно для домашних животных.
Что делать? Проверяйте сертификаты безопасности мебели и по возможности выбирайте изделия из цельного дерева или МДФ с низким содержанием формальдегида.
Ковровые покрытия часто содержат токсичные клеи и красители, которые выделяют летучие органические соединения (ЛОС). Они могут вызывать головные боли, аллергию и хроническую усталость.
Что делать? Замените синтетические ковры на натуральные (шерстяные, джутовые) или отдайте предпочтение паркету/ламинату.
Бутылочки из поликарбоната содержат бисфенол А (BPA) — химикат, нарушающий гормональный баланс и опасный для развития детей.
Что делать? Используйте стеклянные бутылочки или пластик с маркировкой "BPA-free".
Эти огнезащитные добавки в матрасах могут накапливаться в организме и провоцировать эндокринные нарушения.
Что делать? Выбирайте матрасы из натурального латекса, кокосовой койры или органического хлопка.
Дешевые пластиковые контейнеры (особенно при нагреве) выделяют фталаты, которые связаны с бесплодием, диабетом и гипертонией.
Что делать? Перейдите на стеклянные или керамические емкости. Если используете пластик, ищите маркировку PP (полипропилен) или PE (полиэтилен).
Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.