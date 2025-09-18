Опасные предметы в вашем доме: вот от чего нужно избавиться уже сейчас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Некоторые привычные вещи в наших домах могут скрывать серьезную угрозу для здоровья. От токсичных материалов в мебели до вредных химикатов в бытовых товарах — вот список предметов, от которых лучше избавиться как можно скорее.

Пластиковые контейнеры на кухне

Мебель из ДСП и опилок

Многие предметы мебели (шкафы, столы, полки) сделаны из древесно-стружечных плит (ДСП), склеенных формальдегидными смолами. Это вещество раздражает дыхательные пути, глаза и может быть опасно для домашних животных.

Что делать? Проверяйте сертификаты безопасности мебели и по возможности выбирайте изделия из цельного дерева или МДФ с низким содержанием формальдегида.

Старые ковры и ковролин

Ковровые покрытия часто содержат токсичные клеи и красители, которые выделяют летучие органические соединения (ЛОС). Они могут вызывать головные боли, аллергию и хроническую усталость.

Что делать? Замените синтетические ковры на натуральные (шерстяные, джутовые) или отдайте предпочтение паркету/ламинату.

Пластиковые детские бутылочки

Бутылочки из поликарбоната содержат бисфенол А (BPA) — химикат, нарушающий гормональный баланс и опасный для развития детей.

Что делать? Используйте стеклянные бутылочки или пластик с маркировкой "BPA-free".

Матрасы с ПБДЭ

Эти огнезащитные добавки в матрасах могут накапливаться в организме и провоцировать эндокринные нарушения.

Что делать? Выбирайте матрасы из натурального латекса, кокосовой койры или органического хлопка.

Пластиковые контейнеры для еды

Дешевые пластиковые контейнеры (особенно при нагреве) выделяют фталаты, которые связаны с бесплодием, диабетом и гипертонией.

Что делать? Перейдите на стеклянные или керамические емкости. Если используете пластик, ищите маркировку PP (полипропилен) или PE (полиэтилен).

