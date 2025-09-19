Ипотека станет ближе: эти профессии копят на взнос в рекордно короткие сроки — и это не финансисты

Сотрудники IT-сферы лидируют по скорости накопления средств на первоначальный взнос по ипотеке. Согласно исследованию консалтинговой компании Level Group, каждый третий айтишник (36%) смог собрать необходимую сумму менее чем за пять лет.

Исследование выявило четкую градацию между представителями разных профессий в их способности быстро формировать стартовый капитал для покупки жилья, сообщает Газета.Ru.

Рейтинг профессий по скорости накопления на взнос

Лидеры накопления (менее 5 лет):

IT-специалисты (36%): сотрудники крупных технических компаний, программисты и аналитики. Работники науки и образования (33%): несмотря на не самые высокие доходы, демонстрируют высокую финансовую дисциплину. Юристы (31%): представители сферы юридических услуг. Специалисты по рекламе и маркетингу (25%).

Аутсайдеры накопления:

Работники здравоохранения (8%): лишь немногим медикам удается быстро накопить крупную сумму.

Сотрудники банков и страховых компаний (12%): парадокс, но сами финансисты испытывают трудности с накоплениями.

Работники промышленности (10%): включая металлургию, добывающую, легкую и пищевую отрасли.

Продажа имущества как способ решения проблемы

Для тех, кому накопить не удается, основным способом собрать нужную сумму становится продажа имеющегося имущества. Чаще всего к этому методу прибегают:

Представители науки и образования (98%)

Работники здравоохранения (92%)

Сотрудники банков и страхования (88%)

Работники промышленности (70%)

"Согласно нашим данным, почти каждый третий россиянин (29%) готов продать имеющиеся активы, чтобы приобрести квартиру в столице", — сказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Наиболее популярными активами, идущими на продажу, являются дачи, квартиры в других регионах и автомобили. Однако самым востребованным и выгодным инструментом остается квартирный trade-in, при котором стоимость старого жилья засчитывается в счет покупки нового. Застройщики часто предоставляют за это дополнительную скидку в размере 1-2%.

Дополнительные советы для ускорения накоплений

Помимо выбора высокооплачиваемой профессии, эксперты советуют придерживаться нескольких правил для быстрого сбора первоначального взноса:

Постановка четкой цели. Определите точную сумму взноса и срок, что поможет дисциплинировать бюджет. Автоматизация накоплений. Настройте автоматическое перечисление определенного процента от любого дохода на отдельный накопительный счет сразу после его получения. Сокращение крупных спонтанных трат. Анализ и оптимизация основных статей расходов (аренда, транспорт, развлечения) могут высвободить значительные суммы. Рассмотрение альтернативных вариантов. Изучите все доступные программы (государственные, для IT-специалистов, для молодых семей) — они могут предложить льготные условия или снизить необходимый размер взноса.

Таким образом, хотя профессия является ключевым фактором, скорость накопления на жилье зависит и от финансовой грамотности, и от умения использовать все доступные на рынке инструменты.

