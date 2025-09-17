Назван главный пожиратель электроэнергии в вашем доме — и это не холодильник
1:33
Цены на электроэнергию растут, и многие задаются вопросом: какой же бытовой прибор "съедает" больше всего электричества? Холодильник? Стиральная машина? Или может быть что-то совсем другое?
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка
Неожиданный лидер энергопотребления
Оказывается, самый прожорливый потребитель электроэнергии в доме — это водонагревательный бойлер. По данным исследований, семья из двух человек может тратить на его работу до 80 тысяч рублей в год!
Для сравнения:
- Холодильник класса А++ потребляет около 200-300 кВт·ч в год
- Посудомоечная машина — до 450 кВт·ч при ежедневном использовании
- Сушилка для белья — около 750 кВт·ч при трех циклах в неделю
Как оптимизировать расходы?
Эксперты дают несколько практических советов:
Правильный выбор объема бойлера
- Для семьи из 4 человек с душем: 80-120 литров
- Если в доме есть ванна: 120-150 литров
- Оптимальная температура нагрева
- Установите 55-65°C — этого достаточно для комфортного использования, а более высокая температура приведет к лишним расходам.
Расположение прибора
Чем ближе бойлер к точкам водоразбора, тем меньше тепла теряется при транспортировке воды.
Дополнительные меры
- Утепление труб
- Использование рычажных смесителей вместо вентильных
- Предпочтение душа вместо ванны.
Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру