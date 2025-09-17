Назван главный пожиратель электроэнергии в вашем доме — и это не холодильник

Недвижимость

Цены на электроэнергию растут, и многие задаются вопросом: какой же бытовой прибор "съедает" больше всего электричества? Холодильник? Стиральная машина? Или может быть что-то совсем другое?

Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info Девушка

Неожиданный лидер энергопотребления

Оказывается, самый прожорливый потребитель электроэнергии в доме — это водонагревательный бойлер. По данным исследований, семья из двух человек может тратить на его работу до 80 тысяч рублей в год!

Для сравнения:

Холодильник класса А++ потребляет около 200-300 кВт·ч в год

Посудомоечная машина — до 450 кВт·ч при ежедневном использовании

Сушилка для белья — около 750 кВт·ч при трех циклах в неделю

Как оптимизировать расходы?

Эксперты дают несколько практических советов:

Правильный выбор объема бойлера

Для семьи из 4 человек с душем: 80-120 литров

Если в доме есть ванна: 120-150 литров

Оптимальная температура нагрева

Установите 55-65°C — этого достаточно для комфортного использования, а более высокая температура приведет к лишним расходам.

Расположение прибора

Чем ближе бойлер к точкам водоразбора, тем меньше тепла теряется при транспортировке воды.

Дополнительные меры

Утепление труб

Использование рычажных смесителей вместо вентильных

Предпочтение душа вместо ванны.