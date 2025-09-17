Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От свежести к усталости: всего один лишний слой румян меняет образ до неузнаваемости
Любовь, что убивает: лишний кусочек со стола оборачивается трагедией — питомец платит здоровьем
Цветной шифр на дорогах: что скрывают российские номера — от белого до красного
Генетическая лотерея: обладатели этой группы крови вытянули счастливый билет в долголетие
Мышцы рук не растут: 3 ошибки в тренировках, которые совершают почти все
Секрет долголетия: как уменьшить соль в рационе и прожить дольше — 5 советов диетолога
Маленький участок, огромные яблоки: хитрая схема обманула пространство и подарила урожай
Спор длиной в столетие окончен: поставлена точка в вопросе, кто умнее — кошки или собаки
Неожиданные последствия: народная артистка СССР Пугачёва может лишиться не только звания

Назван главный пожиратель электроэнергии в вашем доме — и это не холодильник

1:33
Недвижимость

Цены на электроэнергию растут, и многие задаются вопросом: какой же бытовой прибор "съедает" больше всего электричества? Холодильник? Стиральная машина? Или может быть что-то совсем другое?

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

Неожиданный лидер энергопотребления

Оказывается, самый прожорливый потребитель электроэнергии в доме — это водонагревательный бойлер. По данным исследований, семья из двух человек может тратить на его работу до 80 тысяч рублей в год!

Для сравнения:

  • Холодильник класса А++ потребляет около 200-300 кВт·ч в год
  • Посудомоечная машина — до 450 кВт·ч при ежедневном использовании
  • Сушилка для белья — около 750 кВт·ч при трех циклах в неделю

Как оптимизировать расходы?

Эксперты дают несколько практических советов:

Правильный выбор объема бойлера

  • Для семьи из 4 человек с душем: 80-120 литров
  • Если в доме есть ванна: 120-150 литров
  • Оптимальная температура нагрева
  • Установите 55-65°C — этого достаточно для комфортного использования, а более высокая температура приведет к лишним расходам.

Расположение прибора

Чем ближе бойлер к точкам водоразбора, тем меньше тепла теряется при транспортировке воды.

Дополнительные меры

  • Утепление труб
  • Использование рычажных смесителей вместо вентильных
  • Предпочтение душа вместо ванны.
Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Последние материалы
От свежести к усталости: всего один лишний слой румян меняет образ до неузнаваемости
Любовь, что убивает: лишний кусочек со стола оборачивается трагедией — питомец платит здоровьем
Цветной шифр на дорогах: что скрывают российские номера — от белого до красного
Генетическая лотерея: обладатели этой группы крови вытянули счастливый билет в долголетие
Мышцы рук не растут: 3 ошибки в тренировках, которые совершают почти все
Секрет долголетия: как уменьшить соль в рационе и прожить дольше — 5 советов диетолога
Маленький участок, огромные яблоки: хитрая схема обманула пространство и подарила урожай
Спор длиной в столетие окончен: поставлена точка в вопросе, кто умнее — кошки или собаки
Неожиданные последствия: народная артистка СССР Пугачёва может лишиться не только звания
Нож в руках, удары по голове: блогер Ивангай рассказал о жутких выходках Марьяны Ро
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.