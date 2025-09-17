Традиционная швабра и тряпка вышли из моды: сегодня полы чистят только таким способом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Еще десять лет назад классическая швабра с ведром считалась незаменимым атрибутом любой квартиры. Сегодня все больше домовладельцев отказываются от "олдскульных" методов уборки и переходят на поломоечные машины — устройства, которые объединяют в себе пылесос и моющий агрегат.

Уборка линолеума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка линолеума

Как это работает

Вместо того чтобы таскать ведро с водой и полоскать тряпку, теперь достаточно включить устройство, которое одновременно смачивает пол, механически очищает его вращающимися роликами или щетками и сразу же втягивает грязную жидкость обратно в резервуар. Благодаря раздельным бакам для чистой и грязной воды исключается главный минус классической швабры — повторное размазывание грязи.

Разнообразие технологий и функций

Каждый бренд развивает свою стратегию: Dyson делает ставку на ролики, вращающиеся в разные стороны, Kärcher использует четыре цилиндра и систему самоочистки, Rowenta оснащает технику датчиками загрязнения, а Tineco внедряет инновации для уборки под мебелью.

Некоторые модели дополнительно работают с паром, другие идеально подходят для быстрой повседневной уборки.

На что обратить внимание при выборе

Покупатели чаще всего учитывают:

  • время работы аккумулятора или длину кабеля;
  • объем баков для воды;
  • уровень шума;
  • совместимость с различными типами покрытий;
  • наличие режима самоочистки.

Однако стоит помнить: чем больше бак и мощнее батарея, тем тяжелее сама машина. Для одних это плюс — реже нужно опорожнять емкости, для других — минус, так как техника становится менее маневренной.

Почему это новый тренд

Популярность поломоечных машин объясняется не только удобством, но и гигиеничностью. Семьи с маленькими детьми, аллергики и владельцы домашних животных особенно ценят возможность быстрой и тщательной уборки без разведения грязи.

Постепенно становится ясно: эпоха тряпок и ведер подходит к концу, а на смену ей приходит техника, которая делает уборку чище, быстрее и эффективнее.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
