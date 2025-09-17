Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих

В каждом доме есть приборы, которые незаметно, но стабильно влияют на счета за электричество. Обычно под прицелом внимания оказываются кондиционеры, стиральные машины или холодильники, которые работают круглосуточно. Но мало кто задумывается, что настоящий "чемпион по аппетиту" среди бытовой техники — это электрическая духовка.
Именно она способна в одиночку потреблять столько же энергии, сколько десятки других приборов, и это делает её одним из главных скрытых источников расходов в быту.
Холодильник, работающий постоянно, в среднем потребляет 300-800 Вт. Для сравнения: электрическая духовка в момент выпечки "съедает" от 2000 до 5000 Вт. Это значит, что один час работы может равняться мощности 65 включённых холодильников одновременно.
Ежегодно одно домохозяйство тратит более 200 кВт·ч только на выпечку. И речь не только о пирогах и запеканках — даже замороженная пицца превращается в ощутимую нагрузку на энергосеть и семейный бюджет.
Многие забывают, что даже часы на панели духовки — это непрерывное, хоть и минимальное потребление. А так как большинство современных моделей встроены и отключить их от сети затруднительно, небольшие, но постоянные траты становятся неизбежными.
С ростом цен на электроэнергию каждый киловатт становится заметен. Осознанное использование духовки не только снизит счета, но и сократит углеродный след.
Иногда достаточно пары простых привычек, чтобы ежемесячные расходы стали меньше.
