Потоп на подходе: привычки, которые делают вашу раковину смертельным оружием против квартиры

Кажется, что сливное отверстие — удобная альтернатива мусорному ведру. Бросил ненужное — и никаких следов. Но трубы всё помнят. Большинство засоров и неприятных поломок связано не с "плохой сантехникой", а с привычками хозяев. Канализация не предназначена для утилизации всего подряд: некоторые вещи способны разбухать, липнуть к стенкам или даже отравлять воду.
Ароматная крошка в кружке после утреннего кофе выглядит безобидной. Но частицы кофе действуют как мелкий песок: постепенно оседают на стенках труб и образуют плотный слой, который перекрывает поток воды.
Альтернатива: кофейную гущу лучше выбрасывать в мусор или использовать как удобрение для растений.
Эти предметы — враг канализации. Ватные диски и лейкопластырь не растворяются вовсе. Бумажные полотенца хоть и намокают, но слишком плотные и создают комки. А зубная нить цепляется за шероховатости внутри трубы, скручивается в жгуты и вызывает серьёзные засоры.
Альтернатива: выбрасывать всё это в корзину для бытового мусора.
Даже если на упаковке написано "растворимые", проверять лучше не стоит. Такие предметы не исчезают в воде и надёжно закупоривают слив. Общественные туалеты не зря предупреждают табличками: эти отходы — прямой путь к аварии.
Альтернатива: пакет или ведро для мусора в ванной комнате.
Смытые таблетки не исчезают бесследно: они попадают в водоём и отравляют экосистему. Очистные станции не справляются с химическими соединениями, и в итоге лекарства возвращаются к нам через воду и еду.
Альтернатива: сдавать просроченные препараты в аптеки, которые принимают их для утилизации.
Вода + мука = клейкое тесто. Оно разбухает, прилипает к стенкам и собирает на себя все остальные отходы. Засорить трубу таким способом проще простого.
Альтернатива: собирать остатки муки или теста салфеткой и выбрасывать в мусор.
Жир не растворяется в воде. Попадая в слив, он быстро застывает, превращаясь в каменную корку. С годами этот слой утолщается, и трубы становятся практически непроходимыми.
Альтернатива: протирать жирную сковородку бумажным полотенцем, а потом мыть с моющим средством.
Кукурузные зёрна, вишнёвые косточки, яблочные огрызки и даже семена чиа в воде разбухают и становятся "пробками". Поток воды блокируется, и трубы приходится прочищать профессионально.
Альтернатива: все органические остатки должны попадать в мусорное ведро или компост.
Рис, макароны, картофель и другие крахмалистые продукты при намокании превращаются в липкий комок. Он собирает остатки еды и со временем полностью закупоривает трубу.
Альтернатива: выбросить испорченную еду в контейнер для отходов.
|Предмет
|Ведро для мусора
|Канализация
|Кофейная гуща
|Удобрение для растений
|Оседает и забивает трубы
|Ватные диски
|Безопасная утилизация
|Не растворяются
|Жир и масло
|Уборка без последствий
|Каменный налёт
|Лекарства
|Передача на утилизацию
|Отравляют воду
|Мука
|Выбросить остатки
|Клейкое тесто в трубах
Если привычка смывать мусор в раковину уже укоренилась, можно поставить измельчитель пищевых отходов. Но даже он не справится с ватой, нитями или пластиком.
|Плюсы
|Минусы
|Чистые трубы
|Нужно тратить пару секунд, чтобы донести до ведра
|Экономия на сантехнике
|Придётся привыкнуть к новой привычке
|Экологичность
|Иногда ведро переполняется быстрее
Нет, крахмал и остатки еды забивают трубы.
Он застывает и образует плотный налёт.
Сдать в аптеку для правильной утилизации.
Твёрдые частицы оседают и накапливаются.
Они остаются целыми и закупоривают слив.
Они загрязняют природу и возвращаются в питьевую систему.
Берегите свои трубы и природу: выбрасывая лишнее в ведро, а не в слив, вы экономите деньги, силы и сохраняете дом в порядке.
