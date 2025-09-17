Скрытые платежи и подводные камни: как не потерять деньги при покупке квартиры

При покупке жилья существует ряд юридических рисков, которые могут привести к потере денег или оспариванию сделки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) спор аренда квартиры

По словам юриста, среди наиболее распространенных проблем — сделки с собственниками, находящимися за рубежом, обременение квартиры ипотекой, а также продажа недвижимости человеком в предбанкротном состоянии.

"В таких случаях сделка может быть признана недействительной, поскольку продавец не имел права распоряжаться имуществом. Опасность есть и тогда, когда квартира была приобретена в браке, а имущество не разделено. Даже если супруги уже развелись, важно проверять, каким образом приобреталась недвижимость и было ли получено согласие второй стороны", — пояснил Алешкин.

Еще одной частой проблемой эксперт назвал занижение стоимости в договоре купли-продажи и скрытые платежи.

"Квартиру могут выставить за 30 миллионов рублей, а реальная цена сделки оказывается 40. В договор также часто включают скрытые платежи — к примеру, будущий налог, который собственник обязан заплатить, если квартира находилась в его собственности менее трех лет. На практике это бремя нередко перекладывают на покупателя", — отметил адвокат.

По словам Алешкина, избежать подобных рисков можно только при участии квалифицированных специалистов.

"Чтобы избежать проблем, крайне важно проводить тщательную юридическую проверку и не экономить на квалифицированных специалистах. Самостоятельное участие в таких сделках без риэлтора или юриста может обойтись гораздо дороже", — заключил адвокат.