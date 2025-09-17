Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти деревья считались символом статуса: почему их выращивание было привилегией избранных
Детский сад для собак: стал известен возраст, когда собаки начинают понимать мир
Снег или дождь зимой? Синоптики раскрыли, какой будет зима в разных регионах России
Она была счастлива: почему Алла Довлатова уличила Пугачёву во лжи о браке с Киркоровым
Театр против штормов: почему легендарное шоу показали именно на Карибах
Не остался в долгу: Михаил Ширвиндт дал резкий совет критикующим его за поддержку Пугачёвой
Яичница, которая удивит: всего одна деталь превращает завтрак в шедевр
Страх сцены мешает выступать? Эти проверенные техники помогут не бояться
Это не победа — это разгром: Казахстан устроил настоящий нокаут мировому боксу

Скрытые платежи и подводные камни: как не потерять деньги при покупке квартиры

Недвижимость

При покупке жилья существует ряд юридических рисков, которые могут привести к потере денег или оспариванию сделки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

спор аренда квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
спор аренда квартиры

По словам юриста, среди наиболее распространенных проблем — сделки с собственниками, находящимися за рубежом, обременение квартиры ипотекой, а также продажа недвижимости человеком в предбанкротном состоянии.

"В таких случаях сделка может быть признана недействительной, поскольку продавец не имел права распоряжаться имуществом. Опасность есть и тогда, когда квартира была приобретена в браке, а имущество не разделено. Даже если супруги уже развелись, важно проверять, каким образом приобреталась недвижимость и было ли получено согласие второй стороны", — пояснил Алешкин.

Еще одной частой проблемой эксперт назвал занижение стоимости в договоре купли-продажи и скрытые платежи.

"Квартиру могут выставить за 30 миллионов рублей, а реальная цена сделки оказывается 40. В договор также часто включают скрытые платежи — к примеру, будущий налог, который собственник обязан заплатить, если квартира находилась в его собственности менее трех лет. На практике это бремя нередко перекладывают на покупателя", — отметил адвокат.

По словам Алешкина, избежать подобных рисков можно только при участии квалифицированных специалистов.

"Чтобы избежать проблем, крайне важно проводить тщательную юридическую проверку и не экономить на квалифицированных специалистах. Самостоятельное участие в таких сделках без риэлтора или юриста может обойтись гораздо дороже", — заключил адвокат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Что ждет срочников в случае введения круглогодичного призыва? Объяснили в Госдуме
Отключить Британию за секунды: подводные кабели могут стать главным оружием России
Уход за руками — маленький ритуал, который работает как машина времени
Холодный капкан раскрылся: Антарктида хранит секрет, который пугает учёных и грозит всему миру
Новые коробки удешевляют автомобили: как производители снижают цену за счёт АКПП
Хот-доги с Робертом Редфордом: как скромный ужин привёл к Оскару
Секрет вечной молодости скрыт в Арктике: гренландская акула переписывает правила старения
Урожай на зависть: вот как компания из Комсомольска-на-Амуре увеличила производство овощей и зелёных культур
Обычный пауэрбанк превращается в бомбу замедленного действия: вот почему его боятся в небе
Мужчины в панике: эти повседневные вещи снижают фертильность в 2 раза — срочно меняйте привычки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.