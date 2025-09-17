Танцы с тряпкой: блеск ламината без химии и затрат — рецепт на каждой кухне

Ламинат давно стал одним из самых популярных напольных покрытий. Его выбирают за красивый внешний вид, доступную цену и разнообразие декоров, позволяющих найти вариант для любого интерьера. Но чтобы он служил долго и не потерял блеска, за ним нужен особый уход. Причём для этого не обязательно покупать дорогие химические средства: есть простые и бюджетные варианты.
Такое название появилось не случайно. Панели собираются по принципу конструктора, крепятся замками и не фиксируются к основанию. Благодаря этому покрытие словно "лежит" поверх старого пола. Такая конструкция упрощает укладку и обеспечивает неплохую звукоизоляцию. Однако у неё есть и обратная сторона: панели уязвимы к влаге и механическим повреждениям.
Чтобы лучше понять особенности ухода за ламинатом, полезно сравнить его с другими покрытиями.
|Материал
|Прочность
|Устойчивость к влаге
|Возможность реставрации
|Цена
|Ламинат
|Средняя, боится ударов и влаги
|Низкая
|Практически отсутствует
|Доступная
|Паркет/массив
|Высокая, при правильном уходе служит десятилетиями
|Средняя
|Можно циклевать и шлифовать
|Высокая
|Винил
|Хорошая устойчивость
|Высокая
|Не реставрируется
|Средняя
Из таблицы видно: ламинат выигрывает в цене и разнообразии дизайнов, но уступает в долговечности и устойчивости к влаге.
Регулярно пылесосьте или подметайте пол, чтобы избежать царапин от песка и пыли.
Для мытья используйте слегка влажную швабру или тряпку, хорошо отжатую.
Лучше всего наносить воду через распылитель, а затем протирать поверхность.
Избегайте использования абразивных губок и жёстких щёток.
Своевременно удаляйте пятна, особенно пролитые напитки.
Для усиленного ухода можно применять самодельные растворы: например, уксус в сочетании с кондиционером для белья. Уксус растворяет загрязнения и ускоряет высыхание, а кондиционер придаёт блеск и снижает статическое электричество.
Что будет, если использовать ламинат в ванной или на кухне?
В условиях постоянной влаги покрытие быстро испортится: панели начнут разбухать, стыки расходиться. Для таких помещений лучше выбирать виниловые или кварц-виниловые покрытия, которые спокойно переносят влагу.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Чувствителен к влаге
|Огромный выбор дизайнов
|Не подлежит шлифовке
|Простая укладка
|Боится сильных ударов
|Хорошая звукоизоляция
|Может скрипеть при неровном основании
Миф: ламинат всегда холодный.
Правда: современные модели с подложкой обладают хорошей теплоизоляцией и комфортны даже без ковров.
Миф: ламинированный пол нельзя мыть.
Правда: можно, но только слегка влажной тряпкой или шваброй.
Миф: он полностью состоит из пластика.
Правда: основа — это древесные волокна, спрессованные под высоким давлением.
Первые ламинатные покрытия появились в Швеции в 1977 году.
Сегодня можно найти панели с имитацией не только дерева, но и камня, металла или плитки.
Некоторые коллекции ламината оснащены специальными замками, которые позволяют укладывать пол без капли клея.
В середине XX века большинство квартир обустраивались деревянным паркетом. Но уже в 70-х годах прошлого века на рынке появился ламинат, который быстро завоевал популярность благодаря низкой цене и простоте монтажа. За несколько десятилетий технология шагнула вперёд: появились влагостойкие покрытия, фаски по краям и десятки вариантов декора.
Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.