Танцы с тряпкой: блеск ламината без химии и затрат — рецепт на каждой кухне

4:15
Недвижимость

Ламинат давно стал одним из самых популярных напольных покрытий. Его выбирают за красивый внешний вид, доступную цену и разнообразие декоров, позволяющих найти вариант для любого интерьера. Но чтобы он служил долго и не потерял блеска, за ним нужен особый уход. Причём для этого не обязательно покупать дорогие химические средства: есть простые и бюджетные варианты.

Уборка линолеума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка линолеума

Почему ламинат называют плавающим полом

Такое название появилось не случайно. Панели собираются по принципу конструктора, крепятся замками и не фиксируются к основанию. Благодаря этому покрытие словно "лежит" поверх старого пола. Такая конструкция упрощает укладку и обеспечивает неплохую звукоизоляцию. Однако у неё есть и обратная сторона: панели уязвимы к влаге и механическим повреждениям.

Ламинат, дерево или винил: что выбрать

Чтобы лучше понять особенности ухода за ламинатом, полезно сравнить его с другими покрытиями.

Материал Прочность Устойчивость к влаге Возможность реставрации Цена
Ламинат Средняя, боится ударов и влаги Низкая Практически отсутствует Доступная
Паркет/массив Высокая, при правильном уходе служит десятилетиями Средняя Можно циклевать и шлифовать Высокая
Винил Хорошая устойчивость Высокая Не реставрируется Средняя

Из таблицы видно: ламинат выигрывает в цене и разнообразии дизайнов, но уступает в долговечности и устойчивости к влаге.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за ламинатом

  1. Регулярно пылесосьте или подметайте пол, чтобы избежать царапин от песка и пыли.

  2. Для мытья используйте слегка влажную швабру или тряпку, хорошо отжатую.

  3. Лучше всего наносить воду через распылитель, а затем протирать поверхность.

  4. Избегайте использования абразивных губок и жёстких щёток.

  5. Своевременно удаляйте пятна, особенно пролитые напитки.

Для усиленного ухода можно применять самодельные растворы: например, уксус в сочетании с кондиционером для белья. Уксус растворяет загрязнения и ускоряет высыхание, а кондиционер придаёт блеск и снижает статическое электричество.

А что если…

Что будет, если использовать ламинат в ванной или на кухне?
В условиях постоянной влаги покрытие быстро испортится: панели начнут разбухать, стыки расходиться. Для таких помещений лучше выбирать виниловые или кварц-виниловые покрытия, которые спокойно переносят влагу.

Плюсы и минусы ламината

Плюсы Минусы
Доступная цена Чувствителен к влаге
Огромный выбор дизайнов Не подлежит шлифовке
Простая укладка Боится сильных ударов
Хорошая звукоизоляция Может скрипеть при неровном основании

Мифы и правда

  • Миф: ламинат всегда холодный.
    Правда: современные модели с подложкой обладают хорошей теплоизоляцией и комфортны даже без ковров.

  • Миф: ламинированный пол нельзя мыть.
    Правда: можно, но только слегка влажной тряпкой или шваброй.

  • Миф: он полностью состоит из пластика.
    Правда: основа — это древесные волокна, спрессованные под высоким давлением.

Три интересных факта

  1. Первые ламинатные покрытия появились в Швеции в 1977 году.

  2. Сегодня можно найти панели с имитацией не только дерева, но и камня, металла или плитки.

  3. Некоторые коллекции ламината оснащены специальными замками, которые позволяют укладывать пол без капли клея.

Исторический контекст

В середине XX века большинство квартир обустраивались деревянным паркетом. Но уже в 70-х годах прошлого века на рынке появился ламинат, который быстро завоевал популярность благодаря низкой цене и простоте монтажа. За несколько десятилетий технология шагнула вперёд: появились влагостойкие покрытия, фаски по краям и десятки вариантов декора.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
