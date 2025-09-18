Любовь прошла, ипотека осталась: вот почему развод не освобождает от совместного быта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Согласно исследованию финансового маркетплейса "Выберу.ру", 32% россиян, переживших развод за последние пять лет, вынуждены были продолжать жить с бывшим супругом или супругой в одной квартире более трех месяцев после официального расторжения брака.

Раздел имущества
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раздел имущества

Основной причиной такого вынужденного сосуществования стала ипотека — на этот фактор указали 62% респондентов.

Основные результаты опроса

  • 19% опрошенных проживали вместе более полугода.

  • 8% — более года.

  • 5% — свыше двух лет.

  • Только 36% смогли разъехаться сразу после развода.

Финансовые модели совместного проживания

Среди тех, кто остался в общей квартире из-за ипотеки:

  • 43% продолжают платить кредит совместно;

  • 38% делят платежи по договоренности;

  • 19% признали, что вся финансовая нагрузка легла на одного из супругов.

Так получается, что именно ипотека так или иначе заставляет уже бывших супругов жить вместе даже после развода.

"Люди предпочитают потерпеть, чем фиксировать убыток от продажи жилья или выходить из сделки в условиях высоких ставок", — отметил исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

Влияние ипотечной нагрузки на срок совместного проживания

Исследование выявило прямую зависимость между размером ежемесячного платежа и продолжительностью совместного проживания, сообщает Газета.Ru.

  • При платеже, превышающем 50% совокупного дохода, средний срок совместного проживания составляет 10 месяцев.

  • При платеже менее 20% от дохода — около 4 месяцев (в 2,5 раза меньше).

Стратегии решения жилищного вопроса

Опрос показал различные подходы к решению ипотечной проблемы после развода:

  1. 39% планируют продать квартиру после погашения кредита и разделить средства;

  2. 23% хотят досрочно расторгнуть договор для быстрой продажи жилья;

  3. 11% рассматривают возможность выкупа доли бывшего партнёра;

  4. 17% планируют переезд в арендованное жилье;

  5. 10% пока не определились с планами.

Эксперты отмечают, что многие банки и застройщики могли бы предложить специализированные продукты для таких случаев: рефинансирование, программы разделения кредита или переоформления ипотеки на одного из супругов. Это помогло бы снизить стресс и повысить финансовую стабильность клиентов.

Опрос проведен среди 3 тысяч россиян, переживших развод в течение последних пяти лет. Результаты исследования демонстрируют, что ипотека продолжает оставаться значимым фактором, влияющим на жизнь людей даже после распада семьи.

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

