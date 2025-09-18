Ждать или покупать? Что будет с ценами на новостройки осенью 2025

Недвижимость

Согласно прогнозам экономистов, октябрь 2025 года принесет значительное подорожание новостроек в России. Как сообщил кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Александр Суетин, стоимость жилья на первичном рынке может увеличиться на 7-8% по сравнению с текущими показателями.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dina radina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройка

Осенний рост: традиции и особенности 2025 года

Осенний период традиционно характеризуется повышенной активностью на рынке недвижимости. Как отмечает эксперт, текущий год не станет исключением, но будет иметь свои особенности.

"Традиционно осень — это сезон активности на рынке недвижимости, в ходе которого цены начинают расти относительно начала календарного года", — сказал Суетин.

Нынешний 2025 год, скорее всего, также не станет исключением, но у него будут свои нюансы, добавил эксперт.

Основные факторы роста цен

Удорожание строительных материалов.

Рост стоимости строительных работ.

Сохранение государственной поддержки льготной ипотеки.

Сезонное увеличение спроса.

Динамика по типам квартир

Наибольший рост цен ожидается на однокомнатные квартиры, которые традиционно пользуются наибольшим спросом у покупателей. Многокомнатные квартиры могут показать несколько меньшие темпы подорожания, отмечает Газета.Ru.

Особенности ценообразования

Номинальные цены могут быть снижены за счет индивидуальных скидок.

Возможно субсидирование части процентной ставки.

Разработка специальных предложений для покупателей.

"В результате реальная стоимость недвижимости может даже снизиться относительно начала года", — подчёркивает экономист.

Ситуация на вторичном рынке

В отличие от первичного рынка вторичный сегмент демонстрирует противоположную динамику. Ключевым фактором здесь остается размер ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 17%.

Проблемы вторичного рынка

Высокая ключевая ставка ограничивает возможности кредитования.

Государственные программы субсидирования находятся в стадии разработки.

Снижение покупательской активности.

Поэтому более вероятно, что на вторичном рынке произойдёт снижение цен на квартиры, уверен Александр Суетин.

Статистические данные и тренды

Согласно данным Центра финансовой аналитики Сбера, основанным на заключенных ипотечных сделках, в июле 2025 года наблюдалась следующая ситуация.

Средняя стоимость квадратного метра:

первичный рынок — 175,6 тыс. рублей;

вторичный рынок —116,4 тыс. рублей.

Разрыв в стоимости между первичным и вторичным рынком продолжает увеличиваться, что отражает разные тенденции в этих сегментах.

Прогнозы и рекомендации для покупателей

Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям учитывать несколько важных факторов.

Что следует учитывать при покупке

Сезонные колебания цен на недвижимость.

Доступность ипотечных программ.

Дифференциацию цен между регионами.

Перспективы развития конкретных районов.

Особое внимание следует уделять возможности получения индивидуальных скидок и специальных условий от застройщиков, которые могут существенно снизить фактическую стоимость покупки.