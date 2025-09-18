Ждать или покупать? Что будет с ценами на новостройки осенью 2025

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:41
Недвижимость

Согласно прогнозам экономистов, октябрь 2025 года принесет значительное подорожание новостроек в России. Как сообщил кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Александр Суетин, стоимость жилья на первичном рынке может увеличиться на 7-8% по сравнению с текущими показателями.

Новостройка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dina radina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новостройка

Осенний рост: традиции и особенности 2025 года

Осенний период традиционно характеризуется повышенной активностью на рынке недвижимости. Как отмечает эксперт, текущий год не станет исключением, но будет иметь свои особенности.

"Традиционно осень — это сезон активности на рынке недвижимости, в ходе которого цены начинают расти относительно начала календарного года", — сказал Суетин.

Нынешний 2025 год, скорее всего, также не станет исключением, но у него будут свои нюансы, добавил эксперт.

Основные факторы роста цен

  • Удорожание строительных материалов.

  • Рост стоимости строительных работ.

  • Сохранение государственной поддержки льготной ипотеки.

  • Сезонное увеличение спроса.

Динамика по типам квартир

Наибольший рост цен ожидается на однокомнатные квартиры, которые традиционно пользуются наибольшим спросом у покупателей. Многокомнатные квартиры могут показать несколько меньшие темпы подорожания, отмечает Газета.Ru.

Особенности ценообразования

  • Номинальные цены могут быть снижены за счет индивидуальных скидок.

  • Возможно субсидирование части процентной ставки.

  • Разработка специальных предложений для покупателей.

"В результате реальная стоимость недвижимости может даже снизиться относительно начала года", — подчёркивает экономист.

Ситуация на вторичном рынке

В отличие от первичного рынка вторичный сегмент демонстрирует противоположную динамику. Ключевым фактором здесь остается размер ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 17%.

Проблемы вторичного рынка

  • Высокая ключевая ставка ограничивает возможности кредитования.

  • Государственные программы субсидирования находятся в стадии разработки.

  • Снижение покупательской активности.

Поэтому более вероятно, что на вторичном рынке произойдёт снижение цен на квартиры, уверен Александр Суетин.

Статистические данные и тренды

Согласно данным Центра финансовой аналитики Сбера, основанным на заключенных ипотечных сделках, в июле 2025 года наблюдалась следующая ситуация.

Средняя стоимость квадратного метра:

  • первичный рынок — 175,6 тыс. рублей;

  • вторичный рынок —116,4 тыс. рублей.

Разрыв в стоимости между первичным и вторичным рынком продолжает увеличиваться, что отражает разные тенденции в этих сегментах.

Прогнозы и рекомендации для покупателей

Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям учитывать несколько важных факторов.

Что следует учитывать при покупке

  • Сезонные колебания цен на недвижимость.

  • Доступность ипотечных программ.

  • Дифференциацию цен между регионами.

  • Перспективы развития конкретных районов.

Особое внимание следует уделять возможности получения индивидуальных скидок и специальных условий от застройщиков, которые могут существенно снизить фактическую стоимость покупки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
