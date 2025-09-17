Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Каждый из нас сталкивался с этим моментом: открываешь шкаф — а там гора старых футболок. Какие-то потеряли цвет, другие вытянулись, третьи протёрлись на локтях или животе. Рука так и тянется отправить всё это в мусор, чтобы освободить место. Но на самом деле, выбрасывая футболки, вы буквально избавляетесь от сокровища.

Футболка
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футболка

Эти вещи могут прожить вторую жизнь и стать не просто полезными, а незаменимыми помощниками дома, в саду и даже для ваших питомцев.

Оригинальные сумки за 10 минут

Зачем покупать новые шопперы, если старые футболки могут легко превратиться в сумку? Достаточно отрезать рукава, укрепить дно и добавить пару стежков. Хотите моды? Раскрасьте её текстильными красками или украсьте бисером. Такая сумка лёгкая, вместительная и абсолютно уникальная.

Материал для вязания

Любите вязать? Старые футболки легко заменят пряжу. Нарежьте их на полоски и используйте как нити. Из них получаются стильные коврики, подставки под чашки, наволочки и даже декоративные корзинки. Дёшево, оригинально и экологично.

Ободки и аксессуары своими руками

Фирменные тканевые повязки стоят дорого, а ведь старые футболки идеально подходят для этого. Мягкий и дышащий материал не повреждает волосы и смотрится стильно. Сшейте несколько повязок в разных цветах — и у вас всегда будет аксессуар под настроение.

Игрушки для питомцев

Зачем тратиться на игрушки для животных, если можно смастерить их самим? Из футболки легко сделать мячик или мягкую косточку. Наполните их кусочками ткани или ватой — и ваш питомец будет играть с удовольствием.

Идеальные салфетки для уборки

Самый простой, но самый полезный вариант. Старые футболки отлично впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Из них получаются идеальные тряпки для мытья окон, вытирания пыли, полировки мебели или обуви. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
