Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома

Каждый из нас сталкивался с этим моментом: открываешь шкаф — а там гора старых футболок. Какие-то потеряли цвет, другие вытянулись, третьи протёрлись на локтях или животе. Рука так и тянется отправить всё это в мусор, чтобы освободить место. Но на самом деле, выбрасывая футболки, вы буквально избавляетесь от сокровища.
Эти вещи могут прожить вторую жизнь и стать не просто полезными, а незаменимыми помощниками дома, в саду и даже для ваших питомцев.
Зачем покупать новые шопперы, если старые футболки могут легко превратиться в сумку? Достаточно отрезать рукава, укрепить дно и добавить пару стежков. Хотите моды? Раскрасьте её текстильными красками или украсьте бисером. Такая сумка лёгкая, вместительная и абсолютно уникальная.
Любите вязать? Старые футболки легко заменят пряжу. Нарежьте их на полоски и используйте как нити. Из них получаются стильные коврики, подставки под чашки, наволочки и даже декоративные корзинки. Дёшево, оригинально и экологично.
Фирменные тканевые повязки стоят дорого, а ведь старые футболки идеально подходят для этого. Мягкий и дышащий материал не повреждает волосы и смотрится стильно. Сшейте несколько повязок в разных цветах — и у вас всегда будет аксессуар под настроение.
Зачем тратиться на игрушки для животных, если можно смастерить их самим? Из футболки легко сделать мячик или мягкую косточку. Наполните их кусочками ткани или ватой — и ваш питомец будет играть с удовольствием.
Самый простой, но самый полезный вариант. Старые футболки отлично впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Из них получаются идеальные тряпки для мытья окон, вытирания пыли, полировки мебели или обуви.
