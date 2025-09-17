Эти предметы в вашем доме крадут удачу: проверьте уже сейчас

Согласно различным культурным традициям и практикам фэн-шуй, некоторые предметы в доме могут создавать негативную энергетику, препятствующую гармонии и благополучию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хранение без балкона

Эксперты отмечают, что зеркала, расположенные прямо напротив входной двери, могут символически отражать удачу, не позволяя ей войти в дом. Также считается, что неисправные или сломанные вещи — например, остановившиеся часы или разбитая посуда — создают застой энергии, что негативно влияет на атмосферу в жилом пространстве.

Растения и цветы: живые и не очень

Особое внимание уделяется растениям. Специалист по фэн-шуй Ник Чен в своем видео на YouTube-канале предупреждает, что мертвые или засохшие растения символически связаны с угасанием энергии. То же касается и сухоцветов.

Интересно, что в некоторых культурах (в том числе и в России) букеты с четным количеством цветов ассоциируются с похоронными ритуалами, поэтому их стараются избегать в интерьере.

Цветовые решения

Ярко-зеленые оттенки в интерьере когда-то считались опасными не из-за суеверий, а по практическим причинам: в XVIII-XIX веках зеленые пигменты часто содержали мышьяк. Это вызывало реальные проблемы со здоровьем у тех, кто находился в помещениях с таким оформлением.

Сегодня современные краски безопасны, но исторический контекст породил множество предубеждений, которые до сих пор влияют на восприятие цвета.

Животные-компаньоны

Черные кошки — один из самых известных объектов суеверий. В Европе и Америке их часто связывали с невезением, однако в Японии и Древнем Египте эти животные, напротив, почитались как символы удачи и процветания.

Эксперты подчеркивают, что вера в приметы — это вопрос культурного кода, а не реального влияния на жизнь.

Практические советы

Чтобы создать благоприятную атмосферу, рекомендуется избавляться от сломанных вещей, поддерживать порядок и выбирать предметы интерьера, которые несут положительные ассоциации.

Важно ориентироваться на собственные ощущения: если какой-то объект вызывает дискомфорт, лучше его убрать, даже если он кажется безобидным.