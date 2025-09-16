Вы пылесосите неправильно! Профи раскрыли секрет, как убирать в 3 раза быстрее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обычная уборка может быть в радость, если знать маленькие хитрости. Бывшая профессиональная клинерша поделилась советами, которые помогут вам использовать пылесос на максимум.

Уход за ковром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за ковром

Пылесос — не только для пола

Большинство людей включают пылесос только ради ковров и полов. Но профессионалы применяют его куда шире: для мебели, ящиков, шкафов, углов под потолком, где любят собираться паутинки. Даже матрасы и ковры можно обновить — просто посыпьте их содой и пройдитесь пылесосом.

Технический уход: половина успеха

Секрет сильной тяги и чистоты — это регулярная забота о самом пылесосе. Мешки нужно вовремя опорожнять, фильтры промывать или менять. Только тогда техника будет работать без перебоев, пишет ireceptar.

План уборки

Начинайте с дальней комнаты и двигайтесь к выходу. В каждой комнате — сверху вниз: сначала потолок, люстры, вентиляторы и кондиционеры, затем мебель и только потом полы. Такой порядок позволяет не "таскать" грязь туда-сюда.

Лайфхаки с пылесосом

  • Сделайте насадку-"ловушку" для мелких предметов — тканевый карман удержит всё, что может случайно засосаться.
  • Используйте узкие переходники для труднодоступных щелей.
  • Не спешите: равномерные движения собирают гораздо больше пыли, чем быстрые хаотичные.

Простое универсальное средство

Опытные уборщицы не хранят десятки бытовой химии. Универсальный раствор из воды, уксуса и спирта в равных пропорциях справится с большинством поверхностей.

Добавьте каплю эфирного масла — и дом наполнится лёгким ароматом.

Финальный штрих

Чтобы придать поверхности сияние, достаточно капли оливкового масла на микрофибровой тряпке. Нержавейка, дерево и камень будут выглядеть как новые.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
