Вторая жизнь для вашей одежды: 5 способов использовать старую куртку в быту

Сегодня вещи слишком легко отправляются на свалку. Но куртка, которая уже вышла из моды или потеряла вид, может стать полезной в хозяйстве — дома, в саду или даже для питомцев.
Это не только экономия, но и вклад в экологию.
Собака или кот будут в восторге от мягкой подстилки, сделанной из куртки. Достаточно аккуратно вырезать заднюю часть и зашить края, чтобы не выпадал наполнитель. Главное помнить: для уличной будки текстиль не годится — он промокает и не держит тепло, лучше оставить лежанку для дома.
Передняя часть, спинка или даже рукава старой куртки легко превращаются в мягкие подушки для садовой мебели. Добавьте завязки, чтобы они крепились к стульям, и получится долговечный и практичный аксессуар для дачи.
Кожаная куртка способна подарить вторую жизнь в виде сумки-шоппера, чехлов для садового инструмента или даже простых ремешков для подвязки растений. Прочный материал не боится нагрузки и служит долго.
Из плотной ткани легко сшить варежки-прихватки для духовки. Нужно всего лишь обвести ладонь, добавить припуск на швы, вырезать и прошить. Это простой способ превратить старую куртку в полезный аксессуар, который прослужит годами.
Нарисуйте шаблон — например, кота, собачку или рыбку, вырежьте по форме и сшейте. Дети смогут сами дорисовать детали.
Чтобы одежда дольше сохраняла форму и цвет, стирайте её только на деликатных режимах и с мягкими средствами. Всегда застёгивайте молнии и снимайте съёмные детали, а сушите куртку естественным способом — без машинки.
Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.