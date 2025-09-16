Вторая жизнь для вашей одежды: 5 способов использовать старую куртку в быту

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сегодня вещи слишком легко отправляются на свалку. Но куртка, которая уже вышла из моды или потеряла вид, может стать полезной в хозяйстве — дома, в саду или даже для питомцев.

Фото: commons.wikimedia. org by Spuggie, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Засаленная куртка

Это не только экономия, но и вклад в экологию.

Лежанка для питомца

Собака или кот будут в восторге от мягкой подстилки, сделанной из куртки. Достаточно аккуратно вырезать заднюю часть и зашить края, чтобы не выпадал наполнитель. Главное помнить: для уличной будки текстиль не годится — он промокает и не держит тепло, лучше оставить лежанку для дома.

Подушки для садовых стульев

Передняя часть, спинка или даже рукава старой куртки легко превращаются в мягкие подушки для садовой мебели. Добавьте завязки, чтобы они крепились к стульям, и получится долговечный и практичный аксессуар для дачи.

Сумки и чехлы из кожи

Кожаная куртка способна подарить вторую жизнь в виде сумки-шоппера, чехлов для садового инструмента или даже простых ремешков для подвязки растений. Прочный материал не боится нагрузки и служит долго.

Кухонные прихватки

Из плотной ткани легко сшить варежки-прихватки для духовки. Нужно всего лишь обвести ладонь, добавить припуск на швы, вырезать и прошить. Это простой способ превратить старую куртку в полезный аксессуар, который прослужит годами.

Игрушки для детей

Нарисуйте шаблон — например, кота, собачку или рыбку, вырежьте по форме и сшейте. Дети смогут сами дорисовать детали.

Бонус: как продлить жизнь новой куртке

Чтобы одежда дольше сохраняла форму и цвет, стирайте её только на деликатных режимах и с мягкими средствами. Всегда застёгивайте молнии и снимайте съёмные детали, а сушите куртку естественным способом — без машинки.