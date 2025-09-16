Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленивым посвящается: короткие тренировки для похудения — это реально работает
Один лечит, другой калечит: почему кефир и ряженка ведут себя в организме совершенно по-разному
Лёгкое овощное блюдо, которое спасает от тяжести и переедания
Пресняков снова назвал Краснову женой: что скрывает его болезненное признание после развода
Секреты идеальной изгороди: какие растения выдержат мороз и дадут красоту
Пять резидентов уже работают, ещё два на подходе: что дальше ждёт индустриальный парк
Прохор Шаляпин не каждому по карману: раскрыты причины резкого скачка цен на его выступления
Осенний шерстепад — лишь верхушка айсберга: что на самом деле происходит с вашей кошкой
Кеды и балетки под запретом: плоская подошва и риски для здоровья

Вторая жизнь для вашей одежды: 5 способов использовать старую куртку в быту

1:58
Недвижимость

Сегодня вещи слишком легко отправляются на свалку. Но куртка, которая уже вышла из моды или потеряла вид, может стать полезной в хозяйстве — дома, в саду или даже для питомцев.

Засаленная куртка
Фото: commons.wikimedia. org by Spuggie, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Засаленная куртка

Это не только экономия, но и вклад в экологию.

Лежанка для питомца

Собака или кот будут в восторге от мягкой подстилки, сделанной из куртки. Достаточно аккуратно вырезать заднюю часть и зашить края, чтобы не выпадал наполнитель. Главное помнить: для уличной будки текстиль не годится — он промокает и не держит тепло, лучше оставить лежанку для дома.

Подушки для садовых стульев

Передняя часть, спинка или даже рукава старой куртки легко превращаются в мягкие подушки для садовой мебели. Добавьте завязки, чтобы они крепились к стульям, и получится долговечный и практичный аксессуар для дачи.

Сумки и чехлы из кожи

Кожаная куртка способна подарить вторую жизнь в виде сумки-шоппера, чехлов для садового инструмента или даже простых ремешков для подвязки растений. Прочный материал не боится нагрузки и служит долго.

Кухонные прихватки

Из плотной ткани легко сшить варежки-прихватки для духовки. Нужно всего лишь обвести ладонь, добавить припуск на швы, вырезать и прошить. Это простой способ превратить старую куртку в полезный аксессуар, который прослужит годами.

Игрушки для детей

Нарисуйте шаблон — например, кота, собачку или рыбку, вырежьте по форме и сшейте. Дети смогут сами дорисовать детали.

Бонус: как продлить жизнь новой куртке

Чтобы одежда дольше сохраняла форму и цвет, стирайте её только на деликатных режимах и с мягкими средствами. Всегда застёгивайте молнии и снимайте съёмные детали, а сушите куртку естественным способом — без машинки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Новости спорта
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*
Арония на пике зрелости: ключ к правильному сбору, который обеспечит вам максимум пользы
Меган Маркл в курсе? Гарри рискует импотенцией ради волос, пока брак трещит по швам
Героиня Украины с грязными руками: подруга главного вора ВСУ попала в Forbes
Пропавшие сводки: украинская армия в панике из-за молниеносного наступления РФ
Лёгкий как перо, но капризный как спортсмен: вот почему магний правит в автоспорте
Вирус никуда не ушел: как COVID-19 тайно живёт в организме и разрушает его спустя годы
Лекарства подождут: самые действенные средства от простуды — напитки, возвращающие силы
Ложная тревога: Транснефть предупредила об информационной войне, связанной с нефтью
Проверьте рацион ребёнка — газировка, чипсы и печенье стали основной угрозой его здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.