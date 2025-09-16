Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надо было мужика так довести: Полина Диброва рассказала о невыносимой жизни в семье Романа Товстика
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Сочные слои и золотая корочка: как приготовить лазанью с насыщенным итальянским вкусом
Доливать или чинить? Что на самом деле вызывает повышенный расход масла
Израиль ввёл войска в Газу: Вашингтон снимает с себя ответственность
Добронравов-младший раскрыл закулисье детства: почему его недолюбливали в театре отца
Масло превращает двигатель в жертву: как задержка замены ведёт к поломке
Скандал с Пугачёвой не утихает: бывший муж певицы сделал неожиданное заявление после её интервью
Святой пример девочки Василисы: готовы ли вы стать стойкими в испытаниях

Чёрный десант на потолке: пауки исчезают, стоит лишь достать предмет с кухни

3:47
Недвижимость

Когда сентябрь приносит прохладу, вместе с ней в дома все чаще пробираются пауки. Для многих людей встреча с этими существами становится настоящим испытанием. Однако стоит помнить: пауки — важная часть экосистемы, а значит, важно научиться не уничтожать их, а предотвращать их вторжение.

Почему пауки приходят в дом осенью

Главная причина проста: при температуре ниже +15 °C насекомые и паукообразные начинают искать теплое убежище. В этот период самцы становятся особенно активными, потому что ищут самок для размножения. Именно поэтому осенью мы встречаем пауков гораздо чаще, чем летом.

Еще один фактор — освещение. Уличные фонари и лампы в доме привлекают насекомых, а за ними и пауков, которые устраивают рядом ловчие сети.

Сравнение: пауки в доме и в саду

Место обитания Польза Минус для человека
В саду Контроль популяции мух, комаров, тли Почти нет, вред минимален
В доме Уничтожают мошек и комаров Могут вызывать страх, паутины портят интерьер

Советы шаг за шагом: как защититься

  1. Установите москитные сетки на окна и вентиляционные решетки.

  2. Заделайте щели и трещины в стенах, вокруг дверей и оконных рам.

  3. Регулярно проводите уборку: пылесосите углы, шкафы и подвал.

  4. Используйте эфирные масла (лаванда, мята, эвкалипт) — запах отпугивает пауков.

  5. В саду убирайте дрова, листву и мусор, которые могут служить укрытием.

  6. При необходимости применяйте безопасные инсектицидные спреи, продающиеся в магазинах.

А что если пауки уже поселились?

В таком случае важно не паниковать. Можно аккуратно собрать их с помощью банки и бумаги и выпустить на улицу. Если проблема масштабная, лучше вызвать специалистов по дезинсекции — они используют безопасные методы обработки.

Плюсы и минусы соседства с пауками

Плюсы Минусы
Уничтожают насекомых Паутина портит интерьер
Не кусают без причины Вызывают у многих страх
Экологично контролируют вредителей Могут быстро размножаться

FAQ

Как выбрать средство от пауков?
Лучше начать с натуральных способов: эфирные масла, уксусный раствор. Если не помогает, взять готовый спрей для помещений.

Сколько стоит обработка квартиры от пауков?
Услуги специалистов стоят от 3000 до 6000 рублей в зависимости от площади жилья.

Что лучше — народные методы или профессиональная обработка?
Для профилактики подойдут народные методы. При массовом заражении эффективнее обратиться к профессионалам.

Мифы и правда

  • Миф: пауки кусают людей во сне.
    Правда: они избегают контакта, нападают только при угрозе.

  • Миф: все пауки опасны.
    Правда: подавляющее большинство домашних видов абсолютно безвредны.

  • Миф: пауки размножаются только в подвалах.
    Правда: они могут поселиться в любой комнате, где есть насекомые.

3 интересных факта

  1. Паутина выдерживает нагрузку в сотни раз больше собственного веса.

  2. В некоторых странах пауков считают символом удачи.

  3. Домовые пауки могут жить до 2 лет.

Исторический контекст

В Европе раньше пауков не убивали, считая их защитниками дома от бед. В Древней Руси существовала примета: паук, появившийся в доме осенью, предсказывает холодную зиму.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Новости спорта
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Япония отвергла требование США повысить пошлины для стран, покупающих российскую нефть
Масло превращает двигатель в жертву: как задержка замены ведёт к поломке
Скандал с Пугачёвой не утихает: бывший муж певицы сделал неожиданное заявление после её интервью
Святой пример девочки Василисы: готовы ли вы стать стойкими в испытаниях
Забайкальский край станет ореховой Меккой? Что задумали инвесторы из Монголии
Весы кричат SOS после каникул: фигура возвращается с лёгким меню по-итальянски
Чёрный десант на потолке: пауки исчезают, стоит лишь достать предмет с кухни
Горшок превращается в тюрьму: вот почему не все цветы любят жизнь в тесноте
Подростковый бунт: что скрывается за стеной непонимания
Коньяалты погрузился во тьму: любимый пляж российских туристов превратился в зону страха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.