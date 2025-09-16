Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти привычки делают метаболизм ленивым: проверьте себя, пока весы не достигли критической отметки
Волосы утекают сквозь пальцы: секрет густой шевелюры скрыт в том, чего мы избегаем каждый день
Конец эпохи: французский бренд Etam полностью уходит с российского рынка
Таблетка превращает кошку в тигра: простое правило, как дать лекарство и остаться без царапин
Пионы уходят в спячку: осенняя забота решает судьбу весенних цветов — одна ошибка губит всё
Место для признаний и прогулок вдвоём: чем павильон Венеры покоряет туристов и романтиков
Скандал в семье Виктории Дайнеко: певица шокирована поведением экс-мужа в связи с болезнью дочери
Вариатор рушит мифы: эта коробка проходит более 200 тысяч и спокойно ремонтируется
Холод убивает аппетит: эти привычные продукты становятся несъедобными после морозилки

Посудомойка задыхается от жира: один шаг — и она снова блестит, как новая

7:53
Недвижимость

Посудомоечная машина работает в тяжёлых условиях: жир, остатки пищи и жёсткая вода каждый день атакуют её изнутри. Если пустить всё на самотёк, падает качество мойки, появляется запах, растёт расход воды и электричества. Хорошая новость в том, что регулярное обслуживание занимает около получаса, почти ничего не стоит и заметно продлевает срок службы техники. Главное — знать, где скапливается грязь, и действовать по порядку.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Почему важны фильтры, форсунки и уплотнители

Фильтры ловят крупные частицы и защищают насос, форсунки распыляют воду под давлением, а дверные уплотнители удерживают влагу и тепло. Именно эти узлы чаще всего забиваются жиром и налётом, покрываются биоплёнкой и начинают источать неприятный запах. Стоит уделить им внимание — посудомойка станет работать тише, стекло снова засияет, а цикл мойки станет эффективнее.

История из практики: полчаса, которые окупаются

Хозяйка Мэри, 72 года, заметила, что посуда стала хуже отмываться, стаканы помутнели, временами появлялся запах, а на дне оставалась вода. Ждать мастера не хотелось — Мэри разобрала корзины, добралась до фильтров, форсунок и уплотнителей, вычистила крошки и жир, а затем запустила горячую программу с очистителем. Результат был моментальным: запах исчез, стекло засияло. С тех пор она раз в месяц выделяет на уход двадцать минут — и проблем больше нет.

Что подготовить заранее

  • резиновые перчатки, мягкую ткань, губку и старую зубную щётку
  • деревянную зубочистку или пластиковую палочку для прочистки форсунок
  • миску с тёплой водой и каплей мягкого моющего средства
  • кухонные полотенца для впитывания влаги
  • специальный очиститель для ПММ или лимонную кислоту
  • соду пищевую (для редкого освежения), белый уксус — эпизодически и в малой дозе
  • силиконовую смазку для резиновых уплотнителей (по инструкции производителя)

Примечание по химии: для камер из нержавеющей стали избегайте средств с хлором. Уксус используйте редко и умеренно — его избыток сокращает срок службы некоторых резиновых деталей. Всегда сверяйтесь с руководством именно вашей модели.

Безопасность и подготовка

  • выключите посудомойку и дайте ей остыть; при глубокой чистке отключите от сети
  • выньте всю посуду и корзины, разложите на столешнице полотенце
  • острые осколки из зоны фильтра собирайте аккуратно, лучше в перчатках
  • перед каждой загрузкой смахивайте крупные остатки пищи — так фильтр меньше засоряется

Таблица "Сравнение": чем очищать посудомойку

Средство/способ Накипь Жир/биоплёнка Риск для деталей Когда выбирать
Очиститель для ПММ высокий высокий минимальный регулярная профилактика раз в 3-4 недели
Лимонная кислота (100-150 г) высокий средний низкий при редком использовании когда нет фирменного средства
Сода (1 ст. л., короткая программа) низкий средний, освежает низкий эпизодически при запахе
Белый уксус (&frac12 стакана, редко) средний средний средний: беречь резину разово при сильном запахе по инструкции
Пар/горячая программа "пустая" низкий низкий минимальный как завершающий этап после механической чистки

Шаг за шагом: глубокая чистка

  1. Снимите корзины и направляющие. Проверьте ход: если скрипят — протрите, удалите крошки.

  2. Доступ к фильтрам. Внизу обычно стоит блок: цилиндр тонкой очистки и плоское сито. Поверните стопор против часовой стрелки, снимите элементы.

  3. Мойка фильтров. Под тёплой водой и мягкой щёткой удалите жир и налёт. Кромки тонкого фильтра осмотрите на свет — там часто держится биоплёнка. Высушите и установите обратно до щелчка.

  4. Сливная шахта и патрубок. Уберите губкой застоявшуюся воду, соберите осколки и твёрдые частицы. Металлические инструменты не используйте — легко повредить пластик и мембрану.

  5. Форсунки и коромысла. Снимите верхний и нижний распылители, промойте в раковине. Засоры из отверстий аккуратно извлеките деревянной зубочисткой или пластиковой палочкой. Металлической иглой пользоваться нельзя — отверстия расширяются, меняется гидродинамика. При сильном загрязнении замочите на 15 минут в тёплом растворе моющего, затем ополосните и установите.

  6. Уплотнитель двери и рама. Протрите мягкой тканью с раствором моющего, уделяя внимание канавкам. Высушите, оставьте дверцу приоткрытой. Несколько раз в год слегка обработайте уплотнение силиконовой смазкой (строго по инструкции).

  7. Дозаторы и расходники. Протрите лоток для таблеток, проверьте уровень ополаскивателя. Загляните в резервуар соли: при жёсткой воде она обязательна даже с "таблетками 3-в-1", если так велит руководство.

  8. Внутренняя ванна и фасад. Промойте камеру губкой с тёплой водой. Верхний край дверцы часто задерживает жир — не пропустите. Нержавейку снаружи протирайте по направлению "волокон".

  9. Горячий цикл. Запустите пустую машину на самой горячей программе с очистителем. Альтернатива — 100-150 г лимонной кислоты, рассыпать по дну и включить "горячую". Для разового устранения запаха — 1 ст. л. соды на дно и короткий цикл.

Регулярность ухода

  • после каждого цикла: приоткрывайте дверцу для проветривания, проверяйте, не осталось ли крупного мусора
  • раз в неделю: ополаскивайте фильтры, быстро протирайте уплотнение и край дверцы
  • раз в месяц: чистите форсунки, запускайте горячий цикл с очистителем или лимонной кислотой
  • раз в 3-6 месяцев: сверяйте жёсткость воды в настройках, пополняйте соль и ополаскиватель, осматривайте герметичность

FAQ

Как часто чистить фильтры? Раз в неделю лёгкая промывка, раз в месяц — тщательная с осмотром на свет. При активном использовании — чаще.
Можно ли обойтись только "таблетками 3-в-1"? При мягкой воде — иногда да, но при средней и высокой жёсткости соль и ополаскиватель остаются актуальными, если так указано в руководстве.
Что лучше для удаления накипи: очиститель или лимонная кислота? Фирменный очиститель безопаснее и сбалансирован; лимонная кислота — рабочая альтернатива при редком применении.
Чем убрать запах быстро? Снимите и промойте фильтры и уплотнитель, запустите горячий цикл с очистителем. Соду используйте эпизодически.
Сколько это стоит? Лимонная кислота и сода стоят копейки, фирменные очистители — умеренно; профилактика обходится существенно дешевле ремонта.

Три факта, которые полезно знать

  • Накипь на нагревателе повышает расход энергии: машине сложнее прогревать воду.
  • Запах чаще всего живёт в биоплёнке на уплотнителе и в зоне фильтра — именно туда стоит смотреть в первую очередь.
  • Правильная загрузка, не перекрывающая форсунки, влияет на результат не меньше, чем марка таблеток.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Новости спорта
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Последние материалы
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика
Тренировки по часам жизни: какие нагрузки подходят для вашего возраста
Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой
Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала
Китай десять лет готовился к торговой войне с США
Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.