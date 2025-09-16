Вдохните новую жизнь в старый интерьер: 3 простых шага к преображению дома без ремонта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Недвижимость

Даже самые уютные дома со временем требуют обновления. Хорошая новость: для преображения пространства не обязательно затевать капитальный ремонт.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Достаточно грамотно расставить акценты, и ваш интерьер заиграет новыми красками.

Шторы — самый простой способ

Смена оконного текстиля способна кардинально изменить атмосферу комнаты. Для небольших помещений идеально подходят легкие ткани светлых оттенков — они визуально расширяют пространство.

Если хочется добавить глубины, выбирайте насыщенные цвета: горчичный, темно-синий или терракотовый. Интересный эффект дают ткани с вертикальным рисунком — они "приподнимают" потолки.

Текстильные акценты: уют в деталях

Несколько новых декоративных подушек (оптимально 3-5 штук размером 40x40 см) и мягкий плед могут полностью преобразить диван. Сочетайте однотонные ткани с узорчатыми — геометрическими или с растительными мотивами.

Для семей с детьми и аллергиков лучше выбирать гипоаллергенные материалы: хлопок или микрофибру.

Стены без ремонта

Обновить интерьер помогут:

  • Наклейки с природными или абстрактными мотивами
  • Галерея из фотографий или репродукций
  • Зеркала в интересных рамах
Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
