Мухи боятся этого как огня! Насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом

2:23
Недвижимость

Мухи не просто раздражают своим жужжанием, но и являются переносчиками смертельных бактерий, кишечных палочек и паразитов, которые остаются на всем, к чему прикасаются их лапки — от вашего мусорного ведра до тарелки с только что приготовленным ужином.

Мясная муха крупный
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мясная муха крупный

Но прежде чем бежать в магазин за дорогой и токсичной химией, загляните в свой кухонный шкаф. Там спрятано мощнейшее натуральное оружие, которое заставит мух в панике покинуть ваш дом.

Динамитный дуэт

Весь секрет кроется в простой, но убийственной для мух комбинации двух обычных специй: корицы и кайенского перца.

Специалисты объясняют, что корица действует как мощный ароматный щит. Ее сильный, сладковатый запах полностью перебивает все остальные ароматы в доме, которые так манят мух — запах еды, фруктов и мусора. Она дезориентирует вредителей, лишая их главного ориентира.

Но главный удар наносит кайенский перец. Для нас это пикантная приправа, а для мух — настоящее химическое оружие. Резкий, едкий запах перца невыносим для их чувствительных усиков-антенн. Но это еще не все. В перце содержится молекула (капсаицин), которая вызывает у мух настоящую панику.

При контакте с порошком она раздражает их лапки, усики и даже дыхательные пути. Муха, которая рискнет присесть на такую смесь больше никогда не захочет возвращаться в ваше жилище.

Как использовать этот секретный репеллент?

Всё до смешного просто. Смешайте в равных частях молотую корицу и кайенский перец. Эту смесь нужно насыпать небольшими порциями в неглубокие блюдечка или горстями рассыпать в ключевых точках:

  • На подоконниках — чтобы перекрыть главные "входные ворота".
  • Возле мусорного ведра — чтобы лишить их главного "ресторана".
  • На обеденном столе (когда вас нет дома) — чтобы защитить еду.
  • У входной двери — для создания защитного барьера.

Этот метод не просто отпугивает мух — он создает невидимую, но непреодолимую защитную зону. Это дешево, на 100% натурально и абсолютно безопасно для вас, ваших детей и домашних животных. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
