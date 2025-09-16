Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советский байк-призрак: тысячи были распроданы, но он сохранился нетронутым с 1979-го и стал реликвией
Правила любви от Стаса Пьехи: сколько лет нужно выждать, прежде чем подарить девушке квартиру
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Мухи боятся этого как огня! Насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Хотели спорткар — а вышла телега: топ-4 тюнинговые ловушки, превращающие авто в хлам
Прививки применяли ещё античные садоводы, и этот садовый секрет живёт тысячелетиями
Зубы рушит не сахар: настоящая угроза скрывается в привычках, а не в продуктах
Сытно, но не полезно: как любимый бутерброд маскируется под здоровую еду и вредит вашей фигуре
Что делать, если тени исчезают с век через пару часов: разбор самых эффективных решений

Забудьте о дорогих чистящих средствах: эти два копеечных ингредиента вернут сковородке первозданный вид

1:26
Недвижимость

Выбрасываете деньги на дорогие чистящие средства? Зря! Оказывается, чтобы вернуть сковородкам из нержавеющей стали первозданный блеск, нужны всего два копеечных ингредиента, которые есть на каждой кухне.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Секрет кроется в простой комбинации пищевой соды и уксуса. Для въевшихся загрязнений сделайте кашицу из соды и воды, нанесите на проблемные участки и оставьте на 10-15 минут. Особенно стойкие пятна исчезнут, если прокипятить в сковороде раствор соды (3-4 столовые ложки на литр воды).

Разводы и налет от жесткой воды легко удаляются белым уксусом. Просто протрите поверхность смоченной в уксусе губкой или прокипятите уксусный раствор (1:1 с водой), затем смойте обычным способом.

Эксперты журнала Better Homes and Gardens напоминают:

  • Всегда давайте посуде полностью остыть перед мытьем
  • Используйте только мягкие губки и щадящие моющие средства
  • Избегайте металлических скребков и агрессивной химии

Профилактика лучше чистки

Чтобы реже сталкиваться с проблемами:

  • Разогревайте сковороду перед добавлением масла
  • Солите воду для пасты только после закипания
  • Вытирайте посуду насухо сразу после мытья

Этот проверенный поколениями метод не только экономит бюджет, но и продлевает жизнь вашей кухонной утвари.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Папирус Ипувера подтверждает библейские события? Десять египетских бедствий не вымысел
Советский байк-призрак: тысячи были распроданы, но он сохранился нетронутым с 1979-го и стал реликвией
Правила любви от Стаса Пьехи: сколько лет нужно выждать, прежде чем подарить девушке квартиру
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Мухи боятся этого как огня! Насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Хотели спорткар — а вышла телега: топ-4 тюнинговые ловушки, превращающие авто в хлам
Прививки применяли ещё античные садоводы, и этот садовый секрет живёт тысячелетиями
Зубы рушит не сахар: настоящая угроза скрывается в привычках, а не в продуктах
Сытно, но не полезно: как любимый бутерброд маскируется под здоровую еду и вредит вашей фигуре
Что делать, если тени исчезают с век через пару часов: разбор самых эффективных решений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.