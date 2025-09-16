Забудьте о дорогих чистящих средствах: эти два копеечных ингредиента вернут сковородке первозданный вид

Выбрасываете деньги на дорогие чистящие средства? Зря! Оказывается, чтобы вернуть сковородкам из нержавеющей стали первозданный блеск, нужны всего два копеечных ингредиента, которые есть на каждой кухне.
Секрет кроется в простой комбинации пищевой соды и уксуса. Для въевшихся загрязнений сделайте кашицу из соды и воды, нанесите на проблемные участки и оставьте на 10-15 минут. Особенно стойкие пятна исчезнут, если прокипятить в сковороде раствор соды (3-4 столовые ложки на литр воды).
Разводы и налет от жесткой воды легко удаляются белым уксусом. Просто протрите поверхность смоченной в уксусе губкой или прокипятите уксусный раствор (1:1 с водой), затем смойте обычным способом.
Эксперты журнала Better Homes and Gardens напоминают:
Чтобы реже сталкиваться с проблемами:
Этот проверенный поколениями метод не только экономит бюджет, но и продлевает жизнь вашей кухонной утвари.
