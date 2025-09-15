Вещи прослужат намного дольше: вот как правильно использовать кондиционера для белья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Многие хозяйки даже не подозревают, что неправильное применение кондиционера для белья может свести на нет все его полезные свойства.

Кондиционер для белья возле стиральной машины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кондиционер для белья возле стиральной машины

Между тем, это средство способно не только придать вещам приятный аромат, но и значительно продлить их срок службы.

Как работает кондиционер?

Пинцип действия этого средства напоминает работу кондиционера для волос. Активные компоненты (катионные ПАВ и силиконы) создают на ткани невидимую защитную пленку. Эта пленка:

  • Предотвращает выцветание и деформацию вещей
  • Облегчает процесс глажки
  • Уменьшает образование катышков
  • Снижает статическое электричество

Концентрированный или обычный — что выбрать?

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение концентрированным формулам. Они:

  • Экономичнее в использовании
  • Обеспечивают более бережный уход

Главные правила использования

  • Дозировка — строго по инструкции (обычно около 35 мл на 4-5 кг белья)
  • Момент добавления — только в отсек для кондиционера во время полоскания
  • Температурный режим — оптимально 30°C для сохранения свойств ткани 

Дополнительно

  • Для аллергиков — выбирайте продукты с пометкой "дерматологически протестировано"
  • Для деликатных тканей — шерсть, флис и махру лучше стирать без кондиционера

Важно! Если после использования кондиционера вы заметили дискомфорт, проверьте состав — возможно, у вас индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
