Пледы и носки не спасут: вот чем согреть жильё, пока отопление остаётся только в планах

4:54
Недвижимость

Когда холод подкрадывается раньше включения отопления, жильцы начинают искать быстрые и безопасные способы согреться. Пуховые носки и шерстяные свитеры помогают лишь частично, а температура в квартире всё равно остаётся некомфортной. Эксперты по домоводству советуют простые решения, которые можно применить без специальных приборов и больших затрат, главное — не забывать о безопасности.

Девушка мёрзнет дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка мёрзнет дома

Электрический обогреватель — надёжный союзник

Самым практичным вариантом для временного обогрева считается электрический обогреватель. Современные модели оснащены таймерами и системой автоматического отключения, что минимизирует риск перегрева. Но стоит учитывать важные правила:

  • не располагать прибор рядом с тканями и мебелью;
  • не накрывать его вещами;
  • сразу выключать при появлении запаха гари или посторонних звуков.

Духовка в роли печки

Электрическая духовка может на короткое время заменить батарею. Достаточно разогреть её и приоткрыть дверцу, чтобы тёплый воздух пошёл в комнату. Но этот способ годится только под присмотром: оставлять духовку включённой и открытой без контроля крайне опасно.

Тепло от горячей воды

Простейший метод, известный ещё нашим бабушкам, — поставить в центре комнаты кастрюлю с кипятком. Вода будет постепенно отдавать тепло, создавая в помещении более мягкий климат. Чтобы усилить эффект, можно накрыть кастрюлю металлической крышкой и немного приоткрывать её.

Что категорически запрещено

Использовать газовую плиту, свечи или любой другой открытый огонь для обогрева нельзя. Такие эксперименты приводят к пожарам и отравлениям. Даже при относительно безопасных методах важно помнить о регулярном проветривании: свежий воздух предотвращает скопление углекислого газа.

Плюсы и минусы

Способ Плюсы Минусы
Электрический обогреватель Быстро и эффективно, безопасно при правильном использовании Требует электричества, может сушить воздух
Духовка Быстрый локальный обогрев Опасно без присмотра, нельзя использовать газовую плиту
Кастрюля с горячей водой Простота, доступность Эффект недолговечен, нужна постоянная подмена воды

Советы шаг за шагом

  • Сначала включите электрический обогреватель и установите таймер.
  • Если он занят, можно использовать духовку, но только в электрическом варианте.
  • Дополнительно поставьте ёмкость с горячей водой — она будет отдавать мягкое тепло.
  • Обязательно проветривайте комнаты хотя бы на 5-10 минут каждые 2-3 часа.
  • Для комфорта используйте увлажнитель или просто поставьте рядом с обогревателем кружку воды.

Мифы и правда

Свечи согреют комнату

  • На деле тепла они дают минимум, а риск пожара велик.

Газовую плиту можно включить для обогрева

  • Это опасно для жизни.

Горячая вода в кастрюле не имеет смысла

  • эффект кратковременный, но помогает поднять температуру на пару градусов.

FAQ

Можно ли использовать вентиляторный обогреватель всю ночь

  • Нет, его лучше выключать перед сном, чтобы избежать перегрева.

Что безопаснее: конвектор или масляный радиатор

  • Оба варианта считаются безопасными, но масляный радиатор дольше сохраняет тепло после отключения.

Как сэкономить электричество при обогреве

  • Использовать приборы с терморегулятором, закрывать двери в комнаты и утеплить окна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Оставили газовую плиту включённой → риск отравления и пожара → используйте электрический обогреватель.
  • Накрыли обогреватель полотенцем → перегрев и возгорание → сушите вещи на батарее, а не на приборе.
  • Плотно закрыли окна и не проветриваете → духота и углекислый газ → проветривание каждые пару часов.

А что если…

Вдруг отключат электричество, а отопления всё нет? Тогда стоит заранее запастись термопледами, грелками и даже палаточным спальным мешком — они удерживают тепло тела и помогают пережить холод.

Интересные факты

  • В Японии до сих пор используют котацу — стол с подогревом и одеялом, под которым собирается вся семья.
  • В Европе набирают популярность каменные "грелки": их нагревают в духовке и кладут под одеяло.
  • Первые электрические обогреватели появились более ста лет назад и мало отличались от нынешних по принципу действия.

Пока батареи молчат, важно помнить: согреть квартиру можно разными способами, но только здравый смысл и осторожность сделают эти методы по-настоящему безопасными.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
