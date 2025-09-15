Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из прозрачного в молочный: как опознать и избежать смертельно опасного дизеля
Борьба с гипертонией: почему самые эффективные методы остаются в тени
Лаконичный и стильный дом: как два цвета меняют атмосферу квартиры
Израиль загоняют в экономический бункер? Нетаньяху готовит страну к жизни без импорта и экспорта
Не только Париж и Рим: 10 скрытых гастрономических жемчужин Европы
Взорвите свои мышцы с умом: секретные стратегии для тех, кто хочет большего, делая меньше
Пока питомец не высох, он в опасности: главный этап купания, которым все пренебрегают
Маленькая прихоть изменила гастрономию: карпаччо шагнуло из Венеции в мир ресторанов
Трансформация Кайли Дженнер: хирург раскрыла все карты — какие операции изменили звезду до неузнаваемости

Волосы стоят дыбом? Увлажнение, которое изменит всё — результат вас удивит

5:39
Недвижимость

В зимний период волосы становятся особенно уязвимыми для статического электричества. Этот феномен можно наблюдать повсюду — волосы начинают "вставать дыбом", не слушаются укладки и прилипают к одежде. Причина в накоплении заряда, который заставляет волоски отталкиваться друг от друга, особенно когда волосы сухие. Но есть несколько простых способов уменьшить этот эффект и вернуть волосам ухоженный вид.

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы

Причины электризации волос

Главной причиной статического электричества является накопление положительно заряженных ионов на поверхности волос. Этот процесс активно происходит из-за трения о различные материалы. Например, зимние головные уборы, шарфы и даже шерстяные свитера могут провоцировать появление статики, так как они создают излишнее трение, что и приводит к накоплению заряда. Однако проблема заключается не только в трении.

Зимой волосы часто становятся сухими и обезвоженными. Когда волосы лишены влаги, они легче накапливают заряд. Кроме того, вред может нанести использование определенных средств для укладки, например, пластиковых расчесок. Такие щетки, как и пластиковые расчески, могут сохранять электричество и передавать его волосам, что усиливает эффект электризации.

Как избежать электризации: советы специалистов

Для борьбы с электростатическим эффектом на волосах важнейшей задачей становится увлажнение. Это тот шаг, который поможет предотвратить накопление заряда. Если ваши волосы будут увлажнены, они не будут так активно накапливать статическое электричество. Проблема с сухостью волос решается достаточно просто — достаточно использовать подходящие средства для ухода, чтобы волосы оставались увлажненными и здоровыми.

1. Увлажнение — важный этап

Увлажнение — ключ к борьбе с электризацией. Когда волосы увлажнены, они не так легко захватывают и удерживают электрический заряд. Для поддержания оптимального уровня влаги в волосах стоит включить в свой уход несмываемые кондиционеры, которые помогают не только удерживать влагу, но и делают волосы более послушными. По словам парикмахера Дейке Хайдорн, такие кондиционеры "устраняют электрический заряд, а масла помогают волосам выглядеть более здоровыми и блестящими".

Кроме того, использование увлажняющих масок и других профессиональных средств поможет поддерживать волосы в хорошем состоянии и уменьшить склонность к электризации.

2. Правильное полотенце и постельное белье

Когда волосы повреждены, они становятся еще более уязвимыми для накопления статики. Избежать этого можно, если заменить обычные полотенца на более мягкие из микрофибры. Эти полотенца бережно обращаются с волосами и не так сильно их повреждают, как привычные хлопковые.

Но не только полотенце важно для сохранения здоровья волос. Переход на шелковые или атласные наволочки поможет минимизировать трение волос о ткань, что также уменьшит вероятность электризации. Как подчеркивает парикмахер Грегори Паттерсон, шелковые и атласные ткани "не вытягивают влагу из волос и не повреждают их структуру во время сна".

3. Новый стиль для зимних головных уборов

Один из главных виновников статического электричества — это шерсть и другие грубые материалы, из которых часто шьют зимние шапки. Однако можно избежать трения и, соответственно, статического заряда, если носить шапку с подкладкой из шелка или атласа. Эти ткани минимизируют трение и помогают предотвратить накопление статического электричества. Грегори Паттерсон рекомендует "покупать шапки с такими подкладками, чтобы избежать лишнего трения и минимизировать электризацию".

Если шелк вам кажется слишком холодным для зимы, можно выбрать свободные головные уборы, такие как капюшоны. Еще один вариант — использование масел для волос. Они не только увлажняют волосы, но и создают защитный слой, уменьшающий трение.

4. Замена щетки

Щетка, которую вы используете, играет важную роль в предотвращении электризации. Пластиковые расчески только усиливают проблему, так как они могут накапливать электрический заряд и передавать его волосам. Лучше заменить их на расчески с натуральной щетиной, например, из кабана. Такие щетки не только не накапливают заряд, но и помогают перераспределить натуральные масла по длине волос, делая их более увлажненными и блестящими.

"Деревянные расчески с щетиной кабана — это отличный выбор для зимы, потому что они не накапливают заряд и поддерживают здоровое состояние волос", — объяснила парикмахер Холли Дир.

5. Прическа для защиты

Если ваши волосы склонны к электризации, одна из самых простых стратегий — это изменить прическу. Когда волосы распущены, они чаще подвергаются воздействию внешних факторов и собирают заряд. Лучше всего в такие дни носить зачесанный хвост или косы. Это не только практично, но и поможет минимизировать воздействие внешних факторов на волосы. Кроме того, такая прическа не даст волосам распушиться, что уменьшит вероятность электризации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Домашние животные
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Из прозрачного в молочный: как опознать и избежать смертельно опасного дизеля
Борьба с гипертонией: почему самые эффективные методы остаются в тени
Лаконичный и стильный дом: как два цвета меняют атмосферу квартиры
Израиль загоняют в экономический бункер? Нетаньяху готовит страну к жизни без импорта и экспорта
Не только Париж и Рим: 10 скрытых гастрономических жемчужин Европы
Взорвите свои мышцы с умом: секретные стратегии для тех, кто хочет большего, делая меньше
Пока питомец не высох, он в опасности: главный этап купания, которым все пренебрегают
США демонстративно ставят под сомнение единство НАТО на учениях Запад-2025
Маленькая прихоть изменила гастрономию: карпаччо шагнуло из Венеции в мир ресторанов
Трансформация Кайли Дженнер: хирург раскрыла все карты — какие операции изменили звезду до неузнаваемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.