Волосы стоят дыбом? Увлажнение, которое изменит всё — результат вас удивит

В зимний период волосы становятся особенно уязвимыми для статического электричества. Этот феномен можно наблюдать повсюду — волосы начинают "вставать дыбом", не слушаются укладки и прилипают к одежде. Причина в накоплении заряда, который заставляет волоски отталкиваться друг от друга, особенно когда волосы сухие. Но есть несколько простых способов уменьшить этот эффект и вернуть волосам ухоженный вид.
Главной причиной статического электричества является накопление положительно заряженных ионов на поверхности волос. Этот процесс активно происходит из-за трения о различные материалы. Например, зимние головные уборы, шарфы и даже шерстяные свитера могут провоцировать появление статики, так как они создают излишнее трение, что и приводит к накоплению заряда. Однако проблема заключается не только в трении.
Зимой волосы часто становятся сухими и обезвоженными. Когда волосы лишены влаги, они легче накапливают заряд. Кроме того, вред может нанести использование определенных средств для укладки, например, пластиковых расчесок. Такие щетки, как и пластиковые расчески, могут сохранять электричество и передавать его волосам, что усиливает эффект электризации.
Для борьбы с электростатическим эффектом на волосах важнейшей задачей становится увлажнение. Это тот шаг, который поможет предотвратить накопление заряда. Если ваши волосы будут увлажнены, они не будут так активно накапливать статическое электричество. Проблема с сухостью волос решается достаточно просто — достаточно использовать подходящие средства для ухода, чтобы волосы оставались увлажненными и здоровыми.
Увлажнение — ключ к борьбе с электризацией. Когда волосы увлажнены, они не так легко захватывают и удерживают электрический заряд. Для поддержания оптимального уровня влаги в волосах стоит включить в свой уход несмываемые кондиционеры, которые помогают не только удерживать влагу, но и делают волосы более послушными. По словам парикмахера Дейке Хайдорн, такие кондиционеры "устраняют электрический заряд, а масла помогают волосам выглядеть более здоровыми и блестящими".
Кроме того, использование увлажняющих масок и других профессиональных средств поможет поддерживать волосы в хорошем состоянии и уменьшить склонность к электризации.
Когда волосы повреждены, они становятся еще более уязвимыми для накопления статики. Избежать этого можно, если заменить обычные полотенца на более мягкие из микрофибры. Эти полотенца бережно обращаются с волосами и не так сильно их повреждают, как привычные хлопковые.
Но не только полотенце важно для сохранения здоровья волос. Переход на шелковые или атласные наволочки поможет минимизировать трение волос о ткань, что также уменьшит вероятность электризации. Как подчеркивает парикмахер Грегори Паттерсон, шелковые и атласные ткани "не вытягивают влагу из волос и не повреждают их структуру во время сна".
Один из главных виновников статического электричества — это шерсть и другие грубые материалы, из которых часто шьют зимние шапки. Однако можно избежать трения и, соответственно, статического заряда, если носить шапку с подкладкой из шелка или атласа. Эти ткани минимизируют трение и помогают предотвратить накопление статического электричества. Грегори Паттерсон рекомендует "покупать шапки с такими подкладками, чтобы избежать лишнего трения и минимизировать электризацию".
Если шелк вам кажется слишком холодным для зимы, можно выбрать свободные головные уборы, такие как капюшоны. Еще один вариант — использование масел для волос. Они не только увлажняют волосы, но и создают защитный слой, уменьшающий трение.
Щетка, которую вы используете, играет важную роль в предотвращении электризации. Пластиковые расчески только усиливают проблему, так как они могут накапливать электрический заряд и передавать его волосам. Лучше заменить их на расчески с натуральной щетиной, например, из кабана. Такие щетки не только не накапливают заряд, но и помогают перераспределить натуральные масла по длине волос, делая их более увлажненными и блестящими.
"Деревянные расчески с щетиной кабана — это отличный выбор для зимы, потому что они не накапливают заряд и поддерживают здоровое состояние волос", — объяснила парикмахер Холли Дир.
Если ваши волосы склонны к электризации, одна из самых простых стратегий — это изменить прическу. Когда волосы распущены, они чаще подвергаются воздействию внешних факторов и собирают заряд. Лучше всего в такие дни носить зачесанный хвост или косы. Это не только практично, но и поможет минимизировать воздействие внешних факторов на волосы. Кроме того, такая прическа не даст волосам распушиться, что уменьшит вероятность электризации.
