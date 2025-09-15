Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители выходят к инспектору первыми: в каких случаях лучше оставаться в салоне, если инспектор не просит выйти
10 простых правил, которые превращают короткие ногти в крепкие и длинные
Магнитная буря ударила сильнее прогнозов: Земля вошла в зону хаоса
Лоза худеет — гроздь толстеет: неожиданный закон винограда, проверенный веками
Шенген превращается в мираж: почему привычные поездки в Германию становятся роскошью
Самый опасный уголок Земли: правда и мифы о смертельных обитателях региона
Марат Башаров в растерянности: что настораживает артиста в новом избраннике дочери из Филиппин
Шесть упражнений, которые прокачают равновесие и защитят суставы от перегрузки
Триумф темнокожего актёра: Трамелл Тиллман вошёл в историю премии Эмми

Золото в мусорном ведре: мелочь, что превращается в помощника на кухне и даче

Недвижимость

Многие привычные вещи мы выбрасываем, даже не задумываясь о том, что они могут быть полезны. Яркий пример — пустые рулоны от туалетной бумаги. На первый взгляд это мусор, но на деле такие трубочки легко превращаются в практичные и экологичные помощники дома и в саду. Старшее поколение хорошо знало, что любую мелочь можно использовать с пользой, и сегодня это умение снова становится актуальным.

Пустой рулон туалетной бумаги
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой рулон туалетной бумаги

Садовые находки

Начнём с самого популярного применения — выращивания растений. Рулон можно превратить в мини-кашпо: достаточно загнуть один край внутрь, чтобы получилось дно, засыпать немного земли и посадить семена или рассаду. Когда росток окрепнет, его пересаживают вместе с "горшочком". Бумага в земле постепенно разлагается, не мешая развитию корней. Такой метод особенно удобен для помидоров, перцев или кабачков.

Кроме того, рулоны легко использовать для проращивания клубней картофеля или луковиц цветов. Они помогают держать почву влажной и сохраняют форму посадки. А ещё такие самодельные контейнеры можно разрисовать вместе с детьми и превратить процесс в весёлое занятие.

Игрушки и развлечения

Многие домашние питомцы, особенно кошки и попугаи, обожают играть с бумажными трубочками. Для кошки достаточно бросить на пол пустой рулон — животное будет катать его лапами и прятаться внутри. Для попугаев трубочки можно нарезать кольцами и нанизывать на верёвку, создавая подвесные игрушки.

Дети тоже найдут массу способов использовать эти простые заготовки. Из них легко сделать бинокль, мини-корону или целую коллекцию фигурок. С помощью красок, наклеек и кусочков ткани картонные цилиндры превращаются в героев сказок или животных. Это развивает фантазию и учит ребёнка видеть новые возможности в самых обычных вещах.

Удобные органайзеры

Каждому знакома ситуация, когда мелкие вещи постоянно теряются. Пустые рулоны прекрасно подходят для создания органайзеров. Их можно поставить в коробку и использовать для хранения ручек, кисточек, ножниц или вязальных спиц.

Для проводов это тоже отличное решение: просто сверните кабель и вставьте его внутрь трубочки. Так он не перепутается с другими и не займёт много места. В папках для хранения чертежей или плакатов рулоны помогут разделить документы и аккуратно их упорядочить.

Помощь на кухне и в быту

Многие хозяйки используют такие цилиндры для упаковки подарков. Достаточно положить внутрь мелкий сувенир, загнуть края и обернуть красивой бумагой. Получается оригинальная коробочка, которая выглядит празднично и необычно.

На кухне рулоны можно приспособить для хранения пакетов. Достаточно плотно свернуть их и вставить внутрь — и в ящике будет порядок. А ещё их можно использовать для сушки трав или как форму для выпечки мини-рулетиков.

Для костра и камина

Если в доме есть камин или печь, рулоны станут незаменимой растопкой. Их можно набить опилками или обрезками бумаги, а затем использовать для быстрого разжигания огня. Бумажная основа хорошо горит, помогая пламени быстро охватить дрова.

Многие дачники хранят такие самодельные растопки в коробке рядом с печкой, чтобы всегда иметь под рукой надёжный способ развести огонь.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экологичность — разлагаются без вреда природе Недолговечность — быстро размокают
Универсальность применения Не выдерживают тяжёлых нагрузок
Доступность — всегда под рукой Требуют аккуратности при использовании
Возможность творческого подхода Не подходят для хранения жидкостей

Сравнение способов использования

Область Что можно сделать Особенности
Сад Кашпо, контейнеры для семян Бумага разлагается в почве
Дом Органайзеры, упаковка подарков Подходит для мелких вещей
Кухня Хранение пакетов, формочки Удобство и порядок
Отдых Растопка для костра Быстрый розжиг огня
Игры Игрушки для детей и животных Развитие фантазии

Советы шаг за шагом

  1. Соберите несколько пустых рулонов.

  2. Решите, для чего они нужны — для сада, хранения или поделок.

  3. При необходимости укрепите край скотчем или клеем.

FAQ

Как выбрать лучший способ применения рулонов?
Ориентируйтесь на свои потребности: садоводам подойдут кашпо, хозяйкам — органайзеры, детям — поделки.

Сколько времени разлагается рулон в почве?
В среднем около 2-3 месяцев, в зависимости от влажности и плотности бумаги.

Что лучше: использовать рулоны повторно или сдавать на переработку?
Лучше совмещать оба подхода: часть применить дома, а остаток отправить в макулатуру.

Исторический контекст

Традиция повторного использования бытовых мелочей появилась ещё в XIX веке. В то время не было развитой системы переработки, и каждая вещь старалась получить вторую жизнь. Из газет делали обёртки, из коробок — игрушки. В СССР также было принято собирать макулатуру: картон и бумагу сдавали в пункты приёма. Сегодня идеи апсайклинга снова становятся популярными.

Интересные факты

  1. Среднестатистическая семья за год использует около 100 рулонов туалетной бумаги.

  2. В Европе есть мастерские, которые делают из таких трубочек дизайнерские светильники.

  3. Бумажные рулоны относятся к быстроразлагаемым отходам, и их повторное использование снижает нагрузку на природу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Домашние животные
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Искра выхлопа зажигает спор: почему нельзя заправляться с заведённым мотором
Финансовая броня: этот денежный запас защитит вас от любых жизненных бурь
Второй подбородок исчезает за 72 часа: секрет, который не связан с диетами
Маленький шаг вместо большой задачи: эта хитрость ломает цикл прокрастинации
Живой новогодний символ на участке: сорта голубых елей, что меняют сад навсегда
Эмаль проигрывает битву напиткам: как сохранить зубы крепкими несмотря на привычки
Тайна чужой планеты: может ли там быть воздух, пригодный для жизни
Золотистый рулет с яблоками и орехами — десерт, который пахнет счастьем
Быки-качки: животные, у которых мышцы растут быстрее, чем у бодибилдеров
Хиты Тату прогремят в Москве: первый концерт за долгое время обещает сенсационные доходы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.