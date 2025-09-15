Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один тренд — и десятки образов: эти стильные тапочки вписываются даже в офисный дресс-код
Haute cuisine: от А до Я. Всё, что нужно знать как создать высшую кулинарию дома
Твёрдый сыр становится щитом для улыбки: эффект, который удивит на кухне
Секрет вечной молодости прячется в нас: гормон, без которого организм сдаётся раньше времени
Животные умирают, люди исчезают: зловещая аномалия Сибири набирает жертв
Шанс для трудяг? Россиянам назвали способ получать пенсию 100 тысяч рублей
Опасность ближе, чем кажется: где клещи чаще всего прячутся на теле человека
Смерть жены в 34 года: Алексей Корзин рассказывает о боли и утешении в детях
Geely усилила скидки на Emgrand: чем новая цена ломает привычные правила рынка седанов

Потоп своими руками: три ошибки, которых легко избежать при ремонте сантехники

7:30
Недвижимость

Когда в доме внезапно выходит из строя сантехника — будь то засор в унитазе или протечка трубы, — привычный уклад жизни нарушается. Мы редко задумываемся о том, насколько зависим от исправной подачи воды и работающей системы канализации, пока не сталкиваемся с проблемами. Горячая и холодная вода, душ, стиральная машина, кухонный кран — всё это работает благодаря скрытой системе труб, и сбой в ней моментально становится заметным.

Мужчина чинит смеситель с гаечным ключом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина чинит смеситель с гаечным ключом

Тем не менее желание самостоятельно устранить неполадки есть у многих. Домовладельцы стараются сэкономить и берутся за инструменты. Но, как отмечают специалисты, такие попытки часто приводят к ещё более серьёзным проблемам.

"Хотя это здорово, что домовладельцы заинтересованы в том, чтобы самим решать некоторые сантехнические задачи, важно знать, где провести черту", — сказал основатель и генеральный директор A. Fagundes Planning and Heating Inc. Эл Фагундес.

Он добавил, что видел немало печальных последствий самодеятельных ремонтов, оборачивающихся дорогостоящими переделками.

Ошибка №1. Слишком сильная затяжка соединений

Одним из самых частых промахов новичков является чрезмерное усилие при закручивании. Когда слишком сильно затягиваются фитинги, гайки на унитазах или подводящие трубы, это может привести к трещинам или поломке деталей.

"Чрезмерная затяжка фитингов, особенно пластиковых, может привести к их повреждению, что приведет к трещинам и протечкам", — отметил Фагундес.

Он пояснил, что резьба на металлических деталях тоже страдает от чрезмерного давления — она просто срывается, и элемент приходится менять полностью. Итог — новые утечки и лишние расходы.

Специалисты советуют следовать простому правилу: деталь должна быть плотно закручена, но не до упора. Обычно достаточно затянуть её рукой и довернуть ещё на четверть оборота. Для герметичности используют тефлоновую ленту или специальные составы.

Ошибка №2. Неправильное применение герметиков и ленты

Другой распространённый промах связан с использованием уплотнительных материалов. Неопытные мастера либо наматывают тефлоновую ленту в обратную сторону, либо делают слишком много оборотов.

Дэнни Пен, подрядчик по сантехнике из компании New Era Planning & HVAC, пояснил, что это почти всегда приводит к протечкам. Он рекомендует ограничиться двумя-тремя оборотами по часовой стрелке.

Важно также понимать, где уместен тот или иной герметик. Тефлоновая лента применяется на резьбовых соединениях, но не подходит для компрессионных фитингов. В таких случаях используют специальные составы, иногда в комбинации с лентой.

Некоторые же домовладельцы идут ещё дальше — пытаются устранить течь с помощью скотча или эпоксидной смолы.

"Хотя они могут продержаться недолго, они не являются постоянным решением и могут привести к дорогостоящему повреждению водой", — сказал сантехник компании Super Brothers Алекс Аткинсон.

В результате временный ремонт часто оборачивается заменой целых участков стены или пола из-за повреждений.

Ошибка №3. Забытый вентиль подачи воды

Третья ошибка связана не с инструментами, а с невнимательностью. Многие начинающие мастера забывают перекрыть воду, прежде чем приступать к работе. Итог — настоящий потоп.

"Это может привести к настоящему беспорядку — разбрызгиванию воды повсюду, возможному повреждению стен и полов и даже к поражению электрическим током", — отметил Фагундес.

Чтобы избежать проблем, нужно сначала найти главный запорный кран и перекрыть его. А при мелком ремонте можно ограничиться клапанами под раковиной или унитазом.

Кроме того, важно слить остатки воды из труб. Как пояснил Пен, без этого давление внутри системы выталкивает воду наружу при откручивании соединений, и помещение оказывается залито.

Что реально можно сделать своими руками

Не все работы требуют вызова мастера. Есть ряд простых задач, которые доступны любому домовладельцу:

  • замена кран-буксы или насадки для душа;
  • прочистка засора вантузом или сантехническим тросом;
  • установка нового смесителя на место старого;
  • устранение течи в унитазе с помощью замены резиновой заслонки;
  • подтяжка соединений под мойкой при небольших протечках.

Для этого достаточно иметь под рукой базовый набор инструментов: вантуз, сантехнический трос, тефлоновую ленту, набор гаек и разводной ключ.

Если же речь идёт о сложных системах — например, о замене стояка или ремонте труб в стене, — лучше доверить работу профессионалам. Ошибка в таких случаях обходится слишком дорого.

Плюсы и минусы самостоятельного ремонта

Плюсы Минусы
Экономия на вызове специалиста Риск усугубить проблему
Быстрое устранение мелких неполадок Возможные расходы на замену повреждённых деталей
Полезный опыт и понимание системы Опасность протечек и затоплений

Советы шаг за шагом

  1. Всегда начинайте с перекрытия подачи воды.

  2. Используйте только подходящие герметики.

  3. Изучите инструкции к сантехническим приборам.

  4. Держите под рукой вантуз и сантехнический трос.

  5. Если сомневаетесь — звоните мастеру.

Мифы и правда

  • Миф: чем сильнее затянуть соединение, тем надёжнее.
    Правда: чрезмерное усилие приводит к трещинам и протечкам.
  • Миф: скотч и клей решат проблему течи.
    Правда: это временно, и ремонт обойдётся дороже.
  • Миф: можно обойтись без перекрытия воды.
    Правда: забытый вентиль обернётся затоплением.

FAQ

Как выбрать тефлоновую ленту?
Обычная белая подойдёт для большинства соединений. Для газа используют жёлтую.

Сколько стоит вызвать сантехника?
Цена зависит от региона и сложности. В среднем — от 2 до 5 тысяч рублей за вызов.

Что лучше для прочистки засора: вантуз или трос?
Для мелких засоров подходит вантуз, для сложных — сантехнический трос.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком сильная затяжка → трещина в трубе → аккуратное закручивание с тефлоновой лентой.
  • Скотч на трубе → протечка и затопление → замена фитинга.
  • Ремонт без перекрытия воды → потоп → поиск и закрытие вентиля.

А что если…

Если случился прорыв ночью и вызвать мастера невозможно, первое, что нужно сделать — перекрыть воду и ограничить зону протечки. После этого вызвать специалиста утром.

Исторический контекст

Интересно, что первые водопроводные системы появились ещё в Древнем Риме. Тогда использовались свинцовые трубы, и работа сантехника считалась престижной. Сегодня же профессия не потеряла значимости: именно от сантехников зависит наш комфорт и безопасность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Последние материалы
Один тренд — и десятки образов: эти стильные тапочки вписываются даже в офисный дресс-код
Haute cuisine: от А до Я. Всё, что нужно знать как создать высшую кулинарию дома
Твёрдый сыр становится щитом для улыбки: эффект, который удивит на кухне
Потоп своими руками: три ошибки, которых легко избежать при ремонте сантехники
Секрет вечной молодости прячется в нас: гормон, без которого организм сдаётся раньше времени
Животные умирают, люди исчезают: зловещая аномалия Сибири набирает жертв
Шанс для трудяг? Россиянам назвали способ получать пенсию 100 тысяч рублей
Опасность ближе, чем кажется: где клещи чаще всего прячутся на теле человека
Смерть жены в 34 года: Алексей Корзин рассказывает о боли и утешении в детях
Geely усилила скидки на Emgrand: чем новая цена ломает привычные правила рынка седанов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.