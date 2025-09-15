Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После этой игры вши поселились у всего класса: насекомым хватило минуты контакта
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Что будет с кожей, если сесть на кетодиету: реальные побочные эффекты
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Хвостатые стражи блокадного города: маленькие животные, что спасали жизни людей в руинах Сталинграда
Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей
Ошибка с застройщиком стоит дороже кредита: жильё не достроят, а деньги исчезнут
Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле

От давящей коробки к просторному интерьеру: дизайнерские хитрости для визуального поднятия потолка

1:44
Недвижимость

Даже самая светлая комната может казаться тесной и неуютной, если потолки слишком низкие. Эта особенность характерна для домов старой постройки, но с помощью дизайнерских приемов можно визуально "приподнять" перекрытия и наполнить пространство воздухом.

Натяжной потолок в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натяжной потолок в квартире

Самая частая ошибка — темный потолок или сложные многоуровневые конструкции. Они зрительно опускают перекрытие. Правильное решение — чисто белый или пастельный матовый потолок, отражающий свет и уходящий "вверх".

Контраст, который работает на высоту

Стенам стоит быть чуть темнее потолка, но в одной светлой гамме. Такой прием четко разделяет пространство и формирует иллюзию устремленности вверх.

Вертикаль — ваш союзник

  • Обои или панели с вертикальными полосами визуально вытягивают комнату.
  • Узкие зеркала и шкафы с вертикальным профилем усиливают эффект.
  • Длинные шторы от потолка до пола формируют непрерывную линию, "поднимающую" помещение.

Освещение без люстр

Массивные подвесные светильники тянут потолок вниз. Гораздо лучше работают точечные светильники вдоль стен или направленный свет, который ведет взгляд вверх.

Легкая мебель — легкое пространство

Мебель на тонких ножках или с низкой спинкой оставляет больше воздуха. Чем меньше "глухих" объемов в интерьере, тем просторнее кажется комната.

Чего стоит избегать

Горизонтальные линии — широкие плинтусы, фризы и декоративные деления. Они дробят пространство и "срезают" высоту, сводя на нет все дизайнерские усилия.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Хвостатые стражи блокадного города: маленькие животные, что спасали жизни людей в руинах Сталинграда
Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей
Ошибка с застройщиком стоит дороже кредита: жильё не достроят, а деньги исчезнут
Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле
От давящей коробки к просторному интерьеру: дизайнерские хитрости для визуального поднятия потолка
Избавляемся от вздутия живота без лекарств: действенные лайфхаки, которые стоит знать каждому
Безработицы нет, а зарплата ниже МРОТ? Парадоксы рынка труда в России
Маленькая модница: мама Тимати раскрыла бьюти-секреты своей 11-летней внучки
Вкуснее магазинного в 10 раз: вот как правильно засолить сало дома в обычной банке — простой рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.