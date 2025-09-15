От давящей коробки к просторному интерьеру: дизайнерские хитрости для визуального поднятия потолка

Даже самая светлая комната может казаться тесной и неуютной, если потолки слишком низкие. Эта особенность характерна для домов старой постройки, но с помощью дизайнерских приемов можно визуально "приподнять" перекрытия и наполнить пространство воздухом.
Самая частая ошибка — темный потолок или сложные многоуровневые конструкции. Они зрительно опускают перекрытие. Правильное решение — чисто белый или пастельный матовый потолок, отражающий свет и уходящий "вверх".
Стенам стоит быть чуть темнее потолка, но в одной светлой гамме. Такой прием четко разделяет пространство и формирует иллюзию устремленности вверх.
Массивные подвесные светильники тянут потолок вниз. Гораздо лучше работают точечные светильники вдоль стен или направленный свет, который ведет взгляд вверх.
Мебель на тонких ножках или с низкой спинкой оставляет больше воздуха. Чем меньше "глухих" объемов в интерьере, тем просторнее кажется комната.
Горизонтальные линии — широкие плинтусы, фризы и декоративные деления. Они дробят пространство и "срезают" высоту, сводя на нет все дизайнерские усилия.
