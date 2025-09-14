Забудьте про тыквы! Трендовый осенний декор в 2025-м выглядит совсем иначе

Забудьте про гирлянды и искусственный блеск. В этом сезоне в центре внимания дерево, камень, лен, ротанг и шерсть. Эти материалы легко вписать в интерьер — плетеные корзины, декоративные миски, деревянные подставки или коврики сразу делают пространство теплее и уютнее.

Фото: Сгенерировано ИИ (DALL·E 3 от OpenAI) is licensed under Свободно для коммерческого использования (лицензия OpenAI) Букет из сухоцветов

Дизайнеры уходят от навязчивого ярко-оранжевого. Осень 2025 — это землистые оттенки: терракотовый, сливовый, оливковый и глубокий лесной зеленый. Они гармонично сочетаются с деревом и нейтральными тонами, создавая атмосферу спокойствия и баланса.

Комнатные растения

Хризантемы, подсолнухи, гортензии — классика осени, которая никогда не подведет. Сухоцветы и ветки смотрятся особенно атмосферно, а главное — служат дольше свежих букетов. Простая композиция на столе или в плетеной корзине сразу превращает комнату в стильное осеннее пространство.

Свет как главный элемент

Замените холодное освещение на теплое — и атмосфера изменится моментально. Свечи в стеклянных подсвечниках, фонари или лампы с тканевыми абажурами создают мягкий свет, который идеально подходит для длинных осенних вечеров.

Текстиль как инструмент уюта

Шерстяные пледы, льняные скатерти, хлопковые подушки — простые детали, которые работают безотказно. Бросьте одеяло на диван или уложите текстиль в слои — и дом сразу выглядит теплее и гостеприимнее.

Украшения своими руками

Природные материалы — лучший помощник. Каштаны, шишки, листья и веточки легко превратить в венки, композиции или подсвечники. Такие декорации не только бюджетные, но и уникальные — каждая вещь будет хранить вашу энергию и настроение.