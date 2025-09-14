Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осенняя подготовка к отопительному сезону: как не замёрзнуть и сэкономить

1:51
Недвижимость

Осень только вступает в свои права, но первые холодные вечера уже напоминают: пора заняться радиаторами и котлом. Те, кто тянет до первых заморозков, рискуют остаться в холоде. Между тем достаточно пары простых шагов, чтобы пройти зиму без неприятных сюрпризов.

Подготовка батарей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подготовка батарей

Если радиатор греет только сверху или гудит, значит, внутри скопился воздух. Нужно лишь открыть вентиляционное отверстие специальным ключом, подставить миску и выпустить воздух. После этого тепло распределится равномерно, а комнаты прогреются быстрее.

Котёл под контролем

Газовые котлы требуют ежегодной проверки. Специалист оценит состояние теплообменника, предохранителей и других деталей.

Эта небольшая трата возвращается спокойствием и экономией — исправный котел работает эффективнее и надежнее.

Пыль и грязь — невидимые враги

За год на радиаторах скапливается пыль, которая мешает циркуляции теплого воздуха. Всего несколько минут с влажной тряпкой или щеткой — и эффективность отопления возрастает.

Не забудьте и про фильтры в системе рекуперации или кондиционера — их чистота напрямую влияет на расходы энергии.

Безопасность прежде всего

Осенью риск пожаров и утечек угарного газа возрастает. Проверьте датчики, при необходимости замените батарейки.

Если у вас есть камин, обязательно очистите дымоход — это не только обязанность, но и гарантия безопасности всей семьи.

Главное — не тянуть

Ждать первых заморозков точно не стоит. Те, кто уже сейчас проверяет радиаторы, котел и датчики, входят в зиму подготовленными. А значит — никаких стрессов и срочных вызовов мастеров.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
