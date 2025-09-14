Осенняя подготовка к отопительному сезону: как не замёрзнуть и сэкономить

Осень только вступает в свои права, но первые холодные вечера уже напоминают: пора заняться радиаторами и котлом. Те, кто тянет до первых заморозков, рискуют остаться в холоде. Между тем достаточно пары простых шагов, чтобы пройти зиму без неприятных сюрпризов.
Если радиатор греет только сверху или гудит, значит, внутри скопился воздух. Нужно лишь открыть вентиляционное отверстие специальным ключом, подставить миску и выпустить воздух. После этого тепло распределится равномерно, а комнаты прогреются быстрее.
Газовые котлы требуют ежегодной проверки. Специалист оценит состояние теплообменника, предохранителей и других деталей.
Эта небольшая трата возвращается спокойствием и экономией — исправный котел работает эффективнее и надежнее.
За год на радиаторах скапливается пыль, которая мешает циркуляции теплого воздуха. Всего несколько минут с влажной тряпкой или щеткой — и эффективность отопления возрастает.
Не забудьте и про фильтры в системе рекуперации или кондиционера — их чистота напрямую влияет на расходы энергии.
Осенью риск пожаров и утечек угарного газа возрастает. Проверьте датчики, при необходимости замените батарейки.
Если у вас есть камин, обязательно очистите дымоход — это не только обязанность, но и гарантия безопасности всей семьи.
Ждать первых заморозков точно не стоит. Те, кто уже сейчас проверяет радиаторы, котел и датчики, входят в зиму подготовленными. А значит — никаких стрессов и срочных вызовов мастеров.
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.