Плитка под дерево больше не в моде: вот чем дизайнеры заменяют её этой осенью

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Еще недавно плитка под дерево считалась символом уюта и современности. Но к осени 2025-го она теряет позиции: дизайнеры и владельцы домов отказываются от имитации древесины в пользу свежих решений.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ванная

Zellige — плитка с легкой неровностью формы — становится настоящей звездой интерьеров. Ее блеск, мягкие оттенки и преднамеренные несовершенства создают неповторимый шарм. В тренде сегодня комбинации форматов и укладка "елочкой" или в шахматном порядке.

Геометрия возвращается

Хиты прошлого снова в моде: кабошон, елочка, мозаика. Эти узоры придают пространству динамику и артистичность, создавая не просто покрытие, а декоративный элемент.

В палитре осени доминируют теплые природные тона: терракота, горчичный, медный. Атмосфера тосканских террас и испанских вилл переехала в современные кухни, ванные и даже открытые площадки.

Благородный камень

60x60 и даже 120x240 — размеры, которые визуально расширяют пространство и уменьшают количество швов. Крупноформатная плитка востребована и в интерьерах, и на террасах.

Камень остается фаворитом — от строгого серого матового до светлого мрамора с золотыми прожилками.