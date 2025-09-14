Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минутный танец — и годы за решёткой: туристка оказалась в руках турецкого правосудия
Цветочная рулетка: не выкопаете сейчас — весной клумба останется пустой
Авто глохнет на жарком старте: признак поломки, о которой мало кто думает
Гид по уходу за чувствительной кожей при лечении антибиотиками
Суперфуды без глянца: реально полезные и доступные продукты в магазинах в 2025 году
Разгадка в генах: почему один борщевик — враг, а другой — друг
Путешествие на автомобилях по России затруднительно из-за плохого состояния шоссе… — писала газета Биржевые ведомости 15 сентября 1908 года
Тушёнка, проверенная временем: рецепт, которому доверяли ещё наши бабушки
Шерсть тускнеет, а кости слабеют: как домашний рацион незаметно отнимает у кошки годы жизни

Плитка под дерево больше не в моде: вот чем дизайнеры заменяют её этой осенью

1:27
Недвижимость

Еще недавно плитка под дерево считалась символом уюта и современности. Но к осени 2025-го она теряет позиции: дизайнеры и владельцы домов отказываются от имитации древесины в пользу свежих решений.

ванная
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ванная

Zellige — плитка с легкой неровностью формы — становится настоящей звездой интерьеров. Ее блеск, мягкие оттенки и преднамеренные несовершенства создают неповторимый шарм. В тренде сегодня комбинации форматов и укладка "елочкой" или в шахматном порядке.

Геометрия возвращается

Хиты прошлого снова в моде: кабошон, елочка, мозаика. Эти узоры придают пространству динамику и артистичность, создавая не просто покрытие, а декоративный элемент.

В палитре осени доминируют теплые природные тона: терракота, горчичный, медный. Атмосфера тосканских террас и испанских вилл переехала в современные кухни, ванные и даже открытые площадки.

Благородный камень

60x60 и даже 120x240 — размеры, которые визуально расширяют пространство и уменьшают количество швов. Крупноформатная плитка востребована и в интерьерах, и на террасах.

Камень остается фаворитом — от строгого серого матового до светлого мрамора с золотыми прожилками.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Путешествие на автомобилях по России затруднительно из-за плохого состояния шоссе… — писала газета Биржевые ведомости 15 сентября 1908 года
Тушёнка, проверенная временем: рецепт, которому доверяли ещё наши бабушки
Шерсть тускнеет, а кости слабеют: как домашний рацион незаметно отнимает у кошки годы жизни
Плитка под дерево больше не в моде: вот чем дизайнеры заменяют её этой осенью
Неожиданный выбор Киркорова: вот что бы сделал певец, если бы мог изменить своё прошлое
Алюминиевый лом получает вторую жизнь: как новая технология может спасти автопром
В Орловской области поезда уже идут: но пассажиров ждёт неожиданный режим
Мифы и правда о биопрепаратах: почему мягкая сила бактерий работает надёжнее химии
Динамо – Спартак 2:2: Карпин объяснил, почему выход Тюкавина — это только начало
Инженерный шедевр или дорогостоящая ошибка? Японский аэропорт за 20 млрд уходит под воду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.