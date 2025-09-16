Плита засияет как новая: жир растворит чистящая паста из 3 ингредиентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:22
Недвижимость

Кухонная плита — главная труженица на любой кухне, которая ежедневно подвергается испытанию жиром, копотью и трудноудаляемыми брызгами. Регулярный уход за ней — залог не только эстетики, но и долговечности техники. К счастью, вернуть ей идеальную чистоту можно с помощью простого, эффективного и абсолютно безопасного средства, которое легко приготовить из подручных ингредиентов.

Газовая плита
Фото: commons.wikimedia. org by flarthurhu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Газовая плита

Рецепт универсальной чистящей пасты

Это средство справляется с жиром и нагаром благодаря сочетанию обезжиривающих и абразивных свойств компонентов.

  • Хозяйственное мыло (72%) — 1/4 куска. Расщепляет жир и обладает мощными моющими свойствами.
  • Пищевая сода — 50 г. Лёгкий абразив, который деликатно оттирает загрязнения без царапин, и дезодорирует поверхность.
  • Горчичный порошок — 50 г. Отлично обезжиривает и растворяет застарелые пятна.

Пошаговая инструкция по приготовлению и применению

  1. Подготовьте мыльную основу. Мелко нарежьте или натрите на тёрке хозяйственное мыло. Залейте стаканом крутого кипятка и интенсивно перемешивайте до полного растворения мыльных хлопьев. Для ускорения процесса можно использовать блендер или миксер — так вы получите однородную густую жидкость.
  2. Смешайте пасту. В тёплую мыльную основу добавьте пищевую соду и горчичный порошок. Тщательно перемешайте до образования однородной, густой, кашицеобразной пасты. Дайте ей немного остыть.
  3. Нанесите и оставьте. Кисточкой или губкой нанесите полученное средство толстым слоем на все загрязненные поверхности плиты (кроме нагревательных элементов!). Особое внимание уделите участкам с застарелым жиром и нагаром. Оставьте пасту действовать на 20-30 минут.
  4. Очистите и смойте. По истечении времени возьмите влажную губку (жёсткой стороной) или мягкую щетку и круговыми движениями смойте пасту вместе с размягчёнными загрязнениями. Протрите поверхность чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки средства, и вытрите насухо.

Важные меры предосторожности

  • Избегайте контакта с нагревательными элементами! Наносите пасту аккуратно, стараясь, чтобы она не попадала на конфорки (особенно на электрические спирали и газовые форсунки).
  • Перед первым применением протестируйте средство на небольшом незаметном участке, особенно если у вас плита с деликатным покрытием (например, стеклокерамика).
  • Работайте в перчатках, чтобы защитить кожу рук.

Дополнительные лайфхаки для безупречной чистки плиты

  1. Для стеклокерамических поверхностей: идеально подходит специальный скребок с лезвием для удаления пригоревших загрязнений. Из домашних средств — кашица из соды с небольшим количеством воды. Нанесите, потрите мягкой стороной губки и смойте.
  2. Для сильного застарелого жира: используйте нашатырный спирт. На ночь положите на загрязнённое место смоченную в нашатыре салфетку, поместив все это под полиэтиленовый пакет. Утром жир легко отмоется. Помещение должно хорошо проветриваться!
  3. Для решёток и противней: самый простой способ — замочить их в раковине с горячей водой, добавив столовую ложку средства для мытья посуды и 0,5 стакана кальцинированной соды. Оставить на несколько часов или на ночь, после чего загрязнения сойдут легко.
  4. Для поддержания чистоты: чтобы мытьё не было таким трудоемким, приучите себя к простому правилу: после каждого приготовления пищи протирайте плиту и варочную панель влажной губкой с моющим средством. Это не даст жиру и грязи накапливаться.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
