Плита засияет как новая: жир растворит чистящая паста из 3 ингредиентов

Кухонная плита — главная труженица на любой кухне, которая ежедневно подвергается испытанию жиром, копотью и трудноудаляемыми брызгами. Регулярный уход за ней — залог не только эстетики, но и долговечности техники. К счастью, вернуть ей идеальную чистоту можно с помощью простого, эффективного и абсолютно безопасного средства, которое легко приготовить из подручных ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia. org by flarthurhu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Газовая плита
Рецепт универсальной чистящей пасты
Это средство справляется с жиром и нагаром благодаря сочетанию обезжиривающих и абразивных свойств компонентов.
Хозяйственное мыло (72%) — 1/4 куска. Расщепляет жир и обладает мощными моющими свойствами.
Пищевая сода — 50 г. Лёгкий абразив, который деликатно оттирает загрязнения без царапин, и дезодорирует поверхность.
Горчичный порошок — 50 г. Отлично обезжиривает и растворяет застарелые пятна.
Пошаговая инструкция по приготовлению и применению
Подготовьте мыльную основу. Мелко нарежьте или натрите на тёрке хозяйственное мыло. Залейте стаканом крутого кипятка и интенсивно перемешивайте до полного растворения мыльных хлопьев. Для ускорения процесса можно использовать блендер или миксер — так вы получите однородную густую жидкость.
Смешайте пасту. В тёплую мыльную основу добавьте пищевую соду и горчичный порошок. Тщательно перемешайте до образования однородной, густой, кашицеобразной пасты. Дайте ей немного остыть.
Нанесите и оставьте. Кисточкой или губкой нанесите полученное средство толстым слоем на все загрязненные поверхности плиты (кроме нагревательных элементов!). Особое внимание уделите участкам с застарелым жиром и нагаром. Оставьте пасту действовать на 20-30 минут.
Очистите и смойте. По истечении времени возьмите влажную губку (жёсткой стороной) или мягкую щетку и круговыми движениями смойте пасту вместе с размягчёнными загрязнениями. Протрите поверхность чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки средства, и вытрите насухо.
Важные меры предосторожности
Избегайте контакта с нагревательными элементами! Наносите пасту аккуратно, стараясь, чтобы она не попадала на конфорки (особенно на электрические спирали и газовые форсунки).
Перед первым применением протестируйте средство на небольшом незаметном участке, особенно если у вас плита с деликатным покрытием (например, стеклокерамика).
Работайте в перчатках, чтобы защитить кожу рук.
Дополнительные лайфхаки для безупречной чистки плиты
Для стеклокерамических поверхностей: идеально подходит специальный скребок с лезвием для удаления пригоревших загрязнений. Из домашних средств — кашица из соды с небольшим количеством воды. Нанесите, потрите мягкой стороной губки и смойте.
Для сильного застарелого жира: используйте нашатырный спирт. На ночь положите на загрязнённое место смоченную в нашатыре салфетку, поместив все это под полиэтиленовый пакет. Утром жир легко отмоется. Помещение должно хорошо проветриваться!
Для решёток и противней: самый простой способ — замочить их в раковине с горячей водой, добавив столовую ложку средства для мытья посуды и 0,5 стакана кальцинированной соды. Оставить на несколько часов или на ночь, после чего загрязнения сойдут легко.
Для поддержания чистоты: чтобы мытьё не было таким трудоемким, приучите себя к простому правилу: после каждого приготовления пищи протирайте плиту и варочную панель влажной губкой с моющим средством. Это не даст жиру и грязи накапливаться.
Ежедневно: 24 истории о твоем домеПодпишитесь, чтобы не пропустить важное