Эти 5 вещей превратят ваши открытые полки в хаос: избавьтесь от них немедленно

Открытые полки остаются популярным трендом в интерьере, который ценят и декораторы, и любители. При грамотном подходе они визуально расширяют пространство, делают его воздушным и позволяют расставить акценты с помощью декора. В отличие от массивных шкафов, открытые стеллажи создают ощущение простора и легкости.

Однако выбор в пользу открытого хранения — это осознанное решение, которое накладывает определённые обязательства. Оно предполагает регулярную уборку, поддержание идеального порядка и тщательный подбор каждого предмета. Далеко не все вещи стоит выставлять на всеобщее обозрение — некоторые из них могут мгновенно испортить впечатление, создавая ощущение беспорядка и безвкусицы.

5 вещей, которые испортят вид ваших открытых полок

Чтобы ваши полки выглядели эстетично и стильно, избегайте размещения на них этих предметов, предупреждает ladylike.gr.

1. Тяжелые и громоздкие предметы

Массивные книги, крупные статуэтки или тяжелые вазы визуально "утяжеляют" пространство, делая его перегруженным. Кроме того, это может быть небезопасно, особенно если полки расположены над кроватью или в доме есть дети и животные. Что делать? Отдавайте предпочтение легким, изящным декоративным элементам: небольшой вазе с сухоцветами, изящным подсвечникам, лаконичным рамкам для фото.

2. Мелкие безделушки

Очень маленькие украшения (миниатюрные фигурки, множество мелких сувениров) создают эффект "визуального шума". Вместо стильного акцента получается размытое и хаотичное пятно. Что делать? Соблюдайте правило: "Лучше меньше, да лучше". Выбирайте несколько средних по размеру предметов, которые будут хорошо читаться на расстоянии. Мелкие вещи можно сгруппировать на подносе или в красивой коробке, чтобы создать композицию.

3. Упаковки от продуктов

Красочные, пестрые упаковки от круп, пасты или печенья мгновенно создают атмосферу склада, а не уютной кухни. Они режут глаз и нарушают гармонию. Что делать? Пересыпьте сыпучие продукты в одинаковые стеклянные банки или керамические емкости с этикетками. Это сразу сделает полки стильными, аккуратными и удобными для использования.

4. Хрупкая стеклянная посуда

Хранение хрустальных бокалов или тонких фужеров на открытых полках — не лучшая идея. Они собирают пыль, требуют частой и небезопасной мойки, а также находятся в зоне риска из-за возможности случайно задеть их. Что делать? Дорогую и хрупкую посуду лучше хранить в закрытых шкафах. На открытых полках оставьте более практичные и простые предметы: кружки, прочные тарелки или декоративные бутыли.

5. Наборы тяжелой посуды и утвари

Выставленные напоказ все кастрюли, сковородки и стопки тарелок выглядят не как декор, а как демонстрация хозяйственного запаса. Это создает ощущение хаоса и перегружает пространство. Кроме того, не все полки рассчитаны на такой вес. Что делать? Оставьте на виду только самые красивые и стильные предметы: дизайнерский чайник, набор деревянных досок, пару керамических пиал. Весь остальной практичный инвентарь надежнее и эстетичнее хранить в закрытых системах хранения.

Полезные советы для безупречных открытых полок

Соблюдайте цветовую палитру. Ограничьтесь 2-3 основными цветами для всех предметов на полке. Это создаст ощущение гармонии и порядка. Комбинируйте вертикали и горизонтали. Чередуйте высокие (вазы, книги стопкой) и низкие (миски, корзинки) предметы, чтобы создать динамичный ритм. Оставляйте воздух. Не заставляйте полки под завязку. Свободное пространство вокруг предметов так же важно, как и они сами — оно дает глазу "отдохнуть". Добавьте жизнь. Небольшое комнатное растение в горшке или свежая ветка в вазе мгновенно оживят любую композицию.

Главный секрет стильных открытых полок — это баланс между эстетикой и функциональностью. Пусть на виду остается только то, что действительно радует глаз и отражает ваш вкус.