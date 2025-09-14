Сон на пороховой бочке: простое правило убережёт квартиру от огня и дыма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:09
Недвижимость

Каждый раз, выходя из дома, мы проверяем, закрыты ли окна, выключен ли свет и заперта ли дверь. Но чаще всего забываем о том, что действительно угрожает нашему жилью — электроприборы, оставленные в розетке. Они кажутся мелочью, но именно эта "мелочь" ежегодно становится причиной тысяч пожаров.

Смартфон на зарядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смартфон на зарядке

Почему риск выше, чем кажется

Большинство людей убеждены: если прибор выключен кнопкой, то он абсолютно безопасен. Но это иллюзия. Многие устройства продолжают оставаться под напряжением, и достаточно малейшего сбоя, чтобы началось возгорание.

Огонь распространяется стремительно: от первой искры до полностью охваченной комнаты проходят считаные минуты. Именно поэтому пожарные службы так настойчиво напоминают о необходимости контролировать технику.

Чайник: скрытый источник огня

Электрический чайник стоит на каждой кухне. Но мало кто знает, что он способен воспламениться даже в режиме ожидания. Когда предохранитель выходит из строя, спираль продолжает нагреваться без остановки. В результате корпус раскаляется до температуры, при которой пластик самовоспламеняется.

Если рядом окажутся кухонные полотенца или бумага, пожар разгорится мгновенно. И всё это — без вашего участия, в пустой квартире.

Тостер: "бомба" на завтрак

Этот прибор любят за удобство: вставил хлеб — и через минуту готов хрустящий тост. Но у тостера есть особенность: большинство моделей включаются автоматически при подаче питания.

Крошки, накапливающиеся внутри, становятся настоящим топливом. Если произойдет короткое замыкание или нагревательная спираль сработает неправильно, вспыхнет огонь. А поскольку у тостера нет выключателя, единственный выход — отключить его от сети. Но если никого нет дома, это сделать некому.

Зарядные устройства: незаметная угроза

Смартфоны, планшеты, ноутбуки — всё это требует постоянной подзарядки. В итоге розетки в доме забиты зарядками, и многие из них остаются включёнными круглосуточно.

Внутри адаптера находится трансформатор, который нагревается даже без нагрузки. При плохой вентиляции или дефекте кабеля он может перегреться и загореться. Особенно опасны дешёвые зарядные устройства без сертификации — именно они чаще всего становятся причиной возгорания.

По статистике страховых компаний, именно такие устройства заняли четвёртую строчку среди наиболее частых источников пожара.

Простые меры безопасности

Чтобы обезопасить себя, достаточно выработать несколько полезных привычек:

  1. Всегда вынимать чайник из розетки после использования.

  2. Очищать тостер от крошек и хранить его отключённым.

  3. Убирать зарядные устройства, если они не нужны.

  4. Проверять целостность кабелей и вилок.

  5. Использовать сетевые фильтры и удлинители с кнопкой отключения.

  6. Устанавливать пожарные датчики хотя бы на кухне.

Современные решения

Сегодня всё больше домовладельцев выбирают "умные" системы. Умные розетки позволяют одним нажатием в приложении отключить всю бытовую технику. А некоторые модели даже автоматически обесточивают прибор, если фиксируют перегрев.

Не менее эффективны автономные пожарные сигнализаторы. Они не только включают сирену, но и отправляют уведомление на смартфон. Таким образом, даже находясь на работе или в поездке, вы сможете вовремя отреагировать.

Что ещё стоит учитывать

  • Никогда не оставляйте приборы включёнными на ночь.
  • Не используйте дешёвые удлинители — они часто не выдерживают нагрузки.
  • Не перегружайте одну розетку большим количеством устройств.
  • Не накрывайте включённые приборы тканью или полотенцами.

Все эти ошибки кажутся мелкими, но именно они приводят к катастрофам.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
