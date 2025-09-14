Грязнее любого туалета: простые шаги надолго уберегут стиралку от вони и грибка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Большинство людей замечают, что со стиральной машиной что-то не так, только тогда, когда вокруг начинает ощущаться неприятный запах сырости. Источник проблемы почти всегда один — резиновая манжета барабана, где скапливаются остатки моющего средства, волосы и влага. В результате внутри машины появляется плесень, а вещи после стирки перестают быть по-настоящему свежими. Избежать этого несложно, если регулярно очищать резину — процедура занимает всего несколько минут и не требует сложных средств.

Белое бельё в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белое бельё в стиральной машине

Почему появляется запах

Резиновая прокладка барабана постоянно соприкасается с водой и порошком. Со временем её складки превращаются в идеальную среду для развития грибка. Тёплая влажная атмосфера усиливает процесс, и даже новая техника может быстро приобрести стойкий затхлый запах. Если не ухаживать за машиной, плесень проникает глубже и влияет на качество стирки.

Простое средство из подручных продуктов

Существует доступный и экологичный способ почистить резину с помощью лимона и соли. Эта комбинация действует как мягкий абразив и природный антисептик. Приготовить смесь легко:

  1. Выжмите сок половины лимона.

  2. Смешайте его с 2 столовыми ложками крупной соли до состояния густой пасты.

  3. Возьмите губку или мягкую щётку, нанесите смесь на загрязнённые участки резины.

  4. Аккуратно потрите, оставьте минимум на 15 минут.

  5. Удалите остатки влажной тряпкой и насухо протрите поверхность.

Соль помогает убрать грязь и налёт, а лимон уничтожает плесень и оставляет лёгкий свежий аромат. Это средство подходит и для регулярного ухода, и для устранения сильного запаха.

Профилактика плесени

Чтобы неприятность не возвращалась, важно правильно ухаживать за техникой:

  • После каждой стирки протирайте резину насухо.
  • Оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы внутри не скапливался конденсат.
  • Раз в месяц запускайте цикл на 90 градусов с добавлением уксуса или небольшого количества порошка.
  • Осматривайте резину хотя бы раз в неделю, чтобы вовремя удалять загрязнения.

Эти простые привычки не только сохранят свежесть белья, но и продлят срок службы машины.

Что делать при сильном загрязнении

Если запах не исчезает, можно использовать более глубокую очистку. Подойдёт раствор уксуса и соды: половина стакана соды и стакан уксуса, залитые прямо в барабан. Запустите холостую стирку на высокой температуре. Такая обработка удаляет не только запах, но и известковый налёт внутри машины.

Для профилактики также выпускаются специальные чистящие средства для стиральных машин, которые продаются в бытовых магазинах. Их можно использовать 1-2 раза в сезон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: оставить дверцу плотно закрытой после стирки.
    Последствие: быстрое появление затхлого запаха.
    Альтернатива: всегда держать люк приоткрытым.

  2. Ошибка: игнорировать пятна на резине.
    Последствие: образование стойкой плесени.
    Альтернатива: раз в неделю проверять и протирать.

  3. Ошибка: использовать только холодные стирки.
    Последствие: рост бактерий из-за отсутствия термической обработки.
    Альтернатива: периодически включать цикл на высокой температуре.

А что если…

Если плесень застарелая и въелась глубоко, простая чистка не поможет. В таком случае придётся заменить резиновую манжету. Стоимость детали зависит от модели машины, но в среднем варьируется от 2 до 6 тысяч рублей. Замена возможна как своими руками, так и в сервисе.

Интересные факты:

  1. Стиральная машина считается одним из самых "грязных" бытовых приборов в доме именно из-за влажности.

  2. Лимонный сок действует как натуральный отбеливатель, что делает его полезным не только для резины, но и для удаления пятен на ткани.

  3. Первые стиральные машины в начале XX века имели деревянные баки, и проблема запаха в них стояла ещё острее, чем в современных моделях.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
