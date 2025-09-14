Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшее место для наблюдения за звёздами: как вулкан Тейде стал магнитом для туристов
Бензиновый мотор превратили в генератор водорода: Mazda показала невозможное
Безмолвная катастрофа: насекомые исчезают по всей Земле
Темза скрывает собственное чудовище: житель Беркшира снял мохнатое существо с плоским носом
Баклажаны тают во рту: этот азиатский соус превратит их в деликатес за 20 минут
Волочкова отчитала Шаляпина, который переживает за её имущество
Вирусы унесли покой из домов: простые шаги помогают снизить риск заражения всей семьи
Сутки на оплату и прощай машина: новый план МВД грозит водителям штрафным апокалипсисом
Корабль-призрак на дне океана ожил: учёные нашли существо, которое пережило империи и катастрофы

Рост на 28%: комнатушки стали самым горячим сегментом жилья в России

4:30
Недвижимость

За год средняя стоимость комнат в городах-миллионниках России изменилась значительно, но крайне неоднородно: от -17% до +28%. В Ростове-на-Дону, Челябинске и Казани зафиксирован взрывной рост цен на малобюджетное жильё - это отражает растущий спрос на фоне дорогой ипотеки и высоких арендных ставок. В то же время в Москве и Петербурге рынок оказался стабилен.

современная квартира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
современная квартира

Комнаты традиционно считались самым бюджетным форматом жилья. Но в последние 12 месяцев именно они стали индикатором новых социальных и экономических трендов. На фоне дорогих квартир и ограниченной доступности ипотеки спрос на комнаты резко вырос в ряде регионов, вызвав подорожание на десятки процентов.

Аналитики "Витрины недвижимости Restate" связывают разнонаправленную динамику с демографией, локальными экономическими факторами и инвестиционным интересом.

Всплеск интереса

Лидерами стали:

  • Ростов-на-Дону (+28,5%, средняя цена 2,31 млн руб.),
  • Челябинск (+22,4%, 1,05 млн руб.),
  • Казань (+21,4%, 2,73 млн руб.).

За год цены здесь выросли на 200-480 тыс. рублей. При этом сами комнаты остаются самым доступным жильём: от 1 до 2,7 млн рублей.

Причина — студенты, мигранты и молодые специалисты. Казань и Ростов-на-Дону — студенческие центры, где доля приезжих достигает 30-40%. Для них комната — это способ закрепиться в городе при минимальных расходах.

Парадокс столиц

В Москве и Петербурге комнаты стоят как квартиры в регионах. Средняя цена в Москве — 6,17 млн рублей, а максимум достигает 15 млн.

Причина — престиж локаций и качество фондов: комнаты в "сталинках" на Арбате или в исторических доходных домах становятся полноценными инвестиционными активами, которые легко сдать в аренду с высокой доходностью.

Где дешевле всего

Самые доступные цены в:

  • Челябинске (1,05 млн),
  • Воронеже (1,16 млн),
  • Волгограде (1,17 млн).

Для покупателей с минимальным бюджетом такие регионы становятся альтернативой ипотеке на студию в новостройке. При этом доля в квартире позволяет сразу жить или сдавать объект.

Где рынок "перегрелся"

Сильнее всего цены упали в:

  • Красноярске (-17%, до 1,60 млн),
  • Перми (-8,9%, до 1,35 млн),
  • Уфе (-7,1%, до 1,74 млн).

Умеренное снижение также в Самаре (-4,2%). Главная причина — переизбыток предложения после бума инвесторских перепланировок.

Стабильные рынки

Москва (+5,1%), Екатеринбург (+8,3%), Нижний Новгород (+8,1%) и Волгоград (+10,8%) показали умеренный рост. Петербург вырос всего на 1,7%, но остаётся одним из самых дорогих рынков комнат в стране.

Такие города менее подвержены резким скачкам: высокая базовая стоимость и ограниченное предложение формируют стабильность.

Общие закономерности

  • Чем дешевле комната — тем выше рост.
  • Студенческие и миграционные центры выигрывают за счёт стабильного спроса.
  • Избыток предложения обрушает цены, даже при устойчивой социальной базе.
  • Большая часть сделок — это покупки "для жизни", а не для инвестиций.

Перспективы

Комнаты остаются нишевым сегментом, но данные 2025 года показывают: это всё чаще "точка входа" для покупателей с ограниченным бюджетом.

В ближайшие годы бурного роста в Москве и Петербурге не ожидается, а вот "второй эшелон" городов со стабильным спросом может получить новую волну интереса.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
НАТО разработало снаряд-невидимку с учетом опыта на Украине: на что он способен
Военные новости
НАТО разработало снаряд-невидимку с учетом опыта на Украине: на что он способен
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Миллион за малыша: как новая льгота изменит жизнь родителей и работодателей
Напиток, который выглядит как лимонад, а работает как мягкий детокс: похудение без диет и усилий
Миллионы за сотку: стало известно, где в России находятся самые дорогие земельные участки
Пляжный отдых без спешки: как Сент-Китс дарит атмосферу умиротворения
Урожай доживёт до весны: хитрости, которые сохранят картофель до весны без лишних хлопот
Газообразование довело до отчаяния: простые продукты, которые незаметно делают живот шариком
Учёные взломали код древних — теперь ясно, как вымерли динозавры
Забудьте о сухом картофеле: этот метод запекания в пакете творит чудеса — пальчики оближешь
Александр Васильев и Андрей Разин за столом: какие блюда потрясли продюсера Ласкового мая
15 кг за месяц ценой головокружений: шокирующие отзывы о диете без соли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.