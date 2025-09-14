Рост на 28%: комнатушки стали самым горячим сегментом жилья в России

За год средняя стоимость комнат в городах-миллионниках России изменилась значительно, но крайне неоднородно: от -17% до +28%. В Ростове-на-Дону, Челябинске и Казани зафиксирован взрывной рост цен на малобюджетное жильё - это отражает растущий спрос на фоне дорогой ипотеки и высоких арендных ставок. В то же время в Москве и Петербурге рынок оказался стабилен.
Комнаты традиционно считались самым бюджетным форматом жилья. Но в последние 12 месяцев именно они стали индикатором новых социальных и экономических трендов. На фоне дорогих квартир и ограниченной доступности ипотеки спрос на комнаты резко вырос в ряде регионов, вызвав подорожание на десятки процентов.
Аналитики "Витрины недвижимости Restate" связывают разнонаправленную динамику с демографией, локальными экономическими факторами и инвестиционным интересом.
Лидерами стали:
За год цены здесь выросли на 200-480 тыс. рублей. При этом сами комнаты остаются самым доступным жильём: от 1 до 2,7 млн рублей.
Причина — студенты, мигранты и молодые специалисты. Казань и Ростов-на-Дону — студенческие центры, где доля приезжих достигает 30-40%. Для них комната — это способ закрепиться в городе при минимальных расходах.
В Москве и Петербурге комнаты стоят как квартиры в регионах. Средняя цена в Москве — 6,17 млн рублей, а максимум достигает 15 млн.
Причина — престиж локаций и качество фондов: комнаты в "сталинках" на Арбате или в исторических доходных домах становятся полноценными инвестиционными активами, которые легко сдать в аренду с высокой доходностью.
Самые доступные цены в:
Для покупателей с минимальным бюджетом такие регионы становятся альтернативой ипотеке на студию в новостройке. При этом доля в квартире позволяет сразу жить или сдавать объект.
Сильнее всего цены упали в:
Умеренное снижение также в Самаре (-4,2%). Главная причина — переизбыток предложения после бума инвесторских перепланировок.
Москва (+5,1%), Екатеринбург (+8,3%), Нижний Новгород (+8,1%) и Волгоград (+10,8%) показали умеренный рост. Петербург вырос всего на 1,7%, но остаётся одним из самых дорогих рынков комнат в стране.
Такие города менее подвержены резким скачкам: высокая базовая стоимость и ограниченное предложение формируют стабильность.
Комнаты остаются нишевым сегментом, но данные 2025 года показывают: это всё чаще "точка входа" для покупателей с ограниченным бюджетом.
В ближайшие годы бурного роста в Москве и Петербурге не ожидается, а вот "второй эшелон" городов со стабильным спросом может получить новую волну интереса.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.