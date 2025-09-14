Миллионы за сотку: стало известно, где в России находятся самые дорогие земельные участки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

В 2025 году рынок земельных участков в ряде российских регионов продемонстрировал впечатляющий рост цен.

Дачный участок
Фото: Own work by Metzner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дачный участок

В некоторых локациях сотка земли подорожала более чем на миллион рублей, а средняя стоимость земли вплотную приблизилась к цене бюджетной однокомнатной квартиры.

Юг лидирует по средней цене

По данным аналитиков "Витрины недвижимости Restate" на июль 2025 года, самая дорогая земля находится в Краснодаре — средняя стоимость сотки составила 2,14 млн рублей. Чуть дешевле участки в Анапе (2,12 млн) и Геленджике (2,11 млн).

Для сравнения, в Москве сотка стоит 1,99 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — 1,26 млн. Подмосковье и Ленобласть не достигли планки в миллион рублей за сотку и не вошли в список самых дорогих территорий страны. Самая высокая цена формируется именно внутри городов.

Южные регионы продолжают привлекать частных покупателей и инвесторов. Здесь земля востребована и под индивидуальное жилищное строительство, и в качестве инвестиционного актива. Поддержку высоким ценам оказывают развитие пригородов, логистика и туристическая инфраструктура.

Москва и Краснодар — в топе по темпам роста

Лидером по росту за год стала Москва: сотка подорожала сразу на 1,1 млн рублей. Краснодар прибавил 1,02 млн, заняв второе место.

Сильный рост показал Кисловодск (+407 тыс. рублей), где средняя цена достигла 1,57 млн за сотку. Это подтверждает высокий интерес именно к курортным и рекреационным территориям.

Особенность московского рынка в том, что он крайне неоднородный: цены колеблются от 600 тыс. до 700 млн за сотку. В статистике соседствуют дешёвые участки в Новой Москве и элитные лоты у МКАД.

Сочи — единственный регион с падением

На фоне общего роста именно в Сочи зафиксировано снижение средней цены — минус 477 тыс. рублей за сотку. Это может быть признаком коррекции перегретого рынка, где долгие годы сохранялся ажиотажный спрос и активность спекулянтов.

При этом регион остаётся проблемным: здесь часто встречаются переоценённые лоты и недобросовестные продавцы.

Золотые сотки: от Москвы до Кисловодска

Москва остаётся лидером по максимальным ценам: на рынке встречаются предложения до 700 млн рублей. В Краснодаре верхняя планка достигает 410 млн, в Кисловодске — 390 млн, в Петербурге — 270 млн. Такие цифры характерны для уникальных участков в деловых или курортных зонах, востребованных под гостиницы и жилые комплексы.

Где земля стабильно дорогая

По средней цене лидируют курортные регионы: Краснодар, Анапа и Геленджик (от 2,1 млн рублей за сотку).
Москва заняла лишь 4-е место (1,98 млн за сотку), что подчёркивает её ценовую неоднородность.

Сочи хоть и потерял почти полмиллиона в цене, но всё ещё входит в список самых дорогих регионов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
