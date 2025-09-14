Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефть — лишь предлог? Индия говорит нет американским товарам
Кошачий лоток или карьер для добычи гравия: разгадана странная одержимость домашних любимцев
Повернули время вспять: китайские учёные нашли способ бороться со старением
Не дайте себя обмануть: обратите внимание на 5 признаков, которые выдадут несвежую рыбу
Планируем осенний релакс: как снизить расходы на 40% и оздоровиться одновременно
Началась другая история: Сергей Жуков рассказал, как старшие дети отнеслись к рождению младшего
Осенняя забота о саде: простые шаги, которые превращаются в урожайное лето
Где посадить вишню, чтобы дерево не погибло и давало урожай десятилетиями
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так

Приговор для бюрократии: Россия готовит эксперимент, который изменит всю отрасль строительства

4:03
Недвижимость

Масштабную инициативу, направленную на полное преобразование регуляторных и контрактных механизмов стройотрасли, обсудили участники дискуссии "Начать строить быстрее и больше на Дальнем Востоке. Эксперимент в строительстве" на Восточном экономическом форуме.

Строительный рост в городах России
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Строительный рост в городах России

Среди ключевых идей эксперимента: введение государственного рейтинга строительных организаций, запуск контрактов "под ключ", отказ от устаревшего предписывающего нормирования в пользу параметрического, обязательное страхование участников стройки, внедрение гибкой формульной цены контракта и прозрачное ценообразование в формате "открытой книги".

Не случайно многие эксперты прямо называли эти предложения "революцией в строительстве". Для отрасли, привыкшей к бюрократии и формализму, это действительно переломный момент.

К конвейерному проектированию

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков напомнил, что главная проблема — низкое качество проектирования, вызванное системой госзакупок, где заказчики вынуждены выбирать самого дешевого подрядчика, пишет stroygaz.ru.

Результат известен: проектная документация, на которую тратятся бюджетные миллиарды, нередко оказывается негодной. Чтобы переломить ситуацию, Чекунков предложил создать единый государственный проектный институт, который будет отвечать за федеральные объекты и гарантировать высокий уровень проектирования.

"Мы готовы использовать все 19 регионов Дальнего Востока и Арктики как пилотные площадки для отработки новых решений", — заявил министр, подчеркнув, что без системных изменений отрасль не выйдет на новый уровень.

Рейтинг вместо формальной "галочки"

Замминистра строительства Сергей Музыченко продолжил тему и отметил: переход к государственному рейтингу строительных и проектных компаний — вопрос, который назрел давно.

Сегодня у государства нет четких критериев для оценки надежности подрядчиков. Членство в СРО, по сути, мало что значит. На рынке полно компаний без устойчивости, квалифицированных кадров и современных технологий.

По мнению Музыченко, именно рейтинг, основанный на профессиональных и финансовых критериях, позволит очистить рынок от случайных игроков и создать систему, где сильные подрядчики получают реальные преимущества.

Возвращение к индустриальному рывку

Гендиректор фонда "Кристалл роста" Александр Крутиков напомнил: стремительный рывок советской стройки в XX веке был обеспечен именно внедрением конвейерного проектирования. Тогда удалось обучить тысячи инженеров и наладить систему, которая обеспечила беспрецедентные темпы развития.

Сегодня же ситуация противоположная: деградация проектных институтов и кадровый голод ведут к некачественным проектам. Чтобы переломить ситуацию, Крутиков анонсировал запуск национальной "фабрики проектирования" — цифровой системы, где будут использоваться искусственный интеллект, генеративное проектирование, роботизация и автоматизация.

"Это не возврат в прошлое, а новая индустриальная революция в строительстве", — подчеркнул он.

Контракты "под ключ"

Еще одной важной инициативой стали контракты "под ключ", объединяющие проектирование и строительство. Такой подход сокращает бюрократию, снимает проблему "разрыва" между проектировщиками и строителями и повышает ответственность подрядчика.

Музыченко отметил, что эта модель уже три года работает в пилотном режиме и доказала эффективность на типовых объектах — например, школах и детсадах. Однако для уникальных и крупных проектов пока есть вопросы: стоимость нередко вырастает на 30% и более.

Так что дискуссия о границах применения контрактов "под ключ" только начинается.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Мечта рухнула: сколько нужно денег, чтобы жить по-американски
Космическая загадка: Земля получила нового квазиспутника, о котором никто не знал
Как объединить две квартиры в одну: пошаговый план, о котором молчат застройщики
Не кладите это туда: как неправильное размещение багажа может испортить полёт
Секрет долгожителей раскрыт, и это не спорт: как любовь напрямую влияет на продолжительность жизни
Подготовка к зиме или билет в сервис: проверка авто, которую забывают водители
Хотите реакцию как у спортсмена? Эти простые тренировки доступны каждому
Милана Стар и её 13 миллионов на колёсах: как дочь Виталия Гогунского стала миллионершей
Почему все просят рецепт? Добавьте в картофельно-мясные котлеты всего 2 ложки этого — съедаются моментально
Редкий гигант из глубин шокировал Калифорнию: на пляж вместо мусора выкинуло существо из океанских легенд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.