Приговор для бюрократии: Россия готовит эксперимент, который изменит всю отрасль строительства

4:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Масштабную инициативу, направленную на полное преобразование регуляторных и контрактных механизмов стройотрасли, обсудили участники дискуссии "Начать строить быстрее и больше на Дальнем Востоке. Эксперимент в строительстве" на Восточном экономическом форуме.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Строительный рост в городах России

Среди ключевых идей эксперимента: введение государственного рейтинга строительных организаций, запуск контрактов "под ключ", отказ от устаревшего предписывающего нормирования в пользу параметрического, обязательное страхование участников стройки, внедрение гибкой формульной цены контракта и прозрачное ценообразование в формате "открытой книги".

Не случайно многие эксперты прямо называли эти предложения "революцией в строительстве". Для отрасли, привыкшей к бюрократии и формализму, это действительно переломный момент.

К конвейерному проектированию

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков напомнил, что главная проблема — низкое качество проектирования, вызванное системой госзакупок, где заказчики вынуждены выбирать самого дешевого подрядчика, пишет stroygaz.ru.

Результат известен: проектная документация, на которую тратятся бюджетные миллиарды, нередко оказывается негодной. Чтобы переломить ситуацию, Чекунков предложил создать единый государственный проектный институт, который будет отвечать за федеральные объекты и гарантировать высокий уровень проектирования.

"Мы готовы использовать все 19 регионов Дальнего Востока и Арктики как пилотные площадки для отработки новых решений", — заявил министр, подчеркнув, что без системных изменений отрасль не выйдет на новый уровень.

Рейтинг вместо формальной "галочки"

Замминистра строительства Сергей Музыченко продолжил тему и отметил: переход к государственному рейтингу строительных и проектных компаний — вопрос, который назрел давно.

Сегодня у государства нет четких критериев для оценки надежности подрядчиков. Членство в СРО, по сути, мало что значит. На рынке полно компаний без устойчивости, квалифицированных кадров и современных технологий.

По мнению Музыченко, именно рейтинг, основанный на профессиональных и финансовых критериях, позволит очистить рынок от случайных игроков и создать систему, где сильные подрядчики получают реальные преимущества.

Возвращение к индустриальному рывку

Гендиректор фонда "Кристалл роста" Александр Крутиков напомнил: стремительный рывок советской стройки в XX веке был обеспечен именно внедрением конвейерного проектирования. Тогда удалось обучить тысячи инженеров и наладить систему, которая обеспечила беспрецедентные темпы развития.

Сегодня же ситуация противоположная: деградация проектных институтов и кадровый голод ведут к некачественным проектам. Чтобы переломить ситуацию, Крутиков анонсировал запуск национальной "фабрики проектирования" — цифровой системы, где будут использоваться искусственный интеллект, генеративное проектирование, роботизация и автоматизация.

"Это не возврат в прошлое, а новая индустриальная революция в строительстве", — подчеркнул он.

Контракты "под ключ"

Еще одной важной инициативой стали контракты "под ключ", объединяющие проектирование и строительство. Такой подход сокращает бюрократию, снимает проблему "разрыва" между проектировщиками и строителями и повышает ответственность подрядчика.

Музыченко отметил, что эта модель уже три года работает в пилотном режиме и доказала эффективность на типовых объектах — например, школах и детсадах. Однако для уникальных и крупных проектов пока есть вопросы: стоимость нередко вырастает на 30% и более.

Так что дискуссия о границах применения контрактов "под ключ" только начинается.