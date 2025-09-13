Как объединить две квартиры в одну: пошаговый план, о котором молчат застройщики

Иногда у собственников возникает желание превратить две квартиры в одно просторное жильё. Идея выглядит заманчиво: вы получаете огромную гостиную, объединённую кухню-столовую, избавляетесь от тесных коридоров и лишних дверей. Но за этой мечтой стоит целый процесс, который требует знаний, терпения и правильного оформления документов.
Если подойти к делу легкомысленно и начать ломать стены без разрешений, результат может оказаться печальным: штрафы, судебные разбирательства и обязанность всё восстановить. В худшем случае — нарушение конструкции дома и ответственность за его безопасность.
Хорошая новость: объединять квартиры можно. Но только если идти по шагам и соблюдать правила.
Обе квартиры должны быть в собственности одного человека или семьи. Если есть другие владельцы, придётся получать их согласие.
Объединение возможно горизонтальное и вертикальное. Соседние квартиры проще соединить через стену, а квартиры друг над другом превращаются в двухуровневое жильё.
Тип дома также имеет значение. В кирпичных и монолитных объединять проще, в панельных — почти невозможно из-за несущих стен.
Через общую стену. Самый надёжный вариант: делается проём или стена убирается полностью. Важно учитывать несущую конструкцию.
Через общий тамбур. Реже используется, так как нужно согласие соседей и общее собрание жильцов.
Цена зависит от дома и типа объединения: горизонтальное дешевле, вертикальное сложнее. В кирпичных домах проще, в панельных — дороже.
Время — от 4 до 6 месяцев. С посредниками быстрее, самостоятельно — до полугода или больше.
