Как объединить две квартиры в одну: пошаговый план, о котором молчат застройщики

3:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда у собственников возникает желание превратить две квартиры в одно просторное жильё. Идея выглядит заманчиво: вы получаете огромную гостиную, объединённую кухню-столовую, избавляетесь от тесных коридоров и лишних дверей. Но за этой мечтой стоит целый процесс, который требует знаний, терпения и правильного оформления документов.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка и замок на входной двери

Если подойти к делу легкомысленно и начать ломать стены без разрешений, результат может оказаться печальным: штрафы, судебные разбирательства и обязанность всё восстановить. В худшем случае — нарушение конструкции дома и ответственность за его безопасность.

Хорошая новость: объединять квартиры можно. Но только если идти по шагам и соблюдать правила.

Основные условия

Обе квартиры должны быть в собственности одного человека или семьи. Если есть другие владельцы, придётся получать их согласие.

Объединение возможно горизонтальное и вертикальное. Соседние квартиры проще соединить через стену, а квартиры друг над другом превращаются в двухуровневое жильё.

Тип дома также имеет значение. В кирпичных и монолитных объединять проще, в панельных — почти невозможно из-за несущих стен.

Способы объединения

Через общую стену. Самый надёжный вариант: делается проём или стена убирается полностью. Важно учитывать несущую конструкцию.

Через общий тамбур. Реже используется, так как нужно согласие соседей и общее собрание жильцов.

Пошаговый план

Соберите документы. Выписки из ЕГРН, паспорта, техпланы. Обратитесь в проектную организацию. Она подготовит проект перепланировки. Разработайте проект. С учётом всех норм и коммуникаций. Согласуйте проект. В нескольких инстанциях. Подайте заявление на разрешение. Через МФЦ или "Госуслуги". Получите разрешение. Рассмотрение — до 30 дней. Проведите ремонт. Строго по проекту. Сдайте результат комиссии. Проверка соответствия. Оформите новые документы. Новый техпаспорт, ЕГРН, лицевой счёт.

Сколько стоит и сколько занимает времени

Цена зависит от дома и типа объединения: горизонтальное дешевле, вертикальное сложнее. В кирпичных домах проще, в панельных — дороже.

Время — от 4 до 6 месяцев. С посредниками быстрее, самостоятельно — до полугода или больше.

Почему могут отказать

Несущие стены или вентиляционные шахты мешают перепланировке.

Дом старый, перекрытия изношены.

Наличие несогласованных перепланировок у соседей.

Ипотека — без согласия банка объединение невозможно.