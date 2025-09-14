Холодильник разговаривает с вами, как сосед за стенкой: шумы, которые выдают поломку раньше мастера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Холодильник — один из тех бытовых приборов, без которых сложно представить современную кухню. Он помогает сохранять свежесть продуктов, продлевает срок их хранения и избавляет нас от необходимости каждый день ходить в магазин за мясом, овощами или молочными продуктами. Поэтому неудивительно, что появление посторонних звуков вызывает тревогу: неприятное гудение, дребезг или щелчки могут сигнализировать как о мелких неисправностях, так и о серьёзных проблемах.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чтобы понять, стоит ли волноваться, важно различать нормальные рабочие звуки техники и те, которые требуют внимания. Иногда холодильник шумит просто из-за особенностей своей работы, но в ряде случаев посторонний звук может быть поводом вызвать мастера.

Характерные шумы и их причины

Скрежет, стук или шорох

Подобные звуки часто связаны с неисправностью вентилятора — конденсаторного (расположен внизу корпуса) или испарительного, который находится в морозильной камере. Иногда шум появляется из-за засорения, смещения лопастей или изношенных деталей. Возможен и более серьёзный вариант — поломка компрессора.

Чтобы проверить ситуацию:

  1. Убедитесь, что холодильник стоит на ровной поверхности. Неровный пол может усиливать вибрацию и стук.

  2. Осмотрите корпус на предмет ослабленных деталей: винтов, дренажного поддона. Подтяните крепления.

  3. При необходимости снимите крышку и аккуратно очистите вентиляторы от пыли. Иногда помогает лёгкая смазка.
    Если шум не уходит, а дополнительно наблюдаются скачки температуры или наледь на стенках, дело может быть в компрессоре. В таком случае без помощи специалиста не обойтись.

Щелчки, жужжание и вибрация

Щелчки во время работы холодильника нередко связаны с таймером оттайки. Если он работает неправильно, компрессор может включаться и выключаться с характерным тиканием. Жужжащий звук способен издавать и льдогенератор, особенно если к нему не подключён водопровод.

Иан Палмер-Смит, эксперт по ремонту бытовой техники, отмечает:

"Это нормально, если компрессор издаёт определённый уровень шума, однако стоит проверить его работу, если звук стал заметно громче", — сказал специалист Иан Палмер-Смит.

Чтобы устранить жужжание, убедитесь, что ледогенератор выключен. Если шум исходит от таймера оттайки, можно попытаться вручную запустить цикл разморозки. При подтверждении неисправности замену элемента лучше доверить мастеру.

Дребезжание

Нередко холодильник начинает дребезжать, если его задняя или боковая стенка вплотную соприкасается с мебелью или стеной. Дополнительная причина — неровная установка или ослабленные элементы корпуса, включая поддон для конденсата.

Что делать:

  • отодвинуть холодильник на несколько сантиметров от стены;
  • выровнять ножки с помощью уровня;
  • проверить вентиляторы и крепления трубок;
  • при необходимости закрепить поддон для конденсата, используя винты или изоленту.

Бульканье и шипение

Иногда можно услышать тихое бульканье или лёгкое шипение — это абсолютно нормально, так двигается хладагент или вода во время цикла охлаждения. Но если звук становится слишком навязчивым, стоит насторожиться.

Причины:

  1. Обледенение испарителя.

  2. Утечка хладагента.

  3. Загрязнение змеевиков.

В случае наледи достаточно отключить холодильник, достать продукты и дать ему оттаять. При подозрении на утечку — например, если вы заметили маслянистые следы или стойкий запах — нужно сразу отключить прибор от сети, проветрить помещение и вызвать мастера.

Когда звонить специалисту

Некоторые неисправности легко устранить самостоятельно: выровнять ножки, подтянуть винты или почистить вентиляторы. Но если речь идёт о компрессоре, системе охлаждения или подозрении на утечку хладагента, лучше не рисковать. Попытки самостоятельного ремонта не только опасны, но и могут лишить вас гарантии.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
