Это станет главным трендом 2026 года: IKEA изобрела альтернативу традиционным жалюзи

Жалюзи всё ещё остаются популярными, но всё больше людей ищут что-то новое — стильное, удобное и простое в уходе. И, похоже, IKEA снова попала в яблочко: их новые рулонные шторы FRIDANS blackout обещают стать главным трендом 2026 года.
У IKEA всегда было особое место в интерьерах — кто-то ценит доступность и умные решения, кто-то критикует за чрезмерную простоту. Но отрицать одно невозможно: их товары действительно легко адаптировать под дом и под себя. FRIDANS — как раз из этой категории.
Это простая на первый взгляд рулонная штора продуманна до мелочей: аккумуляторная система, материал из переработанного ПЭТ, возможность точно подрезать по ширине окна и несколько цветовых решений, которые обновляются каждый сезон.
Сообщество DIY уже доказало: FRIDANS — это не просто штора, а основа для экспериментов. Одни укорачивают её, другие добавляют мотор и подключают к "умному дому".
На форумах делятся инструкциями, как превратить обычную штору за несколько сотен рублей в автоматическую систему затенения.
Даже мелкие проблемы вроде тугой пружины решаются за пару минут с помощью отвертки. В этом и магия: IKEA даёт основу, а пользователи создают вокруг неё собственные "апгрейды".
Причин несколько.
И это ещё не всё: штору можно использовать как ширму или даже заменить ею экран для проектора.
