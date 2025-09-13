Это станет главным трендом 2026 года: IKEA изобрела альтернативу традиционным жалюзи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Недвижимость

Жалюзи всё ещё остаются популярными, но всё больше людей ищут что-то новое — стильное, удобное и простое в уходе. И, похоже, IKEA снова попала в яблочко: их новые рулонные шторы FRIDANS blackout обещают стать главным трендом 2026 года.

Окно
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Окно

У IKEA всегда было особое место в интерьерах — кто-то ценит доступность и умные решения, кто-то критикует за чрезмерную простоту. Но отрицать одно невозможно: их товары действительно легко адаптировать под дом и под себя. FRIDANS — как раз из этой категории.

Это простая на первый взгляд рулонная штора продуманна до мелочей: аккумуляторная система, материал из переработанного ПЭТ, возможность точно подрезать по ширине окна и несколько цветовых решений, которые обновляются каждый сезон.

Простая база, бесконечные возможности

Сообщество DIY уже доказало: FRIDANS — это не просто штора, а основа для экспериментов. Одни укорачивают её, другие добавляют мотор и подключают к "умному дому".

На форумах делятся инструкциями, как превратить обычную штору за несколько сотен рублей в автоматическую систему затенения.

Даже мелкие проблемы вроде тугой пружины решаются за пару минут с помощью отвертки. В этом и магия: IKEA даёт основу, а пользователи создают вокруг неё собственные "апгрейды".

Почему это тренд 2026 года

Причин несколько.

  • Цена и доступность — каждый может позволить себе стильное и практичное решение.
  • Экология — материал из переработанного пластика без ущерба внешнему виду.
  • Эстетика — минимализм и гладкость выглядят современнее классических жалюзи.
  • Функциональность — плотное затемнение, защита от жары, улучшение сна.

И это ещё не всё: штору можно использовать как ширму или даже заменить ею экран для проектора.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
