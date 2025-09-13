Опасная ошибка в ванной: вот почему нельзя запускать стирку и принимать душ одновременно

Принимаете ли вы душ во время работающей стиральной машины? Эксперты предупреждают: это привычка, которая может обойтись очень дорого.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Если оба прибора работают сразу, горячей воды попросту не хватает. Чаще всего страдает душ: человеку приходится стоять под холодной струёй и ждать, пока бойлер восстановит подачу.

Стиральная машина забирает основную часть потока. В результате привычный душ превращается в жалкую "мочалку" с перебоями подачи. Колебания давления могут повторяться, и это превращает процесс в настоящее испытание.

Двойная нагрузка на водонагреватель означает и двойное потребление электроэнергии. Прибор работает на износ, срок службы сокращается, а счета растут.

Как решить проблему?

Полностью отказаться от удобств не нужно. Поможет термостатический клапан, который устанавливается между трубами и смесителем. Он стабилизирует температуру воды, и душ больше не зависит от того, включена ли стиральная машина.

Стоит такое устройство от 800 до 2000 рублей, а продаётся в строительных гипермаркетах и специализированных магазинах.