Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недовольство растёт: переход на евро вызвал массовые протесты в Болгарии
Сломаете мозг, но получите удовольствие: эти пять сюрреалистических фильмов бросают вызов разуму
Больше не нужно выбирать: вот как стать качком и марафонцем одновременно
Не старость, а приговор: каждая собака после восьми лет рискует стать заложником артрита
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Хорватия без Дубровника: где искать настоящую Истрию вдали от туристов
На пляжах США находят ведьмины бутылки: что таят в себе эти запечатанные сосуды
Морщины бегут, складки тают: трио из масел объявило войну возрасту без уколов и скальпеля
Хрустящее и яркое печенье с матчей: зелёный десерт, который покоряет с первого раза

Квартира как марафон: как дойти до финиша без кредитных костылей

4:37
Недвижимость

Покупка собственной квартиры — одна из самых важных финансовых целей в жизни. Однако для многих именно первоначальный взнос по ипотеке становится главным препятствием. При нынешних ценах на жилье сумма в 15-20% от стоимости квартиры кажется недостижимой. Но с правильной стратегией и дисциплиной эта цель становится реальной.

Наследство и ипотека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наследство и ипотека

Как обычному россиянину накопить на первый взнос

1. Постановка чёткой цели

  • Определите бюджет: изучите рынок недвижимости в вашем регионе и поймите, на какую квартиру вы можете рассчитывать.
  • Рассчитайте точную сумму: первоначальный взнос обычно составляет от 15% до 20% от стоимости жилья. Например, для квартиры за 5 млн рублей нужно накопить 750 000 — 1 000 000 рублей.
  • Срок накопления: решите, сколько времени вы готовы копить (например, 2-3 года). Это поможет определить ежемесячную сумму накоплений.

2. Оптимизация расходов и увеличение доходов

Сократите регулярные траты:

  • откажитесь от ненужных подписок (стриминги, сервисы доставки);
  • готовьте дома вместо частых заказов готовой еды;
  • экономьте на коммунальных услугах (установите счётчики, используйте энергосберегающие технологии);
  • пересмотрите крупные расходы (например, машина может быть не первой необходимостью).

Увеличьте доходы:

  • Найдите подработку (фриланс, курьерские услуги, репетиторство).
  • Монетизируйте хобби (рукоделие, программирование, фотосъемка).
  • Попросите повышения на текущей работе или смените работу на более оплачиваемую.
  • Инвестируйте в образование (пройдите курсы, чтобы повысить квалификацию).

3. Выбор инструментов для накоплений

Банковские вклады и счета

  • Накопительный счет: подходит для краткосрочных накоплений (1-3 года). Проценты на остаток помогут защитить сбережения от инфляции.
  • Вклад с капитализацией: выгоден, если вы можете не снимать деньги длительное время.

Инвестиции (для сроков от 3 лет)

  • Облигации (ОФЗ, корпоративные): низкий риск, стабильный доход.
  • ETF-фонды: позволяют инвестировать в широкий рынок с небольшой суммой.
  • ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет): даёт налоговый вычет (13% от внесенной суммы до 52 тысяч рублей в год).

Государственные программы поддержки

  • Семейная ипотека (ставка от 6%): для семей с детьми, где взнос может быть всего 15%.
  • Программа "Молодая семья": предусматривает субсидию на покупку жилья.

4. Дополнительные стратегии

Совместные накопления

  • Вместе с партнером/супругом: объедините усилия для быстрого достижения цели.
  • Помощь родственников: не стесняйтесь просить помощи у родителей, если они могут помочь.

Продажа имущества

  • Продажа автомобиля, дачи или другой недвижимости (если есть).
  • Использование наследства или других крупных сбережений.

Кредитные каникулы

Если у вас уже есть кредиты, рефинансируйте их под меньший процент, чтобы высвободить деньги для накоплений.

5. Как сохранить мотивацию

  • Визуализируйте цель: смотрите фото будущей квартиры, считайте, сколько уже накопили.
  • Отмечайте промежуточные успехи: например, каждые 100 тысяч рублей.
  • Автоматизируйте накопления: настройте автоматическое пополнение накопительного счета в день зарплаты.
  • Избегайте импульсивных трат: перед крупной покупкой спрашивайте себя: "Это приближает меня к квартире?".

6. Чего избегать при накоплениях

  • Брать кредиты для формирования взноса (банки это видят и могут отказать в ипотеке).
  • Инвестировать в рисковые активы (акции, криптовалюту), если срок накопления меньше 3 лет.
  • Хранить все деньги дома (они обесцениваются из-за инфляции).
  • Пренебрегать страховкой (при потере работы или болезни накопления могут быть потрачены не на цель).

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Последние материалы
Недовольство растёт: переход на евро вызвал массовые протесты в Болгарии
Сломаете мозг, но получите удовольствие: эти пять сюрреалистических фильмов бросают вызов разуму
Квартира как марафон: как дойти до финиша без кредитных костылей
Больше не нужно выбирать: вот как стать качком и марафонцем одновременно
Не старость, а приговор: каждая собака после восьми лет рискует стать заложником артрита
Хорватия без Дубровника: где искать настоящую Истрию вдали от туристов
Морщины бегут, складки тают: трио из масел объявило войну возрасту без уколов и скальпеля
На пляжах США находят ведьмины бутылки: что таят в себе эти запечатанные сосуды
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Хрустящее и яркое печенье с матчей: зелёный десерт, который покоряет с первого раза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.