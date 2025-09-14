Умный дом — больше не игрушка для богатых: как технологии снижают расходы на коммуналку

3:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Внедрение технологий "умного" дома позволяет значительно сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги: экономия может превысить 30%. Об этом рассказал исполнительный директор Doma. ai Дмитрий Чирков.

Фото: www.freepik.com by rawpixel-com Умный дом

По его словам, такие системы — это не просто элемент роскоши, а практичный инструмент для ежемесячной экономии, причем первые результаты жители видят уже в следующих квитанциях.

Эксперт подчёркивает, что конкретный уровень экономии зависит от особенностей дома и применяемых решений. Базовые меры могут окупиться всего за полсезона, тогда как более сложные системы — в течение нескольких лет.

Как "умный" дом помогает экономить: ключевые направления

Дмитрий Чирков выделил несколько основных направлений, где технологии позволяют добиться существенной экономии:

Электроэнергия

Замена обычных ламп на светодиодные с датчиками движения позволяет снизить затраты на освещение на 30-70%. Даже если светодиоды уже установлены, дополнительные умные устройства (например, датчики присутствия) дают дополнительную экономию в 5-10%.

Водоснабжение

Сенсорные краны помогают сократить расход воды на треть, а системы автоматического контроля протечек мгновенно перекрывают воду при аварии, предотвращая не только потерю ресурсов, но и крупные убытки от затопления.

Отопление

Настройка теплового пункта, использование погодозависимой автоматики и программируемых термостатов помогают избежать перегрева и перерасхода. Это позволяет экономить 10-30% на отоплении, а в домах с неэффективными системами — до 40%.

Мониторинг и аналитика

"Умные" счётчики и системы телеметрии в реальном времени позволяют сразу обнаруживать аномалии в потреблении (например, скрытые утечки в подвалах или шахтах), прозрачно учитывать расходы и избегать ошибок в начислениях.

Полезные советы для начала экономии

Начните с малого. Не обязательно сразу внедрять комплексную систему. Начните с замены ламп на светодиодные и установки датчиков движения в местах общего пользования (коридор, кухня, подъезд). Это даст быстрый и заметный эффект.

Не обязательно сразу внедрять комплексную систему. Начните с замены ламп на светодиодные и установки датчиков движения в местах общего пользования (коридор, кухня, подъезд). Это даст быстрый и заметный эффект. Установите программируемые термостаты. Они позволяют автоматически снижать температуру в помещении, когда никого нет дома, и прогревать его к вашему возвращению, что значительно экономит энергию.

Они позволяют автоматически снижать температуру в помещении, когда никого нет дома, и прогревать его к вашему возвращению, что значительно экономит энергию. Обратите внимание на воду. Установите сенсорные смесители или аэраторы на краны — это простой способ сократить расход воды без потери комфорта.

Установите сенсорные смесители или аэраторы на краны — это простой способ сократить расход воды без потери комфорта. Требуйте внедрения технологий от УК. Как отмечает эксперт, без активной позиции управляющей компании даже современное оборудование может остаться невостребованным. Проявляйте инициативу на собраниях собственников, советует Газета.Ru, ссылаясь на эксперта.

Важный фактор: роль управляющих компаний

Эксперт отмечает, что максимальная эффективность достигается только при комплексном подходе. Опытные инженеры могут оптимизировать расходы, но без цифровых инструментов их знания сложно масштабировать. Современные системы телеметрии позволяют централизованно управлять инженерными системами десятков домов, поддерживая постоянную эффективность и сокращая углеродный след.

Уточнения

Умный дом (Умное здание) — система автоматизации жилого или коммерческого здания.

