Умный дом — больше не игрушка для богатых: как технологии снижают расходы на коммуналку

Внедрение технологий "умного" дома позволяет значительно сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги: экономия может превысить 30%. Об этом рассказал исполнительный директор Doma. ai Дмитрий Чирков.
По его словам, такие системы — это не просто элемент роскоши, а практичный инструмент для ежемесячной экономии, причем первые результаты жители видят уже в следующих квитанциях.
Эксперт подчёркивает, что конкретный уровень экономии зависит от особенностей дома и применяемых решений. Базовые меры могут окупиться всего за полсезона, тогда как более сложные системы — в течение нескольких лет.
Дмитрий Чирков выделил несколько основных направлений, где технологии позволяют добиться существенной экономии:
Замена обычных ламп на светодиодные с датчиками движения позволяет снизить затраты на освещение на 30-70%. Даже если светодиоды уже установлены, дополнительные умные устройства (например, датчики присутствия) дают дополнительную экономию в 5-10%.
Сенсорные краны помогают сократить расход воды на треть, а системы автоматического контроля протечек мгновенно перекрывают воду при аварии, предотвращая не только потерю ресурсов, но и крупные убытки от затопления.
Настройка теплового пункта, использование погодозависимой автоматики и программируемых термостатов помогают избежать перегрева и перерасхода. Это позволяет экономить 10-30% на отоплении, а в домах с неэффективными системами — до 40%.
"Умные" счётчики и системы телеметрии в реальном времени позволяют сразу обнаруживать аномалии в потреблении (например, скрытые утечки в подвалах или шахтах), прозрачно учитывать расходы и избегать ошибок в начислениях.
Эксперт отмечает, что максимальная эффективность достигается только при комплексном подходе. Опытные инженеры могут оптимизировать расходы, но без цифровых инструментов их знания сложно масштабировать. Современные системы телеметрии позволяют централизованно управлять инженерными системами десятков домов, поддерживая постоянную эффективность и сокращая углеродный след.
Уточнения
Умный дом (Умное здание) — система автоматизации жилого или коммерческого здания.
