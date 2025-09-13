Акцентные стены мертвы: дизайнеры призвали духов текстур, которые меняют облик квартиры ночью

Долгое время акцентная стена считалась главным дизайнерским приёмом для того, чтобы "собрать" интерьер и задать фокус внимания. Но сегодня этот подход постепенно теряет актуальность. Современные интерьеры становятся более сложными, многослойными и эмоционально насыщенными. Вместо одного яркого пятна дизайнеры создают динамику за счёт текстур, света, архитектурных решений и значимых предметов мебели.
На смену ярким цветам пришли фактуры. Популярность набирают декоративные штукатурки с рельефом, панели из дерева, ткани с глубоким плетением. Такой приём делает интерьер не кричащим, а "читаемым" на ощупь и визуально. Тенденция активно демонстрировалась на Milan Design Week, где особое внимание уделялось именно игре материалов.
Эффектная дизайнерская кушетка, скульптура или крупное произведение искусства становятся центром притяжения комнаты. Этот метод особенно ценится в интерьерах премиум-класса, где мебель и декор рассматриваются не только как функциональные элементы, но и как художественные объекты.
Грамотное освещение сегодня заменяет любую акцентную стену. Подсветка картин, архитектурных ниш, необычные торшеры или системы сценарного света задают настроение и направляют взгляд. Журнал Architectural Lighting подчёркивает: именно работа со светом формирует атмосферу интерьера.
Сложные многоуровневые потолки, цветные поверхности ("пятая стена") и встроенные ниши с подсветкой возвращаются как выразительные акценты. Они формируют глубину и придают пространству уникальность.
Керамогранитные плиты или слэбы во всю стену — один из самых эффектных приёмов. Природная фактура делает интерьер статусным и не перегружает его. Этот тренд подтверждают международные выставки керамики и камня.
Художественные муралы вновь в моде, но требуют тонкого вкуса. Ошибка в выборе изображения способна испортить весь интерьер, поэтому дизайнеры советуют доверять только профессионалам.
Коллекции книг, предметов искусства или растений на открытых полках сами становятся акцентом. Главное — грамотная организация. Этот приём активно используется в современных гостиных и кабинетах.
Вместо одной яркой стены всё чаще используют сложные цветовые палитры на всех поверхностях. Контрастные, но приглушённые оттенки создают атмосферу цельности и глубины, что особенно подчёркивают коллекции красок Farrow & Ball и Benjamin Moore.
|Плюсы
|Минусы
|Интерьер выглядит дороже и сложнее
|Требует большего бюджета на материалы
|Многоуровневость и глубина восприятия
|Ошибки в подборе текстур могут перегрузить
|Возможность персонализации
|Сложнее реализовать без дизайнера
|Нет устаревшего "штампа"
|Дольше по времени и трудозатратнее
Миф: без акцентной стены интерьер будет скучным.
Правда: акцент можно создать с помощью света, мебели и текстур.
Миф: акцент обязательно должен быть ярким.
Правда: спокойные сложные оттенки работают тоньше и современнее.
Миф: такие приёмы доступны только в люксовых проектах.
Правда: текстуры и сценарное освещение можно адаптировать и для бюджетных интерьеров.
Если акцентная стена всё же нравится, её можно "переосмыслить": сделать фактурной, с интегрированным светом или использовать нейтральный цвет в комбинации с арт-объектом.
Современный интерьер всё чаще строится не вокруг одной яркой стены, а на гармонии света, фактур и предметов, которые создают глубину и индивидуальность пространства.
Уточнения
