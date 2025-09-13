Акцентные стены мертвы: дизайнеры призвали духов текстур, которые меняют облик квартиры ночью

0:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Долгое время акцентная стена считалась главным дизайнерским приёмом для того, чтобы "собрать" интерьер и задать фокус внимания. Но сегодня этот подход постепенно теряет актуальность. Современные интерьеры становятся более сложными, многослойными и эмоционально насыщенными. Вместо одного яркого пятна дизайнеры создают динамику за счёт текстур, света, архитектурных решений и значимых предметов мебели.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный интерьер спальни

Тактильные поверхности вместо краски

На смену ярким цветам пришли фактуры. Популярность набирают декоративные штукатурки с рельефом, панели из дерева, ткани с глубоким плетением. Такой приём делает интерьер не кричащим, а "читаемым" на ощупь и визуально. Тенденция активно демонстрировалась на Milan Design Week, где особое внимание уделялось именно игре материалов.

Фокус на мебели и арт-объектах

Эффектная дизайнерская кушетка, скульптура или крупное произведение искусства становятся центром притяжения комнаты. Этот метод особенно ценится в интерьерах премиум-класса, где мебель и декор рассматриваются не только как функциональные элементы, но и как художественные объекты.

Свет как главный режиссёр

Грамотное освещение сегодня заменяет любую акцентную стену. Подсветка картин, архитектурных ниш, необычные торшеры или системы сценарного света задают настроение и направляют взгляд. Журнал Architectural Lighting подчёркивает: именно работа со светом формирует атмосферу интерьера.

Архитектурные элементы: потолки и ниши

Сложные многоуровневые потолки, цветные поверхности ("пятая стена") и встроенные ниши с подсветкой возвращаются как выразительные акценты. Они формируют глубину и придают пространству уникальность.

Натуральный камень и крупный формат

Керамогранитные плиты или слэбы во всю стену — один из самых эффектных приёмов. Природная фактура делает интерьер статусным и не перегружает его. Этот тренд подтверждают международные выставки керамики и камня.

Настенные росписи и фотопанно

Художественные муралы вновь в моде, но требуют тонкого вкуса. Ошибка в выборе изображения способна испортить весь интерьер, поэтому дизайнеры советуют доверять только профессионалам.

Открытые стеллажи как точка интереса

Коллекции книг, предметов искусства или растений на открытых полках сами становятся акцентом. Главное — грамотная организация. Этот приём активно используется в современных гостиных и кабинетах.

Цветовые комбинации вместо одного пятна

Вместо одной яркой стены всё чаще используют сложные цветовые палитры на всех поверхностях. Контрастные, но приглушённые оттенки создают атмосферу цельности и глубины, что особенно подчёркивают коллекции красок Farrow & Ball и Benjamin Moore.

Плюсы и минусы отказа от акцентной стены

Плюсы Минусы Интерьер выглядит дороже и сложнее Требует большего бюджета на материалы Многоуровневость и глубина восприятия Ошибки в подборе текстур могут перегрузить Возможность персонализации Сложнее реализовать без дизайнера Нет устаревшего "штампа" Дольше по времени и трудозатратнее Советы шаг за шагом Определите ключевую зону комнаты (диван, обеденный стол, камин).

Подумайте, чем выделить её: светом, фактурой, предметом искусства.

Используйте натуральные материалы — дерево, камень, текстиль.

Организуйте сценарное освещение: общий, акцентный, декоративный.

Избегайте случайных ярких цветов, отдавая предпочтение сложным палитрам.

Добавьте функциональный акцент — стеллаж, нишу или коллекцию предметов.

Планируйте интерьер целиком, а не отдельную стену. Мифы и правда Миф: без акцентной стены интерьер будет скучным.

Правда: акцент можно создать с помощью света, мебели и текстур.

Миф: акцент обязательно должен быть ярким.

Правда: спокойные сложные оттенки работают тоньше и современнее.

Миф: такие приёмы доступны только в люксовых проектах.

Правда: текстуры и сценарное освещение можно адаптировать и для бюджетных интерьеров. FAQ Что дешевле: акцентная стена или новые приёмы Акцентная стена проще и дешевле. Но текстуры и свет дороже, хотя создают более современный результат. Можно ли оставить акцентную стену в современном интерьере Да, но она должна быть выполнена из материала (камень, дерево, штукатурка), а не просто окрашена в яркий цвет. Какие приёмы лучше для маленькой комнаты Зеркальные панели, светлые фактуры, сценарное освещение и акцент на мебели — они визуально расширяют пространство. Ошибка → Последствие → Альтернатива Яркая стена в маленькой комнате → сжимает пространство → мягкая текстура или светлый камень.

Слишком много акцентов → интерьер перегружен → один объект + световой сценарий.

Экономия на освещении → теряется глубина → базовый набор из потолочного, торшера и подсветки. А что если… Если акцентная стена всё же нравится, её можно "переосмыслить": сделать фактурной, с интегрированным светом или использовать нейтральный цвет в комбинации с арт-объектом. И три факта напоследок Первая "акцентная стена" в дизайне интерьеров появилась в США в середине XX века.

Цветные потолки ("пятая стена") начали использовать ещё в римских виллах.

Современные световые сценарии позволяют управлять акцентами через смартфон. Современный интерьер всё чаще строится не вокруг одной яркой стены, а на гармонии света, фактур и предметов, которые создают глубину и индивидуальность пространства.

Уточнения

Кварти́ра - один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом, составляющее отдельную часть дома.

